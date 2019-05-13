Вести войну с Ираном без Турции? Турция спит с врагом? Россия-Турция-Иран «Тройственное соглашение»

REUTERS

Недавние сообщения говорят о том, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон вместе с госсекретарем Майком Помпео «делают все возможное, чтобы спровоцировать войну с Ираном». Удастся ли им?

Болтон-Помпео участвуют в умышленных провокационных действиях. Авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» в настоящее время направляется в Персидский залив, чтобы «послать ясный сигнал иранскому режиму…»

В военных союзах между «великими державами» происходят перемены. Более сложные, чем в Первую мировую войну (т. е. противостояние между «Тройственным соглашением» и «Тройственным союзом»).

Сегодня структура военных союзов находится под большой угрозой для Вашингтона.

Вы не можете успешно вести войну с Ираном, когда Турция, ваш союзник и тяжелый груз НАТО «спит с врагом».

Хотя Турция официально является членом НАТО, а также союзником США, президент Реджеп Тайип Эрдоган развивает «дружеские отношения» с двумя главными врагами Америки, а именно с Ираном и Россией.

Излишне говорить, что НАТО находится в кризисе.

Существует также турецко-израильский военно-разведывательный союз, который восходит к Соглашению о безопасности и секретности (SSA), подписанному с правительством Тансу Чиллер в 1993-1994 годах. Этот союз, разработанный администрацией Клинтона, больше не функционирует.

Стратегические двусторонние американо-израильские отношения, а также американо-турецкий союз в сочетании с соглашением о военном и разведывательном сотрудничестве между Израилем и Турцией, а также соглашением между Израилем и НАТО (2003 г.) стали основой «тройственного союза» между США, Израилем и Турцией или то, что Брукингский институт назвал треугольником США-Турция-Израиль.

Эта спонсируемая США треугольная структура союзов мертва и больше не существует, во многом в ущерб интересам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Сейчас разворачивается новое Тройственное соглашение между Турцией, Ираном и Россией.

«Любовные отношения» Нетаньяху-Путина

Но есть еще один элемент, который очень важен: Израиль также спит с врагом. Нетаньяху и Путин за эти годы развили дружеские отношения. Они часто консультируются друг с другом по ключевым политическим и стратегическим вопросам.

Хотя отношения Нетаньяху и Путина не являются формальным союзом, они, тем не менее, служат интересам как России, так и Израиля.

Турция, выход из НАТО

Современные события указывают на исторический сдвиг в структуре военных союзов, который способствует ослаблению господства США на Ближнем Востоке, а также создает негласный кризис в рамках Организации Североатлантического договора (НАТО).

Вести войну США-НАТО-Израиль с Ираном с Турцией или без нее?

Турция – тяжелый груз НАТО, это единственное государство-член НАТО, которое (в основном) расположено на Ближнем Востоке, граничащем с Ираном.

В начале апреля госсекретарь Майк Помпео встретился в Анкаре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Столкновение Помпео-Чавушоглу попало в заголовки газет. Вице-президент Пенс открыто угрожал турецкому правительству:

Вице-президент Майк Пенс предупредил Турцию насчет продолжения закупок ракетной системы российского производства [С-400] спустя несколько часов после того, как министр иностранных дел Турции заявил, что приобретение было «совершено»… Пенс сказал, что покупка оружия может «угрожать сплоченности этого союза ... Мы также дали понять, что не будем бездействовать, пока союзники по НАТО закупают оружие у наших противников », - сказал Пенс. (CNN, 3 апреля 2019 г.)

Майк Пенс прав: на карту поставлено единство НАТО. И Турции нельзя доверять как союзнику США.

Выход Турции из НАТО? Это почти совершившийся факт.

И если Турция выйдет из НАТО, другие страны могут последовать ее примеру.

В течение апреля (после дипломатической ошибки Помпео в Анкаре) Турция и Иран укрепили свои двусторонние отношения.

Военная логистика США, НАТО, Израиля объединена, а Турция по-прежнему (официально) входит в НАТО.

Развивающаяся структура военных союзов, включая кризис внутри НАТО, не способствует началу широкомасштабной военной операции против Ирана. Предполагается, что Болтон-Помпео полностью осведомлены об этой проблеме. Или нет?

Турция является государством-членом НАТО и спит с врагом. Учитывая отношения с Россией и Ираном, с логистической точки зрения, практика скоординированного военного планирования США-НАТО находится под угрозой.

Это не исключает ведения других форм военных действий, включая экономические санкции, саботаж, спонтанные провокации в стиле Болтона и т.д.

Турция спит с врагом? Россия-Турция-Иран "Тройственное соглашение"

В постели с врагом: «У нас плохие отношения с Турцией», - говорит Трамп.

Военное сотрудничество США и Турции (включая базы ВВС США в Турции) восходит к холодной войне. Сегодня Турция спит с Ираном и Россией.

Реакция Трампа принимает форму как военных угроз, так и экономических санкций с финансовыми манипуляциями на рынках иностранных валют.

И их валюта «быстро падает вниз по отношению к нашему очень сильному доллару», говорит Трамп.

Турция разработала удобный союз с Ираном. А Иран, в свою очередь, теперь поддерживается Китаем и Россией, что включает военное сотрудничество, а также торговые и инвестиционные соглашения.

Но это больше, чем кажется на первый взгляд.

Хотя США и Израиль на протяжении многих лет обдумывали военные действия против Ирана, эта военная повестка дня, которая опиралась на давний военный разведывательный союз между Израилем и Турцией, в настоящее время находится под угрозой. Как и двусторонний военный союз Анкары с Вашингтоном.

Израильско-турецкий альянс, который восходит к Соглашению о безопасности и секретности (SSA), подписанному при Тансу Чиллер в 1993-94 годах, включал:

… Меморандум о договоренности 1993 года привел к созданию (израильско-турецких) «совместных комитетов» для решения так называемых региональных угроз.

Соглашение о безопасности и секретности было тщательно разработанным инструментом внешней политики США, который заложил основу для прочных и тесных отношений между Израилем и Турцией в области военного и разведывательного сотрудничества, совместных военных учений, производства оружия.

Уже во времена правления Клинтона развернулся трехсторонний военный союз между США, Израилем и Турцией. Этот «тройственный союз» объединял и координировал решения военного командования между тремя странами, касающимися Ближнего Востока. Он основан на тесных военных связях Израиля и Турции, соответственно, с США, в сочетании с прочными двусторонними военными отношениями между Тель-Авивом и Анкарой ....

Тройственный союз также связан с соглашением о военном сотрудничестве между НАТО и Израилем 2005 года.

В 2006 году, США и Турция подписали «Единство видения» (которое обязывало Турцию поддерживать Израиль). Соглашение провозглашало:

«крепкие узы дружбы, союз, взаимное доверие и единства видения. Мы разделяем один и те же ценности и идеалы в наших региональных и глобальных целях: содействие миру, демократии, свободе и процветанию ».

Двусторонний союз США-Израиль и США-Турция в сочетании с соглашением о военном и разведывательном сотрудничестве между Израилем и Турцией, а также соглашением между Израилем и НАТО (2003 г.) составляют основу «тройственного союза» США-Израиль-Турция.

Эта треугольная структура союзов мертва в ущерб Вашингтону.

В свою очередь, Турция хочет приобрести российскую С-400 стоимостью в 2 миллиарда долларов. На практике это означало бы, что Турция откажется от интегрированной системы противовоздушной обороны США-НАТО (которая также включает в себя участие Израиля). На практике это также означает, что Турция «неофициально» выбрала выход из НАТО.

То, что происходит, - это строительство нового Тройственного соглашения между Турцией, Ираном и Россией.

На данном этапе эта Тройственное соглашение выходит за рамки «удобного альянса». Это представляет собой серьезную перестройку как военных, так и экономических союзов.

статью прочитали: 714 человек