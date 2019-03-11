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опубликовано редакцией на Переводике 11.03.19 23:09
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Назван самый важный фильм всех времен

фильм.jpg

Эндрю Мастерсон сообщает.

«Волшебник страны Оз» - самый важный фильм всех времен, по крайней мере, согласно исследованиям, опубликованным в журнале Applied Network Science.

Ученые Ливио Биольо и Руджеро Пенса из Туринского университета в Италии попытались создать жаркую эстетическую дискуссию о важности различных фильмов. Они решили составить ранжированный список, используя новую метрику.

Обычно используются два критерия, по отдельности или в сочетании: кассовый успех и критический вариант. Оба имеют очевидные ограничения.

Биольо и Пенса выбрали особенный подход. Они решили посмотреть ссылки на конкретные фильмы, которые появляются в других фильмах. Эти ссылки, пишут они, взяты «как с художественной, так и с экономической точки зрения».

Для этого они использовали Internet Movie Database (IMDb), коллекцию очень подробных ссылок примерно на 47 000 фильмов. Исследователи проанализировали данные по году выпуска, любым тенденциям в киноиндустрии и дальнейшей судьбе около 20 000 режиссеров и 400 000 актеров.

Исследователи с самого начала признают, что IMDb демонстрирует заметный уклон в сторону североамериканских и европейских фильмов, поэтому их результаты относятся только к фильмам западной эстетической традиции.

Тем не менее, победителем стал «Волшебник страны Оз» (1939), за ним идут «Звездные войны» (1977), «Психо» (1960), «Кинг-Конг» (оригинал, 1933), «2001: Космическая одиссея» (1968), «Метрополис» (1927), «Гражданин Кейн» (1941), «Рождение нации» (1915), «Франкенштейн» (1931) и «Белоснежка и семь гномов» (1937).


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теги: Фильм  
   
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