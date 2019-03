архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 11.03.19 23:09 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Cosmos”,

"Revealed: the most influential movie of all time" Австралия - 04 декабря 2018 г. Назван самый важный фильм всех времен Эндрю Мастерсон сообщает. «Волшебник страны Оз» - самый важный фильм всех времен, по крайней мере, согласно исследованиям, опубликованным в журнале Applied Network Science. Ученые Ливио Биольо и Руджеро Пенса из Туринского университета в Италии попытались создать жаркую эстетическую дискуссию о важности различных фильмов. Они решили составить ранжированный список, используя новую метрику. Обычно используются два критерия, по отдельности или в сочетании: кассовый успех и критический вариант. Оба имеют очевидные ограничения. Биольо и Пенса выбрали особенный подход. Они решили посмотреть ссылки на конкретные фильмы, которые появляются в других фильмах. Эти ссылки, пишут они, взяты «как с художественной, так и с экономической точки зрения». Для этого они использовали Internet Movie Database (IMDb), коллекцию очень подробных ссылок примерно на 47 000 фильмов. Исследователи проанализировали данные по году выпуска, любым тенденциям в киноиндустрии и дальнейшей судьбе около 20 000 режиссеров и 400 000 актеров. Исследователи с самого начала признают, что IMDb демонстрирует заметный уклон в сторону североамериканских и европейских фильмов, поэтому их результаты относятся только к фильмам западной эстетической традиции. Тем не менее, победителем стал «Волшебник страны Оз» (1939), за ним идут «Звездные войны» (1977), «Психо» (1960), «Кинг-Конг» (оригинал, 1933), «2001: Космическая одиссея» (1968), «Метрополис» (1927), «Гражданин Кейн» (1941), «Рождение нации» (1915), «Франкенштейн» (1931) и «Белоснежка и семь гномов» (1937).

статью прочитали: 1 человек Комментарии