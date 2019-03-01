России не понравилось решение NASA

JOHNSON SPACE CENTER / NASA

Партнеры Международной космической станции расходились во мнениях по поводу запуска США.

На Международной космической станции США контролирует одну половину, а Россия – другую. Как и у США, у России сейчас на борту один из космонавтов, и, как правило, в 250 милях над Землей сотрудничество является синонимом консенсуса. Но в последнее время, когда США готовились начать новую и немного опасную миссию, Россия не могла решить, одобрит ли она этот проект.

Ожидается, что миссия по доставке грузов покинет Землю в эти выходные. Ракета взлетит с исторического мыса Канаверал, во Флориде, и отправит капсулу, загруженную припасами, на МКС. Когда капсула прибудет, астронавты на борту станции будут распаковывать груз, заменять его предметами для возвращения домой и запечатывать капсулу обратно. Как только капсула отсоединится, она попадет в атмосферу планеты, а затем в Атлантический океан.

Миссия, которая должна начаться в самые ранние часы субботнего утра, - решающий момент для американской космической программы. Если путешествие пройдет успешно, в следующий раз, когда капсула выйдет в космос, она будет нести более ценный груз - людей.

В 2014 году агентство заключило с двумя компаниями, SpaceX и Boeing, многомиллиардные контракты на строительство нового поколения, чтобы перевозить астронавтов. Соединенные Штаты рассчитывали на то, что Россия запустит астронавтов в космос, поскольку их космические корабли перестали летать в 2011 году после трех десятилетий работы. Когда шаттлы стали музейными экспонатами, НАСА обратилось за помощью к частному сектору. Теперь первый тестовый запуск новой эры наступил.

«Мы готовы к полету», - заявила Кэти Людерс, менеджер программы НАСА на прошлой неделе.

Но Россия не была так уверена.

США и Россия вместе работают над МКС с 13 другими странами. Они делятся информацией о работе станций, в том числе и об особенностях миссии SpaceX. На прошлой неделе представители НАСА заявили, что, хотя они подготовили SpaceX к запуску, их коллеги из Роскосмоса, российского космического агентства, придерживались «несогласного мнения».

Разногласия касались приближения капсулы SpaceX к МКС. Космические корабли, которые соединяются со станцией, оснащены программными системами для полета, которые могут предотвратить опасные аварии. Европейские, японские и другие космические корабли имеют независимые системы на случай отказа основных компьютеров. Резервные копии бы активировались и маневрировали космическим кораблем, чтобы избежать столкновения.

Капсула SpaceX, известная как Crew Dragon, не имеет таких настроек. Вместо этого она полагается на резервированные системы в своей основной компьютерной системе.

Представители НАСА заявили, что этих настроек достаточно.

Опасение понятно. Неудачное сближение может подвергнуть риску капсулу и МКС.

«На МКС все еще находятся три человека, и поэтому этот аппарат должен работать», - заявил на прошлой неделе руководитель программы Международной космической станции Кирк Ширеман. «Он должен работать. Время вышло и люди, которые работали по всей стране, чтобы добиться успеха, хорошо знают об этом ».

России потребовалось несколько дней, чтобы рассмотреть аргументы НАСА. В среду, всего за несколько дней до старта, Роскосмос официально согласился приступить к запуску и стыковке, сообщает Шайрмэн The Atlantic.

Стыковочный маневр – новый для SpaceX. Компания регулярно доставляет груз на МКС на другом космическом корабле Dragon 1. По мере приближения капсулы мощная роботизированная рука на станции протягивается и хватает ее. Успех не гарантирован. В 2017 году Dragon обнаружил ошибку и автоматически прервал попытку всего в трех четвертях мили от МКС. Капсула успешно состыковалась на следующий день.

В отличие от него, Crew Dragon встретит станцию, подключив к ней совершенно новый адаптер - металлическое кольцо. Если Crew Dragon совершит стыковку, он станет первым коммерчески построенным космическим кораблем для перевозки людей на МКС.

Билл Герстенмайер сказал, что Роскосмос затронул эту тему в декабре. По мере приближения исторического запуска Герстенмайер возобновил дискуссии.

«Одним из указаний, которые я поручил команде – внимательно изучить обнаружение неисправностей, идентификацию и реагирование на различные сбои… чтобы убедиться, что компьютеры делают все правильно», - сказал он.

Даже до того, как они получили российское благословение, представители НАСА, казалось, были уверены, что запуск состоится. Но неясно, продвинулось бы агентство США, если бы Роскосмос не согласился. Страны делят свой космический дом почти 20 лет. Американские астронавты и российские космонавты делят между собой еду и такие утомительные домашние обязанности, как уборка пылесосом. Когда в эти выходные капсула SpaceX прибудет на станцию, они будут работать вместе, чтобы встретить ее.

Но в сотрудничестве была некоторая напряженность из-за политических вопросов на Земле. Даже сейчас отношения между лидерами космических агентств не идеальны. Осенью прошлого года представитель НАСА Джим Бриденстайн посетил Россию по приглашению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Бриденстайн попытался ответить взаимностью в январе, но отозвал свое предложение после того, как некоторые члены Конгресса утверждали, что Рогозин, союзник Путина, который находится под санкциями правительства США, не должен ступать на землю США. Рогозин, как сообщается, был недоволен.

Даже Рогозин и Элон Маск, основатель SpaceX, также испытывали некоторую неловкость. На прошлой неделе Рогозин сказал российским СМИ, что он не верит, что SpaceX может создавать ракетные двигатели лучше, чем Россия. «Маск – не технический эксперт в этом вопросе», - сказал Рогозин. «Он просто не понимает, о чем идет речь». Маск ответил в Твиттере: «Я был главным инженером / разработчиком в SpaceX с первого дня».

Несмотря на все, прогноз погоды на мысе Канаверал для запуска в субботу пока выглядит неплохо.

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