Почему люди болеют раком?

Многие очень умные люди прилагают все усилия, чтобы ответить на этот вопрос. Я работал над этой проблемой много лет, и, честно говоря, меня все еще поражает то, насколько она сложна.

Прежде чем мы поговорим о том, почему у нас рак, необходимо понять, как он появляется.

Все живые существа состоят из крошечных строительных блоков, называемых клетками. У людей есть сотни различных типов клеток, и все они выполняют свою работу. Они строят такие наши органы, как кожа, мозг и кости. Некоторые клетки (например, мозг и кость) могут жить в течение многих лет, в то время как другие (например, эритроциты) живут всего несколько недель.

Человеческое тело состоит из триллионов отдельных клеток. Это намного больше, чем все звезды, которые можно увидеть в ночном небе.

Когда мы растем, наш организм требует новые клетки. А когда клетки стареют или повреждаются, они умирают и нуждаются в замене. Это помогает нам быть здоровыми.

Но иногда одна из этих триллионов клеток выходит из-под контроля и отказывается умирать. Затем эта неконтролируемая клетка делится и создает миллионы своих копий. Она может расти, образуя опухоль, или распространяется через нашу кровь.

Раковые клетки могут также появиться и на других частях нашего тела, где их обычно не должно быть. Это может привести к тому, что важные органы перестанут выполнять свою работу, будут болеть или умрут.

Копирование кода - и ошибки

Действительно невероятный факт о клетках заключается в том, что у них есть своеобразные инструкции для того, чтобы делать их копии. Эти инструкции хранятся в коде, называемом геном, который сделан из довольно красивого химического вещества под названием ДНК.

И если бы вы взяли ДНК из всех клеток человека и выстроили ее в линию, она охватила бы Луну вокруг и обратно шесть или семь раз.

В ДНК алфавите всего четыре различных химических «буквы»: A, C, T и G. И инструкции каждой клетки состоят примерно из 6 миллиардов таких химических букв, которые точно копируются каждый раз, когда клетка делится, чтобы сделать копию себя.

Чтобы помочь вам понять этот удивительный биологический подвиг, представьте себе, что вы пытаетесь переписать от руки всю серию книг о Гарри Поттере более тысячи раз. Вот что нужно делать клетке каждый раз, когда она делится, и это происходит миллионы раз в день в наших телах.

Но клетки иногда совершают случайные орфографические ошибки - мы называем эти ошибки «мутациями». Иногда эти мутации изменяют смысл инструкций клетки, заставляя ее выходить из-под контроля и образовывать опухоль.

Это то, что мы называем раком.

Но почему?

Теперь вернемся к вопросу, почему у нас рак.

Разные ученые имеют свои мнения по этому вопросу, но, похоже, все сводится к сочетанию неудачи и различных жизненных ситуаций. Такие вещи, как слишком много солнечного света, некоторые химические вещества (такие как табачный дым), алкоголь, некоторые продукты питания и даже некоторые вирусы могут увеличить наши шансы на мутации в нашей ДНК.

Поскольку мутациям ДНК необходимо время для развития, рак чаще всего встречается у пожилых людей. Дети иногда заболевают раком, но, к счастью, это относительно редко.

Вы можете снизить риск развития рака, принимая здоровые и разумные решения, касательно своего образа жизни, но полностью предотвратить его невозможно. К сожалению, как я уже говорил, отчасти из-за неудачи.

Важно отметить, что мы почти никогда не знаем наверняка, почему у отдельного человека рак.

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