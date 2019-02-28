Пластиковые окна. Советы по выбору.

Прежде чем начать рассматривать конструктивные особенности и системы

, нужно понять, и согласится с мыслью, что дешевый товар не может быть качественным. Но сразу встает вопрос о том, как разобраться во всех этих предложениях и найти действительно того производителя, который установит качественную продукцию. Основными критериями являются безопасность, шумоизоляция, возможность вентиляции, теплоизолирующие свойства.

Безопасность

Этот фактор зависит от того, какой профиль использовался при изготовлении окна ПВХ, какая установлена фурнитура, а также от вида стеклопакетов. Профиль для производства стеклопакетов должен иметь несколько камер, чем больше, тем лучше. Если опираться на требования к профилям, то надежную противовзломную систему, к примеру, можно установить на профиль КБЕ, имеющий ширину от 70 мм. Стеклопакет считается безопасным, если он изготовлен из стекла прошедшего закалку, а также из стекла «триплекс», иногда по желанию заказчика допускается установка многослойного стекла, которое способно выдержать даже выстрелы из оружия. Очень важным, для безопасности, является способ крепления конструкции к стене. Необходимо, чтобы крепежные элементы соответствовали материалу стены. Хорошими защитными свойствами обладают пластиковые окна КБЕ.

Шумоизоляция

Если приобрести модель, которая будет иметь недостаточную звукоизоляцию, то постоянный шум, будет причиной быстрой утомляемости, бессонницы. Уровень защиты от шума зависит от того, как качественно был произведен монтаж изделия, какой стеклопакет применяется, от герметичности закрывания. На качество шумоизоляции значительное влияние имеет расстояние между стеклами, чем больше эта величина, тем лучше звукоизоляция.

Вентиляция

При отсутствии нормальной вентиляции в комнате в помещении будет повышенная влажность, это может проявляться на появлении конденсата на стеклопакетах и откосах. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы окна ПВХ были снабжены специальными гигрорегулирующими устройствами, они обеспечат приток свежего воздуха без потери тепло -, шумоизоляции.

Теплоизоляция

Больше всего теплопотери идут через стеклопакет, поэтому к его выбору необходимо отнестись очень серьезно. Если требуется установить изделие в жилом помещении, то лучше всего будет остановиться на стеклопакетах, где используется «низкоэмиссионное», или как его еще называют