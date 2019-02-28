Страшное открытие на дне Марианской впадины

Тревожное открытие в самых глубоких океанских впадинах

Исследование показало, что даже у крошечных животных Марианской впадины, самой низкой точки океана, в кишечнике был обнаружен пластик.

Алан Джеймсон вспоминает, как впервые его увидел: маленькая черная нить, плавающая в пробирке с жидкостью. Она напоминала волос, но когда Джеймсон исследовал ее под микроскопом, то понял, что волокно было явно синтетическим - куском пластика. И, что важно, его ученица Лорен Брукс вытащила это из кишки маленького ракообразного, живущего в одной из самых глубоких частей океана.

В течение последнего десятилетия Джеймсон, морской биолог из Университета Ньюкасла, отправлял различные аппараты на дно морских впадин. Оказавшись там, машины собрали амфиподов - родственников-падальщиков крабов и креветок, которые живут в пропасти. Первоначально Джеймсон хотел узнать, как животные одной впадины отличаются от другой. Но несколько лет назад он решил проверить их организм на наличие токсичных антропогенных загрязнителей, таких как полихлорированные бифенилы или ПХБ, которые были запрещены в течение десятилетий, но сохранились в природе намного дольше.

Команда нашла очень много ПХБ. У некоторых амфиподов результат был в 50 раз выше, чем у крабов одной из самых загрязненных рек Китая. Когда новость распространилась, Джеймсону поступило огромное количество звонков от журналистов и обеспокоенных граждан. И каждый спрашивал: а как насчет пластика?

В мире производится примерно 10 тонн пластика в секунду, и ежегодно в океаны поступает от 5 до 14 миллионов тонн. Часть этого мусора выбрасывается на берег даже самых изолированных островов мира. Сегодня около 5 триллионов кусочков плавают в поверхностных водах, в основном в форме крошечных, легко проглатываемых фрагментов, которые попадают в кишечник альбатросов, морских черепах, планктона, рыб и китов. Но пластик также может тонуть, погружаясь на дно к амфиподам.

В конечном итоге Брукс обнаружил пластмассовые волокна и фрагменты в 72 процентах амфиподов, собранных командой, из всех шести впадин, которые они исследовали. В наименее загрязненных местах половина амфиподов проглотила хотя бы один кусок пластика. Исследование показало, что даже у крошечных животных Марианской впадины, самой низкой точки океана, в кишечнике был обнаружен пластик.

Действительно ли одно волокно имеет значение по сравнению со всеми частицами, которые амфиподы регулярно проглатывают? Джеймсон думает именно так. Для начала, ПХБ и другие токсины могут прилипать к пластику, превращая его в место скопления других загрязнителей. Кроме того, многие из предметов, которые его команда нашла, были относительно велики. «Худшим примером, который я видел, было фиолетовое волокно длиной в несколько миллиметров, связанное в виде восьмерки, в животном длиной не более сантиметра», - говорит Джеймсон. «Представьте, что вы проглотили метр полипропиленовой веревки».

Если впадины из таких отдаленных мест, как Япония, Перу и Новая Зеландия, могут быть загрязнены, вполне вероятно, что пластиковые пальцы человечества протянулись во все части океана, включая места обитания, которые мы едва знаем. Ни одна морская экосистема не остается нетронутой.

«Это не очень хороший результат», - добавляет Джеймсон. «Мне не нравится делать такую работу».

Когда он представил свои результаты в научном журнале, исследователи спросили, как он может доказать, что волокна на самом деле были пластмассовыми. «Наш ответ был: «Некоторые из них фиолетовые!»- говорит Джеймсон. «Некоторые – розовые. Это не из-за животных ». Чтобы успокоить критиков, его команда химически проанализировала множество волокон и обнаружила, что все они были синтетическими.

Они также приняли меры, чтобы пластик случайно не попал во впадины. У машин, которые они использовали для сбора амфиподов, есть несколько пластиковых деталей, но все они ярко-зеленого и желтого цвета, и такие цвета не были обнаружены в животных. Даже если амфиподы съели пластик машин (или приманки, использовавшейся для их привлечения), команда не учитывала недавний прием пищи. И они выполняли анализ в специальной камере, где непрерывно поднимающийся воздух не давал волокнам из их оборудования или одежды осесть в образцах. Учитывая эти меры предосторожности, Джеймсон уверен, что найденные им волокна сами по себе утонули в пропасти.

Другие ученые также обнаружили пластиковый мусор в глубинах; только в прошлом году одна команда зарегистрировала пластиковый пакет на дне Марианской впадины. До сих пор никто не доказывал, что глубоководные животные на самом деле поедают эти фрагменты, но, оглядываясь назад, кажется очевидным, что амфиподы так делают. Они - исключительные падальщики, которые хорошо умеют искать еду. Перекачивая воду по всему телу, они могут обнаружить самые слабые запахи, а со вкусовыми рецепторами на ногах они могут добывать пищу на каждом шагу. Когда кусочек попадает на дно океана, амфиподы сбегаются толпами. «Мы можем поймать 10000 за один день с помощью только трубы или приманки», - говорит Джеймсон.

На глубине мало еды, поэтому амфиподы никогда не дремлют. Они едят практически все, что делает их особенно уязвимыми к пластику. А поскольку они сидят на дне пищевых цепей впадин, их аппетит может разрушить целые экосистемы. «Креветки и рыбы едят амфиподов – они тоже будут есть пластик. А когда рыбы умирают, их едят амфиподы. Так все идет по кругу».

«То, что вы выбрасываете во впадины, остается в них», - добавляет он. Это означает, что проблема пластика «будет только ухудшаться. Все, что уходит туда, не возвращается.

Команда может проверить эту гипотезу в следующих исследованиях. Если Джеймсон прав, то у амфиподов из более глубоких частей той же впадины должен быть еще больший уровень пластика. Но Чой говорит: «Нам определенно не нужны десятилетия дальнейшего научного изучения, чтобы требовать более ответственного поведения и политики прямо сейчас».

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