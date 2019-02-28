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опубликовано редакцией на Переводике 27.02.19 23:47
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Вверх, вверх и улетели ... взлет первых «летающих такси»

такси.jpg

Обвините в этом научно-фантастические фильмы, начиная от «Бегущего по лезвию» и до «Пятого элемента», «Назад в будущее», «Вспомнить все», или вспомните семью Джетсонов, которая каталась на своем собственном летающем автомобиле в мультипликационных шоу 1960-х годов.

Если вы думаете, что летающие машины - это все еще фантазия, подумайте еще раз: благодаря развитию технологий беспилотных летательных аппаратов - питанию от батареи, датчикам предотвращения столкновений - воздушные транспортные средства нового поколения, которые взлетают как вертолет, но летят, как самолет, сходят с чертежной доски.

Первыми «летающими автомобилями» на малых высотах станут воздушные такси. Они будут перевозить пассажиров между аэропортами, возможно, в ближайшие пять лет. Крупные международные компании, такие как Airbus, Boeing, Uber и Kitty Hawk (при поддержке соучредителя Google Ларри Пейджа) уже разработали свои модели и в этом году запускают новые испытательные полеты. Air New Zealand и Zephyr Airworks подписали в октябре прошлого года соглашение о предоставлении первой в мире автономной службы электрического воздушного такси для Новой Зеландии, в то время как немецкая компания Volocopter запустила первый рейс своего воздушного такси над Дубаем в 2017 году.

Соучредитель Volocopter Алекс Зозель настаивает на том, что его воздушное такси на базе беспилотных устройств гораздо тише, чем вертолет (мягкое жужжание, а не громкий хлоп-хлоп-хлоп), устойчивее в полете (сильнее противостоит ветровым потокам вокруг небоскребов), безопаснее (меньше движущихся частей), дешевле (меньше производственных затрат), а также не имеет выбросов. «Мы ведем переговоры с городами по всему миру, в том числе с Австралией, чтобы найти наилучшие пути для внедрения воздушных такси Volocopter», - говорит Зозель.

В прошлом году Uber встретился с Управлением по безопасности гражданской авиации Австралии (CASA), чтобы обсудить свои планы по предоставлению услуг низколетящих воздушных такси в Сиднее и Мельбурне. «Эти компании тратят сотни миллионов - возможно, миллиарды - на исследования», - говорит представитель CASA Питер Гибсон. «Речь идет не о том, чтобы беспилотник взлетел с дороги и доставил вас на работу. Речь идет о перемещении людей по перегруженным улицам из транспортных центров, таких как аэропорты, в город». Это будет совершенно новой головной болью для CASA: регулирование воздушного движения и проверка подушек в беспилотниках.


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теги: Технологии, Транспорт  
   
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