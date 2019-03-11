Налоговики получили данные об активах россиян в 58 странах

Федеральная налоговая служба отчиталась о получении данных о зарубежных активах россиян в 58 странах, с которыми действует соглашение о налоговом автообмене. В их числе — самые популярные офшоры. После сверки этих данных ФНС рассчитывает выявить несоответствия с российской отчетностью у 10–15% владельцев зарубежных активов и счетов.

Подробнее. Информацию в рамках налогового автообмена Россия начала получать еще в 2018 году, но ее анализ и сортировка занимает время. ФНС будет идентифицировать налогоплательщиков, информация о которых приходит из-за рубежа, с помощью системы «Налог-3», а затем выявлять расхождения между этими данными и информацией, уже имеющейся у ФНС. Начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач рассчитывает, что расхождения будут выявлены у 10–15% налогоплательщиков.

Автообмен налоговой информацией — часть глобального плана ОЭСР по борьбе с уклонением от уплаты налогов и выводом прибыли. В системе почти 90 стран и территорий, скоро их станет еще больше. У России соглашения об автообмене подписаны с 85 странами, в том числе Британскими Виргинскими и Каймановыми островами и другими популярными офшорами.

В отчетах, которые получает налоговая, есть детальные данные об активах человека, включая движение средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям и прочее.

На основе выявленных расхождений с российскими данными формируется «профиль риска», который сотрудник налоговой службы оценивает и запускает в работу.

ФНС тоже передает данные о счетах нерезидентов зарубежным коллегам. Налоговики получают информацию о клиентах-иностранцах с активами от $1 млн и компаниях со счетами от $250 000. Банки обязаны передать в ФНС отчеты за 2018 год до 1 мая, с 2020 года их будут штрафовать за опоздание.

Контекст. Еще в 2015 году низконалоговые юрисдикции привлеклиоколо 40% прибыли международных компаний. Но к 2019 году от славы офшоров как чисто финансовых «прокладок» остались одни воспоминания. Помимо обмена налоговой информацией и подтверждения происхождения денег, во многих из них заработали законы, обязывающие компании вести реальную деятельность.

По данным ОЭСР, страны мира теряют 4–10% ($100–240 млрд) налога на прибыль в год из-за вывода прибыли в низконалоговые юрисдикции. Но благодаря обмену налоговой информацией к июню 2018 года государства вернули в сумме около 93 млрд евро.

В России до марта 2020 года действует режим амнистии капитала, целью которой является возврат капитала в страну. Амнистия действует для тех, кто переведет капитал в Россию или зарегистрирует бизнес в российских офшорах — специальных административных районах (САР) на островах Русский на Дальнем Востоке или Октябрьский в Калининграде. Те, кто захочет в этом году стать налоговым резидентом России, смогут не платить 13% налога на доходы физических лиц с контролируемых иностранных компаний.

Почему это важно. Офшоры — как способ не платить налоги совсем — кончились. Теперь российские налоговики смогут находить тех, кто этого еще не понял, даже без запроса в офшор — по простому нажатию кнопки.

Сергей Смирнов

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