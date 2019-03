архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.03.19 04:18

"The US has been getting 'its ass handed to it' in simulated war games against Russia and China, analysts say" США - 08 марта 2019 г. Аналитики говорят, что в военных играх, моделирующих боевые действия против России и Китая, США получают «по рогам»

Ryan Pickrell, Business Insider March 08, 2019 Артиллерийские подразделения США оттачивают свои артиллерийские навыки во время учений возле Dona Ana, штат Нью-Мексико, 28 апреля 2018 года. (U.S. Army National Guard/Sgt. Brittany Johnson) В военных играх, имитирующих полномасштабные боевые действия против России или Китая, США часто проигрывают, рассказали два опытных военных аналитика, специалиста по военным играм. Как сообщил портал Breaking Defense, Дэвид Очманек, военный аналитик корпорации RAND, объяснял в четверг в Center for a New American Security - «В наших играх, когда мы воюем с Россией и Китаем, „синие“ [обычно] получают по рогам» (В этих симуляционных военных играх американские войска обычно окрашены в синий цвет.) «Мы теряем много людей. Мы теряем много техники. Мы обычно не достигаем нашей цели - предотвращения агрессии со стороны противника», - сказал он. Американские истребители-”невидимки” погибают на взлетной полосе Старший команды обслуживания ударного истребителя F-35A впервые наблюдает за подходом своего самолета на военно-воздушной базе Eglin во Флориде, 14 июля 2011 г. (U.S. Air Force/Samuel King Jr.) На начальной стадии этих конфликтов все пять сфер боевых действий - земля, море, воздух, космос и киберпространство - являются оспариваемыми, что означает, - США могут бороться за достижение превосходства [в этих сферах], превосходства которым они обладали в прошлом. В этих смоделированных боях, «красные» агрессоры часто уничтожают американские истребители-”невидимки” на взлетно-посадочной полосе, отправляют американские военные корабли на дно, уничтожают американские базы и критически важные военные системы США. «Во всех известных мне случаях, F-35-е контролировали небо, когда они были в небе», - заявил в четверг Роберт Уорк, бывший заместитель министра обороны и опытный специалист по военным играм. «Но на земле они гибнут в большом количестве». Ни Китай, ни Россия не создали истребитель пятого поколения с такими же возможностями, как F-35, но приземляться должны даже самые лучшие самолеты. Это делает их уязвимыми для атак. Американские военные корабли уничтожены USS Enterprise со своей ударной группой в Атлантическом океане (U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Harry Andrew D. Gordon) «У надводного флота будут большие трудности», сказал Очманек. Авианосцы, традиционные символы американской военной мощи, становятся все более уязвимыми. Их может быть трудно уничтожить, но значительно проще вывести из строя. По оценкам военно-морских экспертов, американским авианосцам теперь необходимо держаться на расстоянии не менее 1000 морских миль от материковой части Китая, чтобы держаться подальше от противокорабельных ракет Китая, сообщает USNI News. Американские базы сожжены Американские и польские солдаты смотрят на батарею ПРО "Патриот" во время учений в Сохачеве, недалеко от Варшавы, 21 марта 2015 г.(Reuters / Franciszek Mazur / Agencja Gazeta) «Если бы мы начали воевать в Европе, то там была бы одна батарея «Патриот», и она пошла бы к Рамштайну [в Германии]. И это все», - объяснил Уорк, согласно Breaking Defense. «У нас есть 58 бригадных боевых команд, но у нас нет ничего, чтобы защитить наши базы. Так какая разница?» Проще говоря, военные базы США, разбросанные по всей Европе и Тихому океану, не располагают средствами противовоздушной и противоракетной обороны, необходимыми для борьбы с подавляющей огневой мощью противника, с которой они столкнутся в конфликте высокой интенсивности. Сети и системы США рушатся Морские пехотинцы участвуют в тренировке по работе со спутниковой системой связи на MV-22B Osprey на аэродроме морской пехоты Нью-Ривер, Северная Каролина, 12 февраля 2019 года.(U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Gumchol Cho) В конфликте с практически равным по силе противником, американские спутники связи, системы командования и управления и беспроводные сети будут выведены из строя. «Мозг и нервная система, которая соединяет все эти части, будут подавлены, если не разрушены», - сказал Очманек об этом сценарии. Уорк говорит, что китайцы называют этот тип атаки «разрушением системы». По словам Уорка, китайцы будут «беспощадно атаковать американские боевые сети на всех уровнях, и они будут делать это постоянно». «В наших военных играх, когда “красные” силы действительно нарушают командование и контроль, мы прекращаем упражнение и говорим: «Давайте перезапустим [игру]» Отрезвляющая оценка Российский, китайский и монгольский национальные флаги развеваются над бронемашинами (Associated Press/Sergei Grits) «Это то, что военные игры показывают снова и снова, поэтому нам, без вопросов, нужен новый американский способ ведения войны», - подчеркнул Уорк. И Очманек, и Уорк видят что [симуляционные] военные игры оканчиваются для США крайне нежелательным образом, и их убийственные наблюдения подтверждают результаты оценки, сделанной прошлой осенью. «Если Соединенным Штатам придется сражаться с Россией в балтийских условиях или с Китаем в войне за Тайвань, американцы могут потерпеть сокрушительное военное поражение», - говорится в ноябрьском отчете Комиссии по стратегии национальной обороны - двухпартийной группы экспертов, созданной Конгрессом для оценки Стратегии национальной обороны. В отчете обращено внимание на ослабление военной мощи США со стороны конкурирующих держав, а именно - России и Китая, которые разработали «набор передовых возможностей, которыми до сих пор обладали только США». Комиссия пришла к выводу, что США "подвержены большему риску, чем когда-либо за десятилетия".

