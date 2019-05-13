В «день победы» Путин пообещал обеспечить военную мощь

Владимир Путин в четверг в Москве - Агентство Франс Пресс

При проведении крупного военного парада в память о победе над Германией во Второй мировой войне президент России Владимир Путин пообещал обеспечить поддержание военной мощи страны.

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Крупный военный парад в память об окончании мировой войны в Москве.

«Мы делали и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших вооруженных сил», заявил Путин в четверг в своей речи перед тысячами солдат и ветеранов на Красной площади в Москве. По его словам, уроки прошлого «по-прежнему актуальны».

К началу ежегодного парада, в ходе которого на улицах Москвы было много тяжелой военной техники, президент России заявил, что современная армия России помнит о клятве советских солдат в войне против нацистов: «умру, но не сдамся».

Парады и памятные мероприятия проходят по всей стране, от анклава Калининграда до расположенного около Японии острова Сахалин. На государственном телевидении были показаны и изображения парада в самопровозглашенной Луганской республике на востоке Украины.

В то время как Западная Европа отмечает 8 мая освобождение от нацистов, в России 9 мая считается «Днем Победы», так как в этот день капитуляция вермахта была во второй раз принята в советском штабе.

Установленный законом двухдневный праздник в этом году проводится на фоне роста напряженности с Западом и на фоне угрозы новой гонки вооружений с США. В четверг НАТО начала крупные учения, в ходе которых симулируется ситуация, в которой союзники обязаны оказать друг другу военную помощь. Фиктивный сценарий предусматривает гибридное нападение на одно из государств-членов НАТО. Манёвры «учения по регулированию кризисов» (англ. - «Crisis Management Exercise») проводятся с 1992 года. Критики указывают на тот факт, что учения начались именно 9 мая.

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