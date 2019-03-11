ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ когда-то было частью антиутопического будущего. Теперь это РЕАЛЬНО

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Технология чтения мыслей когда-то была частью антиутопического будущего. Теперь она реальна.

Можно прочитать даже политические взгляды.

Сегодня паника из-за неприкосновенности наших мыслей все больше нарастает. Снова. Есть уже достаточно избитый сценарий.

Во-первых, отмечают, что технологии чтения мыслей вот-вот придут. Во-вторых, утверждают, что государство будет недобросовестно пользоваться ими. В-третьих, заявляют, что граждане не смогут это остановить, потому что закон не готов. Наконец, призывают к немедленным действиям, чтобы не дать правительству читать наши мысли. Если вы можете сослаться на Джорджа Оруэлла или Филиппа К. Дика, тем лучше.

Пять лет назад такой цинизм был оправдан. Но все изменилось.

Технологий чтения мыслей больше не «на носу». Они уже пришли. И нам нужно бояться не только правительство. А еще и частные компании. Это стало ясно после того, как фирма Cambridge Analytica собирала данные Facebook для таргетинга пользователей на основе их психологического профиля.

В чтении мыслей нет ничего нового: мы постоянно пытаемся понять, что думают другие люди. Мы внимательно изучаем выражения лица, читаем язык тела и прислушиваемся к голосу. Мы принимаем как само собой разумеющееся то, что большинство взрослых могут скрывать определенную информацию. К сожалению, машины теперь могут разрушить наш личный мир мыслей.

Есть два способа выйти за рамки использования данных, которыми вы добровольно делитесь в профиле Facebook, и залезть вам в голову. Оба еще в начальном состоянии, исследования требуют доработок. Тем не менее, на данное направление тратятся крупные суммы денег, что говорит о том, что прогресс может быть быстрым.

Первый способ - это чтение мозга. Измерение активности мозга и расшифровка мыслей, которые он представляет.

Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что данные сканирования мозга могут с высокой степенью точности предсказать, на какой объект (например, лицо, дом, кошку) кто-то смотрит. Вы думаете, что ваши сны в безопасности? Подумай еще раз. Исследования показали, что данные мозга, полученные во время сновидений, с 60-процентной точностью предсказывают, какие объекты фигурируют во снах. Нейронаука не только может предсказать то, что видят люди, но и может восстановить это. Исследование 2008 года использовало нейронную активность участников для реконструкции того, что они действительно видели.

Другое исследование пытается выяснить, как мы сами с собою говорим. Подходы, которые измеряют нейронную активность с помощью не инвазивного сканирования мозга или размещения электродов на самом мозге, успешны. НАСА также работает над этой проблемой, используя датчики на горле и подбородке для расшифровки внутренней речи. Они надеются, что астронавты смогут управлять машинами в космосе с помощью своих мыслей.

Намерения тоже можно расшифровать. В исследовании 2007 года людей попросили решить, хотят ли они добавить или вычесть два числа. Анализ активности в их префронтальной коре (участвующей в планировании) позволил предсказать, какой вариант выбрал человек с точностью до 71%.

Можно прочитать даже политические взгляды. В исследовании 2011 года говорилось о некоторых областях мозга, которые предсказывают уровни либерализма / консерватизма. Более позднее исследование показало, что активность мозга в период обдумывания финансовых рисков позволила правильно предсказать политическую принадлежность (республиканец или демократ) 83% участников.

Большая часть этой работы еще требует изучения. Точно предсказать мысли людей можно только в крайне ограниченных экспериментальных условиях. Из-за индивидуальной изменчивости активность мозга, лежащая в основе моих мыслей, может сильно отличаться от вашей, что создает проблемы для универсальной машины чтения мозга.

Крупные технологические компании вкладывают в это деньги. Как и правительства. Национальный институт здравоохранения США считает, что такая работа поможет общаться людям, парализованным травмой позвоночника. Также все это может использоваться и в военной сфере, например, в совершенствовании работы солдат.

Второй способ проникнуть в вашу голову - это чтение поведения. Собираются такие данные о вашем поведении, как выражения лица, действия и «лайки» в Facebook, которые помогают определить то, что происходит в вашем внутреннем мире.

Музыкальные предпочтения людей предсказывают аспекты их личности. Слова, которые мы используем в Facebook, являются маркерами личности. То, что вам «нравится» в Facebook, говорит о многом. Люди были шокированы, когда исследования показали, что детальную личную информацию можно предсказать с высокой степенью точности на основе того, что человек «лайкнул» на страницах Facebook.

Закон ожидал этого. «Достижения в области психических и смежных наук, - предположил судья Верховного суда США Луи Бренди в 1928 году, - могут помочь раскрыть убеждения, мысли и эмоций». На бумаге, по крайней мере, закон о правах человека контролирует границы нашего сознания. Помимо права на неприкосновенность частной жизни, в соответствии со статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, у нас есть абсолютное право на свободу мысли, которое включает в себя право на сохранение конфиденциальности наших мыслей. Это право крайне необходимо развивать в связи с технологическим прогрессом.

Право на свободу мысли также не позволяет другим либо манипулировать нашими мыслями, либо наказывать нас за них. Опять же, нам нужно будет рассмотреть этот закон в связи с современными событиями.

Мы можем остановить вторжение в наш внутренний мир. Но нам нужно подумать о том, как закон будет действовать в эпоху, когда машины делают нас все более прозрачными. Это важный вопрос.

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