ООН заявляет, что во время протестов в Газе Израиль совершил преступления против человечности

696188 / Pixabay

Совет ООН по правам человека опубликовал доклад независимой международной комиссии по расследованию протестов на оккупированных палестинских территориях, заявив об установлении потенциальных преступлений против человечества, совершенных Израилем. Доклад сконцентрирован на 30 мая 2018 - 31 декабря 2018 года, когда в Газе происходили протесты, известные как «Великий марш возвращения и прорыва блокады».

В течение изученных семи месяцев, военные снайперы застрелили 6 106 невооруженных участников протестов, что привело к 189 смертям палестинцев. Осколками патронов, металлическими пулями, покрытыми слоем резины, и ударами из канистр слезоточивого газа были травмированы еще 3098 палестинцев. Независимая комиссия ООН по расследованию протестов на оккупированных палестинских территориях установила, что 35 из пострадавших были детьми, трое были четко обозначенным медицинским персоналом, и два – четко обозначенными журналистами. При протестах были ранены четыре израильских солдата, и один солдат убит вне места проведения протестов. Комиссией было проведено 325 интервью со свидетелями, пострадавшими и иными осведомленными лицами и составлено более 8000 документов перед публикацией доклада.

Умышленная стрельба по гражданским лицам, иначе как при самообороне, является военным преступлением, и Комиссией были найдены достаточные основания для того, чтобы объявить действия вооруженных сил Израиля военными преступлениями или преступлениями против человечности.

В пресс-релизе, Сара Хоссайн, представитель при Комиссии от Бангладеша, заявила: «Не может быть оправдания убийствам и ранениям журналистов, медицинского персонала и лиц, не представляющих угрозы смерти или серьезного ранения для тех, кто их окружает. Особое беспокойство вызывает преследование детей и лиц с ограниченными возможностями».

статью прочитали: 31 человек