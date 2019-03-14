B2B e-commerce: основные тенденции 2019 года

В начале 2019 года исследовательское агентство Forrester сообщило, что прогнозируемый ранее рост b2b e commerce сегмента превысил ожидания и к 2023 году только в США его объем достигнет рекордных 1,8 триллиона долларов.





Аналитики сообщают, что на b2b e commerce придутся более 17 % всех продаж в Америке через 5 лет. А это, в свою очередь, означает, что b2b сегмент, наконец, нашел эффективные инструменты, обеспечивающие доступную интеграцию оптового бизнеса в сегмент электронной коммерции. Ведь разница между b2c и b2b платформами для торговли довольно ощутима, особенно, когда речь заходит о функционале. Подробнее узнать об особенностях b2bcommerce можно на странице https://www.agora.ru/blog/b2b-rynok/ .





Поговорим о трендах, которые будут определять сегмент b2b e-commerce в 2019 году.

Real-time интеграция платформы с ERP-системами





В этом году организации, которые планируют запустить b2b площадку будут выбирать решения, обладающие возможностью интеграции с ERP-системами в режиме реального времени. Примеры и кейсы b2b e commerce площадок можно посмотреть по ссылке .





Это обеспечит корректное и оперативное динамическое ценообразование, под которым подразумевается возможность отображения индивидуальных цен для каждого заказчика в зависимости от условий контракта и сотрудничества с ним. Гибкое масштабирование цен станет musthave для разработчиков специализированного ПО, приоритетом для тех, кто запускает сайт для b2b e commerce, и системы, не позволяющие обеспечить его, перестанут быть конкурентоспособными. А все потому, что в обратном случае компаниям придется проделывать двойную работу: сначала вложить алгоритмы ценообразования в ERP, а затем трансформировать их в платформу.





Гораздо удобнее, если платформа сможет черпать необходимые данные прямо из ERP-систем. Причем это касается не только цен, но и других характеристик, которые должны отображаться в любом уважающем себя b2b интернет-магазине: остатки на складах, доступность поставок «под заказ», предполагаемые сроки поставок.





Все способы, применяемые для оптимизации работы ERP должны плавно перетечь в функционал, доступный в e-commerce проектах. В обратном случае, игроков рынка ждет либо падение спроса вследствие превращения в систему самообслуживания, либо привлечение огромных ресурсов для обеспечения функционирования магазина без интеграции с ERP.





«ДА» платформам с поэтапным развертыванием функционала





Компании будут отдавать предпочтение масштабируемым e commerce платформам, которые, в первую очередь, позволяют поэтапно развертывать функциональность решения. Это позволит собственникам быстрее начать окупать инвестиции в проект, потому что сразу после запуска, например, можно запустить простой каталог с указанием SKU и функцией поиска по артикулам, и привлечь на сайт заказчиков, которым этой информации достаточно для размещения заказов. При следующей итерации может быть развернут более обширный функционал, включающий в себя возможности поиска товаров по описанию, контентный поиск, предложение аналогов при отсутствии нужного товара. Внедрение таких возможностей требует немало времени и ресурсов, но это не значит, что во время разработки и апробации бизнес должен простаивать. Начинайте зарабатывать сразу после внедрения, работая с опытными пользователями, а потом переходите к следующему этапу, разворачивая каталог для заказчиков, нуждающихся в помощи при поиске необходимых им товаров.





Никуда без AI и machine learning





В 2019 году все больше влияния на системы электронной коммерции b2b будут оказывать передовые технологии – искусственный интеллект и машинное обучение. Современные b2b платформы приступят к активному освоению этих технологий, опираясь на успешные практики их применения в b2c сегменте. Они позволят заказчикам получать еще более персонифицированный опыт взаимодействия с b2b магазинами благодаря оптимизации юзабилити, поведения пользователей, предложения наиболее релевантных товаров с учетом истории закупок.





Навстречу омниканальности





B2B-заказчики привыкли взаимодействовать с продавцами через различные каналы: по электронной почте, телефону, поэтому для компаний в сфере b2b e commerce будет губительно лишить их аналогичных возможностей в онлайне. В этом году впереди будут платформы, которые позволяют получать доступ к закупкам через интернет, с мобильных устройств (смартфона, планшета), ПК и даже при личной встрече. Важно обеспечить простой и бесперебойный доступ на любом этапе покупки как в онлайне, так и в автономном режиме, если вдруг менеджеру по продажам потребуется вмешаться.





Уступите место видеоконтенту





В идеоролики особенно актуальны и полезны для отраслей, продающих сложные продукты, где необходимо определенное обучение покупателей, или для тех продуктов, где существует большая потребность видеть их «живыми». Продажи B2B также могут быть увеличены за счет видеоконтента, рассказывающего историю бренда, демонстрирующего обзор продукта, подтверждающего ценности бренда посредством отзывов. Следовательно, стоит выбирать платформу, которая поддерживает размещение видеоконтента.





Чат-боты пришли в b2becommerce





В b2b e commerce чат-бот отвечает за взаимодействие с клиентами магазина. Он может отвечать на вопросы, упрощать процесс покупки с помощью запрограммированных команд. По сути, чат-бот - это еще одно проявление персонализированного опыта покупателя, но гораздо более интерактивное. Приложения для электронной коммерции B2B, скорее всего, сначала будут ориентированы на базовую поддержку клиентов, но со временем могут быть доработанными до персональных рекомендаций и более сложного взаимодействия для увеличения продаж.





Голосовые команды





Alexa, Echo, Siri и множество других программных и аппаратных голосовых помощников уже знакомы потребителям. К 2020 году прогнозируется, что около половины поисков будут осуществляться посредством голосовых команд в сегменте b2c. Однако, то, что хорошо в b2c, быстро адаптируется в сферу b2b, поэтому, запуская новую площадку, убедитесь, что в будущем она сможет поддержать голосовые функции.



