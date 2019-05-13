Черногория судит лидеров оппозиции и «российских шпионов» за заговор

Boris Pejovic/EPA

Кремль отрицает свою роль в планах на 2016 год убить лидера Балканского государства и остановить вступление в НАТО.

Суд в Черногории осудил 13 человек за участие в заговоре 2016 года, включая двух лидеров оппозиции в стране и двух предполагаемых российских разведчиков.

Они были приговорены к тюремному заключению сроком до 15 лет за планирование взять штурмом парламент Черногории, убить его тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича и установить промосковское правительство, чтобы остановить вступление страны в НАТО.

Обвиняемые отвергли обвинения как фантазию, придуманную Джукановичем и его союзниками, чтобы сохранить власть и повысить свои прозападные полномочия, и Кремль отрицает причастность к любому такому заговору.

Два предполагаемых офицера российской военной разведки, которые были названы в суде как Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, были признаны виновными заочно и приговорены к 15 и 12 годам лишения свободы соответственно.

Обвинители сказали, что пара завербовала черногорцев и сербов для организации переворота после парламентских выборов 16 октября 2016 года, но все раскрылось, когда член группы был арестован в ночь перед выборами, когда въехал в Черногорию из Сербии.

Он, бывший руководитель сербского подразделения специальной полиции, сказал, что собирался посетить монастырь, и его подставила полиция, которая подбросила улики в его машину. В четверг он был приговорен к восьми годам тюремного заключения.

Связи НАТО

Черногория стала 29-м членом НАТО в 2017 году, что еще больше укрепило позиции альянса на средиземноморских территориях и нанесло удар по надеждам России на восстановление влияния на Балканах.

Критики процесса отметили, что прокуроры не могли предъявить оружие предполагаемых заговорщиков, и ключевой свидетель Александар Синджелич недавно пошел на сербское телевидение, чтобы опровергнуть его показания и отрицать, что переворот был запланирован.

Синджелич заявил суду, что русские завербовали его и предоставили деньги для оружия и другого оборудования для банды.

Фотографии с камер наблюдения, сделанные в белградском парке, показали, что Синджелич разговаривал с Шишмаковым, Поповым и двумя русскими, сидевшими вместе на скамейке.

Черногорские чиновники говорят, что Шишмаков служил заместителем военного атташе России в Польше, после чего был выслан за шпионаж в 2014 году, и отправился на Балканы с российским паспортом на имя Эдуарда Широкова.

СМИ в Сербии говорят, что страна тихо депортировала нескольких неопознанных россиян вскоре после выборов в Черногории, примерно в то время, когда Николай Патрушев, влиятельный секретарь Совета безопасности России, совершил ранее необъявленный визит в Белград, чтобы встретиться с президентом Сербии Александаром Вучичем.

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