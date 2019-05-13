«Кошелек Семьи Лукашенко»

Как Россия содержит Белоруссию и почему в Москве задержали экс-банкира Алексея Хотина

05.05.2019 Новости

«Кошелек Семьи Лукашенко»: как Россия содержит Белоруссию и почему в Москве задержали экс-банкира Алексея Хотина

СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, которого обвиняют в растрате 7,5 млрд рублей. Известно, что инициатором его возбуждения стала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В деле фигурирует фамилия российского бизнесмена белорусского происхождения Дмитрия Мазепина, а сама Беларусь во главе с президентом Лукашенко и вовсе проходит в деле Хотина красной нитью. «Преступная Россия» выясняла, откуда у семейства Хотиных появилось миллиардное состояние, что случилось с банком «Югра» и связаны ли происходящие события с экс-послом России в Беларуси Михаилом Бабичем, у которого накануне возник конфликт с Лукашенко.

Обанкроченная «Югра»

По словам следователя Александра Романенкова, вина Алексея Хотина подтверждается «документами Банка России, материалами АСВ и показаниями представителей потерпевшего». К слову, само письмо Эльвиры Набиуллиной в суде озвучено не было. Не разглашается и имя заявителя из АСВ. Тем не менее банк «Югра» признан потерпевшим по делу.

Алексей Хотин задержан по письму из Центробанка

Подчеркнем, что Центробанк отозвал у «Югры» банковскую лицензию еще 28 июля 2017 года: на тот момент «Югра» занимала 29 позицию по активам среди российских банков.

«Причиной отзыва стало неисполнение кредитной организацией требований федеральных законов и нормативных актов Центробанка. Деятельность «Югры» была направлена на привлечение средств от населения и размещение их в активах неудовлетворительного качества. На момент отзыва лицензии справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд рублей при обязательствах в 199,3 млрд рублей», — объясняют в Центробанке.

Банк «Югра»

После введения в банк временной администрации заемщики «Югры», прокредитованные на 270 млрд рублей, начали ликвидироваться и банкротиться. Так, в сентябре 2018 года, когда было принято судебное решение о банкротстве, на 114 его ликвидирующихся и банкротящихся заемщиков приходился практически весь объем долга по выданным «Югрой» кредитам. Финансисты отмечают, что если более 90% заемщиков после лишения банка лицензии прекращают платить по кредитам, то это говорит о компаниях без реального бизнеса.

Стоит отметить, что перед этим ЦБ не раз обращался в правоохранительные органы, но за «Югру», несмотря на выявленные Центробанком сделки, направленные на вывод активов, вступалась Генпрокуратура. Впрочем, финансисты уверяют, что рейтинги у «Югры» были очень низкие, и данное учреждение считалось на банковском рынке ненадежным. Сейчас, судя по всему, главный вопрос заключается непосредственно в роли Алексея Хотина — реально ли он был бенефициаром и исходили ли от него реальные указания. Тем не менее известно, что в период «шатания» банка Хотин выводил из него кэш в Минск. По словам наших источников, с августа по ноябрь 2018 года «Семья Лукашенко» получила из России около 6 млрд рублей наличными, половина из которых была вложена в контрабанду «санкционки», увеличив таким образом контрабандный поток, а часть денег отмыли на Минской криптовалютной бирже.

Бизнес-империя Хотиных

Задержанный мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин — уроженец Минска, окончивший Минское суворовское училище. Он и его отец Юрий Хотин (основной акционер банка), будучи российскими бизнесменами, в течение последних 20 лет сколотили миллиардное состояние. Так, в 2017 году, по версии журнала Forbes, стоимость активов Хотиных оценивалась в $950 млн. Предприимчивые белорусы скупали фабрики и заводы, сдавали в аренду недвижимость, занимались нефтяным и банковским бизнесом. Публичность отца и сына не прельщала: деньги любят тишину.

Предприимчивые белорусы вели закрытый образ жизни

По некоторой информации, в развитии бизнеса Хотиным помогал российский политик Борис Грызлов, который лоббировал их интересы в правительстве, а их крупнейшим кредитором был Россельхозбанк, возглавляемый Дмитрием Патрушевым (сын экс-главы ФСБ Николая Патрушева). Сейчас Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства России.

Борис Грызлов

Дмитрий Патрушев

В декабре 2013 года Хотиными были приобретены 29,99% акций британской нефтяной компании Exillon Energy, разрабатывающей нефтяные месторождения в Ханты-Мансийском округе и Коми, а летом 2014 года они выкупили якутское АО «Иреляхнефть» (руководитель — Дмитрий Уханев). В ноябре 2015 года Хотины увеличили число своих активов небольшой нефтяной компанией «Негуснефть», а в начале 2016 года стали одними из претендентов на приватизацию «Башнефти», которую в итоге купила «Роснефть». С 2018 года Хотины являются собственниками АО «Нефтяная компания «Дулисьма» (гендиректор — Виктор Лагвинец), которое владеет лицензией на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. К слову, оба Хотина всячески опровергают свою причастность к нефтяным активам.

Хотины активно наращивали свой нефтяной капитал

Помимо этого, Хотины — владельцы ООО «Комплексные инвестиции» с уставным капиталом 600 млн рублей (гендиректор — Валерий Шрамко), занявшего в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости-2019» 9-е место. В активах «Комплексных инвестиций» — около 1,7 млн м² офисных площадей и более 125 тыс. м² торговых. Также Хотины — собственники пятизвездочной гостиницы Four Seasons Moscow, расположенной возле Красной площади, которую они приобрели в 2015 году у бизнесмена Сулеймана Керимова.

Хотины — владельцы самой фешенебельной московской гостиницы

Бизнес-парк IQ Park, БЦ East Gate, ТЦ «Горбушкин двор», ТЦ «Филион», галерея «Модный сезон» в Охотном ряду — это лишь часть «столичных ништяков», принадлежащих структурам Хотиных.

Занимается семейство и косметическим бизнесом. Так, гендиректор Национального агентства клинической фармакологии и фармации (НАКФФ), расположенного в одном из зданий на территории БЦ «ТехноСинтез» по улице Угрешской в Москве, Маргарита Лабанок — родная сестра Алексея Хотина. А компанией «Шанте бьюти», являющейся ведущим российским производителем косметики и бытовой химии, руководит Михаил Лабанок — зять Хотиных.

Фамилии родственников Хотиных, в отличие от самих Хотиных, фигурируют в СПАРК

К слову, региональный банк «Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе Алексей Хотин прикупил в 2012 году, сразу же поменяв стратегию его развития. Посредством этого банка он начал кредитовать семейный бизнес. К примеру, в 2015–2016 годах Хотин заложил в обеспечение под выданные займы два крупных БЦ: East Gate на Щелковском шоссе и «ТехноСинтез» на Угрешской (где сразу же появилось упомянутое ранее НАКФФ Маргариты Лабанок). Примерно в это же время у Центробанка появились претензии к «Югре»…

Дмитрий Мазепин — друг Хотина

Существует вероятность, что вскоре правоохранители придут и за российским олигархом белорусского происхождения Дмитрием Мазепиным. Он друг и партнер Алексея Хотина, также уроженец Минска с дипломом Минского суворовского училища. Кстати, оба — и Хотин, и Мазепин — в прошлом сотрудники спецслужб.

Дмитрий Мазепин — владелец АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» — крупнейших в мире производителей минеральных и калийных удобрений.

Дмитрий Мазепин также уроженец Минска

Он, как и Хотины, всегда старался держаться в тени и не «светиться» в публичном пространстве. При этом известно, что он являлся активным участником так называемой «торговой войны» между Россией и Белоруссией в 2013 году. Тогда в Минске был задержан глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, проведший в белорусском СИЗО три месяца. «Цена вопроса» — структура акционерного владения «Уралкалия» стала фактически единой компанией с другим активом Мазепина — «Уралхимом».





По словам источников из Белоруссии, после задержания Алексея Хотина Мазепин начал процедуру вывода части своих активов за рубеж, в офшоры. При этом стало известно о якобы создании Мазепиным нового химического бизнеса в странах Юго-Восточной Африки — Замбии и Зимбабве. На деле же, что вполне логично, деньги будут выведены в Белоруссию, в чем ему, по словам компетентных участников финансового рынка, поможет известный криптоинвестор Саид Гуцериев (соинвестор регулируемой криптобиржи в Беларуси), знающий толк в перетаскивании кассы «Семьи Лукашенко» под контроль президента Белоруссии. Также имеется информация, что Мазепин продвигает бизнес-интересы Лукашенко в странах Прибалтики.

Саид Гуцериев — «криптогарант» кассы Лукашенко

«Кейс «Югры» теперь структурно окончен… Утративший политическое и стратегическое чутье Лукашенко, не увидев всего масштаба «Хотин Gate», накинулся на Бабича и выявил всю сеть белорусской партии внутри МИД и в аппарате Правительства РФ, тем самым ускорив период кадровой ротации и новых громких уголовных дел», — сообщает Telegram-канал «Незыгарь».

«Эффект Бабича»

Не исключено, что нынешнее уголовное преследование Алексея Хотина (которого, заметим, за все время «качелей» с «Югрой» не арестовывали), помимо всего, носит политический подтекст: после недавнего внешнеполитического обострения отношений между Москвой и Минском Россия начала «щемить» белорусское лобби внутри олигархата в РФ.

Напомним, накануне разгорелся дипломатический скандал, к слову, раздуваемый президентом Лукашенко, по поводу посла РФ в Республике Беларусь и Спецпредставителя Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью Михаила Бабича. Тот, работая в Минске всего лишь с августа 2018 года, мастерски вскрыл махинации Лукашенко в отношении РФ. Так, дипломат вывел на уровень структур СНГ «трансграничный беспредел», а именно — контрабанду санкционной продукции (все мы помним белорусские яблоки, креветки и киви, «выращенные под Гомелем»). ФСБ уже создала спецподразделение по «серому» импорту, который поступает из Беларуси в РФ на суммы в сотни миллионов долларов. Говорят, что подобные действия российских спецслужбистов уже стали причиной снижения к Беларуси интереса как к «контрабандному транзитеру».

Крупнейший белорусский ритейлер «Евроопт» уже несет убытки

Помимо этого Михаил Бабич (кстати, полковник ВДВ) инициировал ликвидацию белорусского «энергетического оффшора», занимавшегося реэкспортом нефтепродуктов в третьи страны (в том числе, на Украину) с существенными потерями для бюджета России.

Михаил Бабич вывел президента Беларуси «на чистую воду»

Но, пожалуй, белорусского президента наиболее довело до истерики то, что Бабич впервые за всю историю существования дружеских и доверительных отношений РФ и РБ подсчитал объем реальной помощи, оказанный Россией соседнему государству в сфере прямых кредитов, налоговых льгот, преференций, субсидий на энергоносители и т.д. В Кремле поняли масштаб потерь и ужаснулись. Также дипломат осуществил ревизию всех соглашений, заключенных между двумя странами в рамках Союзного государства: оказалось, что большинство договоренностей Беларусью не выполнено. А в довершение всего Бабич предоставил руководству России реальную картинку «белорусизации» и тотального «вымывания» русского языка. Параллельно дипломат сумел выстроить прямые контакты не только с представителями гражданского общества РБ, но и с губернаторами, руководителями топовых предприятий, духовенством, чем всколыхнул многолетнюю монополию Лукашенко, приведя последнего в ярость. Кстати, отец Михаила Бабича — полковник Виктор Бабич — служил в немецкой резидентуре КГБ в Дрездене, где был начальником тогдашнего капитана КГБ Владимира Путина.

Владимир Путин и Михаил Бабич

Разумеется, цифры и выводы Михаила Бабича не совпали с цифрами и выводами Лукашенко. Таким образом, Минск сделал все возможное, чтобы избавиться от «нерадивого» российского спецпредставителя. Михаил Бабич отозван, а вместо него в Беларусь, согласно Указу президента Путина, отправится бывший иркутский сенатор Дмитрий Мезенцев, который в 2013-2015 годах был генсеком Шанхайской организации сотрудничества.

Дмитрий Мезенцев назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в РБ

В любом случае, Бабич-младший разворошил «осиный улей», обнажив коммерческие интересы «Семьи Лукашенко» с рядом российских фигур и «засветив» так называемых «агентов влияния» Лукашенко в России, в число которых, в частности, входили Алексей Хотин и Дмитрий Мазепин.

Стало известно, что Александр Лукашенко сейчас рьяно ведет переговоры с представителями арабского финансового мира из Саудовской Аравии и ОАЭ с целью срочно подключить их к спасению бизнес-империи Хотиных, в первую очередь — их нефтяных компаний и банка «Югра». По имеющейся информации, эти переговоры ведутся не официально, а через давнего конфидента Лукашенко Виктора Шеймана и старшего сына президента Беларуси Виктора Лукашенко. По неподтвержденной информации, якобы в состав учредителей «Югры» согласился войти саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд.

Президент Лукашенко пытается спасти бизнес-империю Хотиных

Иными словами, удар по лоббистам стал неприятной неожиданностью для Лукашенко, у которого в целом «зависли» от $5 до $8 млрд. Поэтому в Минске опасаются и по поводу дальнейшей участи бизнесмена Дмитрия Мазепина.

Источник: “http://kompromat1.info/articles/116028-koshelek_semji_lukashenko_kak_rossija_soderzhit_belorussiju_i...”

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