utorrent

Один из самых популярных в мире торрент-клиентов, выбор миллионов пользователей! Утилита позволяет загружать торрент-файлы с различных ресурсов, включает встроенный каталог медиаконтента, может открывать Magnet-ссылки и воспроизводить видеофайлы в момент их загрузки.

В программе предусмотрены возможности для установки приоритетов и управления скоростью скачивания каждого файла. Работать с торрентами

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