опубликовано редакцией на Переводике 01.03.19 16:19 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Science alert”,

"Scientists Have Pinpointed The Mysterious Origins of Stonehenge's Epic Bluestones" Австралия - 20 февраля 2019 г. Ученые раскрыли таинственное происхождение голубых камней Стоунхенджа krzych-34/iStock Почти столетие назад британский геолог и археолог Герберт Генри Томас заявил, что знает происхождение знаменитых камней Стоунхенджа. Несмотря на то, что его выводы и методы воспринимались достаточно критично, оказалось, что Томас был почти прав - новые результаты кропотливых восьмилетних раскопок, наконец, раскрыли место происхождения таинственных мегалитов. Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона (UCL), дает новые доказательства. Они подтверждают, что голубые камни Стоунхенджа пришли из Пресели Хилс Западного Уэльса. Два отдельных карьера, Carn Goedog и Craig Rhos-y-felin на Пресели Хилс, расположенных примерно в 230 километрах (около 140 миль) к западу от Стоунхенджа – «точные геологические источники» голубых камней. Изначально Томас думал, что камни возникли в Carn Menyn. Конечно, одна загадка, кажется, раскрыта, но другие вопросы остаются нерешенными. «Что удивительно в этих открытиях, так это то, что они приближают нас к разгадке величайшей тайны Стоунхенджа - почему его камни находились так далеко», - говорит археолог UCL Майк Паркер Пирсон. «Каждый памятник неолита в Европе был построен из мегалитов, которые приносили за 10 миль (16 километров). Сейчас мы хотим узнать, что же такого особенного было в Пресели Хилс 5000 лет назад, и были ли каменные круги построены до того, как в Стоунхендже появились голубые камни». Мы не знаем, почему эти огромные голубые камни были перемещены на такое большое расстояние. Но у исследователей есть некоторые идеи на этот счет, хотя они все теоретические. «Мы думаем, что это было частью согласованной, объединенной операции, которая охватила всю южную Британию, и что целью Стоунхенджа было объединение двух культур (восточной и западной) неолитической Британии», - сказал Пирсон Atlas Obscura. Исследователи также выдвигают гипотезу о том, как все это могло произойти, благодаря найденным остаткам каменных и земных платформ, сделанных людьми. «С помощью платформы, которая служила погрузочной площадкой, камни можно было поместить на деревянные сани, а затем тащить их», - говорит один из членов команды, археолог Колин Ричардс из Шотландского университета. Исследование также дает нам более четкое представление того, когда была проделана вся эта тяжелая работа. «Доказательства указывают на то, что монолит, возможно, был извлечен во второй половине четвертого тысячелетия до нашей эры», - объясняют авторы. Исследование также предполагает, что мегалиты Стоунхенджа не были доставлены морским путем - как некоторые ранее предполагали - учитывая, что наземный маршрут в конечном итоге был бы более прямым. «Почти 100 лет назад геолог Х.Х. Томас предположил, что голубые камни изначально были частью «почитаемого каменного круга» где-то в Пресели до того, как оказались в Солсбери-Плейн», - пишут авторы. История происхождения Стоунхенджа еще не до конца разгадана. «Я думаю, что важно осознавать то, что карьеры находятся не просто в изоляции, а на самом деле являются частью большого церемониального места», - сказал Пирсон Live Science.

