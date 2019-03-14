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опубликовано редакцией на Переводике 14.03.19 23:20
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Полезны ли мечты?

мечты.jpg

Могут ли мечты усовершенствовать творческие способности и психическое здоровье?

Когда мы с братом и сестрой были маленькими, мы все время играли в придуманную нами игру «Швейцарская машина». Мы кружились примерно 30 секунд, говорили: «Швейцарская! Швейцарская! Швейцарская!» и становились героями, которых мы выбирали для приключений в воображаемом мире.

Также мы строили маленькие домики для одуванчиков.

Хотя мы выросли и забыли о «Швейцарской машине» и о наших растениях-питомцах, мой инстинкт использовать воображение как отдых от реального мира не угас.

Я мечтатель. Я активно и пассивно мечтаю, будь то перед сном о влюбленности, будь то в саду о будущих переживаниях или о прошлом. Меня успокаивает это и иногда даже приносит радость.

Но, хотя исследования показали, что творческая игра в детстве может быть связана с творчеством в старшем возрасте, большая часть исследований, посвященных мечтам, как правило, фокусируется на их негативных последствиях: от снижения продуктивности на работе до продолжительных «отключений от реальности», которые мешают повседневной жизни и известны как «навязчивые грезы».

Тем не менее, исследования начинают показывать и положительную связь мечтания и здорового духа.

В январе исследователи из Технологического института Джорджии опубликовали новое исследование о мечтах на рабочем месте.

Хотя участники и испытывали чувство вины, они отметили положительное влияние на психическое здоровье и производительность после мечтаний.

«Это исследование дополняет другие исследования и показывает, что в некоторых ситуациях мечты могут быть полезными», - сказала исследователь Келси Мерло.

«Люди могут мечтать, чтобы сделать «мини-перерывы» на работе, что позволит им почувствовать себя более бодрыми, энергичными и продуктивными».

Учитывая, что осознанность и присутствие в данный момент очень важны, неудивительно, что мечты - возможно, антитезис присутствия - не сразу приходят на ум, когда мы думаем о том, как улучшить наше психическое здоровье.

«Мечты традиционно ассоциировались с чем-то негативным. Мы можем вспомнить наши школьные дни, когда необходимо было уделять внимание изучению большого количества информации», - говорит Муайрэнн Айриш из Сиднейского университета.

Было проведено исследование, которое показало, что «блуждание ума» указывает на более высокий интеллект и креативность. Также исследования показали, что, говоря простым языком, мечты помогают лучше решать проблемы.

«Позволить нашему уму «блуждать», освободиться от работы и постоянного потока информации, может быть так же важно, как и использовать методы осознанности для повышения благосостояния», - сказал исследователь.

«Многие известные писатели и художники сообщают о том, что у них были моменты« эврики »в периоды тихих размышлений. Кажется, что ключ к гибкому и творческому мышлению - это просто позволить себе мечтать ».

«Представление ваших« желанных» целей, мечты, мотивирующие вас на их достижение, оказывают положительное влияние на ваше психическое здоровье», - сказала она.

«Исследования показывают, что содержание мыслей может быть решающим фактором в определении того, являются ли мечты адекватными или навязчивым», - объяснил исследователь.

Мерло признала, что неконтролируемые мечты, такие как навязчивые переживания или размышления, вредны для психического здоровья, но также сказала, что эмоции в мечтах, как положительные, так и отрицательные, могут влиять на наши чувства после того, как мы перестаем мечтать.

Хотя «блуждание» ума и осознанность кажутся противоположностями, Мерло объяснила, что они могут быть не такими разными, какими кажутся изначально.

«То, куда мы ведем наш разум, будь то в позитивные мечты или в осознанность, может быть тем, что помогает нам счастливо жить»- сказала Мерло.

Как и в моих детских приключениях в воображаемой «Швейцарской Машине», выбор того, куда мы идем и кем мы становимся в наших мечтах - если они положительные - может просто оздоровить наше психическое состояние, расслабить и сделать нас более креативными в повседневной жизни. Кто не мечтает об этом?


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теги: Наука, Здоровье  
   
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