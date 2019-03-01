Астронавты Аполлона возможно нашли кусочек Земли на Луне

Этот камень привезли с Луны, но часть его могла быть с Земли (NASA)

Когда астронавты Аполлона-14 привезли на Землю лунные камни, они также могли привезти и маленький кусочек дома. Кусок гранита был найден на Луне. Это один из старейших камней Земли, который мы когда-либо видели, здесь или в другом месте.

Камни с Луны попадают в космос, а затем и на Землю как метеориты, поэтому, возможно, все то же самое должно происходить и в обратном направлении. «Земля пострадала от многого, и вполне возможно, что некоторые удары выбросили материал достаточно далеко: он вырвался из когтей Земли и попал на Луну», - говорит Уильям Боттке из Научно-исследовательского института Колорадо.

Джереми Белуччи из Шведского музея естественной истории и его коллеги обнаружили такой объект, крошечный кусочек гранита, в лунном камне, который привезли астронавты НАСА Аполлон-14.

В этом кусочке гранита исследователи оценили химический состав и физические свойства кристаллов циркона. Они обнаружили, что кристаллы образовались в богатой кислородом среде и при необычно низких температурах и высоких давлениях для лунных пород.

«Если он сформировался на Луне, то это должно было произойти на глубине 167 километров», - говорит Беллуччи. Он сказал, что даже сильное воздействие чего-либо не смогло бы поднять камни с такой глубины.

Беллуччи говорит, что самое простое объяснение состоит в том, что камень действительно прилетел с Земли. Он похож на камни, которые образуются в магме.

«Это интересное несоответствие. Они указали на возможную гипотезу, и теперь мы должны выяснить, содержит ли он воду или нет», - говорит Боттке. Можно было бы начать искать другие лунные камни, в которых есть такие химические вещества, которых нет на Луне, что означало бы, что они однозначно с Земли.

Поскольку этот метеорит с Земли очень старый - он, вероятно, образовался около четырех миллиардов лет назад, что делает его одним из самых старых камней на нашей планете. Он может показать нам то, какой была поверхность Земли вскоре после ее образования около 4,5 миллиардов лет назад. С тех пор, как сформировалась Луна, она изменилась намного меньше, чем Земля, поэтому это идеальное место для капсулы времени ранних лет нашей родной планеты.

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