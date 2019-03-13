Почему вымершие виды, кажется, возвращаются из мертвых

Galapagos National Park Directorate

Как в фильмах о зомби, виды, которые когда-то считались вымершими, похоже, восстают из мертвых. В период с 21 февраля по 4 марта 2019 года было объявлено о трех важных повторных открытиях – о черепахе вида Chelonoidis phantasticus, которую в последний раз видели в 1906 году; о гигантской пчеле Уоллеса (Megachile pluto), которая предположительно исчезла в 1980 году; и о формозском дымчатом леопарде (Neofelis nebulosa brachyura), который исчез в 1983 году и был официально объявлен вымершим в 2013 году.

Эти повторные открытия предполагают, что мы можем очень мало знать о некоторых самых редких видах в мире, но они также поднимают вопрос о том, почему виды объявляют вымершими. Красный список МСОП включает виды, находящиеся под угрозой исчезновения, а также определяет их относительный риск исчезновения. В Красном списке есть набор критериев, которые помогают определить статус угрозы. Виды считаются «вымершими» только тогда, когда…

... нет никаких сомнений в том, что последний представитель умер.

Согласно Красному списку, для этого необходимы ...

... исчерпывающие исследования в известной и / или ожидаемой среде обитания, в подходящее время ... [которые] во всем историческом диапазоне не смогли зафиксировать вид. Наблюдения должны проводиться в течение периода времени, соответствующего жизненному циклу и форме жизни таксона.

Учитывая все доказательства - или, скорее, отсутствие доказательств - которые необходимы, удивительно, что любой вид когда-либо объявляется вымершим. Критерии показывают, что для того, чтобы понять, вымер ли тот или иной вид, нам нужно знать, чем он занимался в прошлом.

Наблюдения в определенное время и в определенном месте составляют наши знания о выживании вида, но когда вид становится редким, наблюдения становятся все более редкими, так что люди начинают задаваться вопросом, существует ли еще вид.

Люди часто используют время с момента последнего наблюдения в качестве меры, когда принимают решение о том, вымер ли тот или иной вид. Но последнее наблюдение редко является последним для этого вида или фактической датой исчезновения.

Вместо этого вид может существовать годами, не будучи замеченным. Но время, прошедшее с момента последнего наблюдения, сильно влияет на предположения о вымирании.

Но что такое наблюдение? Оно может быть представлено в самых разных формах: непосредственное наблюдение за живым видом или фотографии, косвенные доказательства, такие как следы, царапины и фекалии, и устные рассказы из интервью с очевидцами.

Но эти разные доказательства неравноценны - птица в руке стоит больше, чем просто воспоминания людей, которые видели ее в прошлом. Попытка определить, что является истинным наблюдением, а что ложным, усложняет вопрос о вымирании.

Идея о «повторном обнаружении» вида может еще больше все запутать. Повторное открытие подразумевает, что что-то было потеряно или забыто, но этот термин часто создает впечатление, что вид вернулся из мертвых - отсюда и термин «вид лазаря». Это неправильное толкование означает, что любой вид, который не находили несколько лет, можно считать вымершим.

Итак, что это значит для трех недавно «вновь открытых» видов?

Хотя с 1906 года черепаху Chelonoidis phantasticus на острове Фернандина никто не видел, ее фекалии и следы были обнаружены только в 2013.

Неопределенность в отношении более поздних наблюдений и времени, прошедшего с момента последнего, вероятно, способствовала тому, что в 2015 году она была объявлена «находящейся под угрозой исчезновения (возможно, вымершей)». В естественном мире вид считается вымершим до тех пор, пока не будет доказано существование.

Гигантская пчела Уоллеса, возможно, не была зарегистрирована за последние 38 лет, но в соответствии с Красным списком МСОП она так и не была объявлена вымершей. Вид только недавно назвали уязвимым.

Итак, хотя это захватывающая находка, ее повторное открытие показывает, насколько мало известно о многих редких видах в дикой природе, а не то, насколько они редки.

Тем временем формозский дымчатый леопард фактически был внесен в список «Вымершие». Последнее наблюдение было в 1983 году, на основе интервью с 70 охотниками. Камера в 2000-х годах не смогла обнаружить вид. Он был официально объявлен вымершим в 2013 году.

Действительно ли формозский дымчатый леопард» воскрес из мертвых? Для доказательств потребуется значительно больше усилий.

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