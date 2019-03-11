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дата публикации 11.03.19 05:09
скаут: Игорь Львович;
   
 

Россия заняла первое место в мире по темпам роста числа мультимиллионеров

Число ультрабогатых жителей России, владеющих состоянием от 30 миллионов долларов, за год увеличилось на 7% — это самые высокие темпы роста в мире (такие же только у Индии). К такому выводу пришли составители ежегодного доклада World Wealth Report, представленного Knight Frank в Москве.

По состоянию на конец 2018 года в России проживали 1,5 тысячи ультрабогачей (22-е место в мире по этому показателю). Всего в мире состоянием от 30 миллионов долларов располагали 198342 человека.

В ближайшие пять лет, прогнозируют составители доклада, число ультрабогатых россиян увеличится на 24% до 1860 человек, 1240 из которых будут проживать в Москве.

Темпы прироста ультрабогачей в России будут чуть выше, чем в среднем по миру (22%), но значительно ниже, чем в странах Азии (ожидается, что в Индии ультрабогатых к 2023 году будет на 39% больше, чем в 2018 году).

По числу долларовых миллиардеров Россия по итогам 2018 года заняла пятое место в мире. Состоянием не менее 1 миллиарда долларов располагал 101 россиянин (всего в мире — 2229 человек). Годом ранее долларовых миллиардеров в России было на пять человек меньше.



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теги: Россия  
   
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