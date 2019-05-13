навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
13.05.19   Редакция

Тайна Египта РАЗГАДАНА? Как археолог обнаружил НЕПОВРЕЖДЕННЫЕ «самые старые свитки пирамиды»

(0)
 
13.05.19  

«Кошелек Семьи Лукашенко»

(0)

последние за вчера, 13.05.19  
 
22:35   Редакция

Тайна Египта РАЗГАДАНА? Как археолог обнаружил НЕПОВРЕЖДЕННЫЕ «самые старые свитки пирамиды»

(0)
 
22:20   Редакция

Оружие, Венесуэла, Иран - главная повестка дня Помпео в России

(0)
 
18:57   Редакция

Солнце гораздо более странное, чем воображали астрофизики

(0)
 
04:53  

«Кошелек Семьи Лукашенко»

(0)
 
04:39  

Deutsche Bank, Трамп и лорд-«решала»: новые капитаны российского алюминия

(0)
 
04:25  

Комментарий: Путин делает из Мадуро второго Асада

(0)
 
04:14  

Ряды латышей редеют, но горевать не стоит

(0)
 
04:00  

Китай ведет переговоры с Россией о переброске сибирских рек

(0)
 
03:44  

Процесс закупки Турцией российских С-400 завершен

(0)
 
03:27  

ЦАХАЛ: системы ПВО С-300 в Сирии встали на боевое дежурство

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 13.05.19 22:20
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Оружие, Венесуэла, Иран - главная повестка дня Помпео в России

встречи.jpg

Mandel Ngan/Pool Photo via AP

Госсекретарь намерен обсудить вопросы с Путиным во вторник.

ВАШИНГТОН. На этой неделе государственный секретарь Майк Помпео отправится в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Встреча между бывшими врагами времен холодной войны пройдет наедине и на высшем уровне с момента публикации доклада Роберта Мюллера о вмешательстве России в Президентские выборы 2016 года. На прошлой неделе Путин и Дональд Трамп долго говорили по телефону, а Помпео видел Лаврова в начале этой недели в Финляндии.

Поездка в Россию в качестве госсекретаря будет первой у Помпео. Когда он готовился к своему отъезду, критики администрации, включая демократов в Конгрессе, отметили, что заявление о предполагаемом участии России в попытке государственного переворота в Черногории, было удалено с сайта государственного департамента.

В заявлении, которое было опубликовано в четверг, говорится, что осуждение черногорским судом двух российских разведчиков в заговоре с целью свержения правительства балканской страны и предотвращения ее вступления в НАТО было «явной победой власти закона, которая обнажила наглую попытку России подорвать суверенитет независимой европейской страны».

После возражений команды Помпео против публикации, заявление было удалено с сайта, по словам чиновников, которые подчеркнули, что оно не было официально отозвано и по-прежнему отражает политику правительства США.

Государственный департамент заявил, что Помпео, Путин и Лавров обсудят «весь спектр двусторонних и многосторонних обвинений», стоящих перед двумя странами. Должностное лицо департамента заявило, что помимо Венесуэлы и Ирана в переговоры будут включены вопросы о контроле над вооружениями, зашедшие в тупик ядерные переговоры США с Северной Кореей, поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины и беспокойства Вашингтона о попытках вмешательства России в выборы.

Должностное лицо на условиях анонимности, сказало, что Помпео не обязательно ожидает, что переговоры приведут к каким-либо быстрым прорывам.

По словам должностного лица, одной из основных тем встречи будет желание Трампа модернизировать и расширить существующие соглашения о контроле над вооружениями.

После встречи с Лавровым в Рованиеми, Финляндии, в понедельник Помпео сказал, что, по его мнению, разговор был «хорошим» и заложил основу для потенциально позитивных дискуссий.


статью прочитали: 99 человек

   
теги: Россия, США, Внешняя политика  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  10.05.2019 23:36   Эксклюзив
GlobalResearch.ca -

Вести войну с Ираном без Турции? Турция спит с врагом? Россия-Турция-Иран «Тройственное соглашение»
три.pngВ военных союзах между «великими державами» происходят перемены.

читали: 712

читать далее
 
  06.05.2019 18:10   Эксклюзив
Irish Times -

О чем говорили Трамп и Путин по телефону?
разговор.jpgВ пятницу президент США Дональд Трамп разговаривал с Владимиром Путиным по телефону более часа...

читали: 729 , обсуждали: 2

читать далее
 
  03.05.2019 22:57   Эксклюзив
Stars & Stripes -

Венесуэла выдвинула на передний план американско-российские конфликты
конфликт.jpgГосударственный департамент и Министерство иностранных дел России уже опубликовали совершенно разные версии телефонного звонка в среду.

читали: 616

читать далее
 
  27.04.2019 21:52   Эксклюзив
Moneycontrol -

Россия хочет посеять «раздор» на выборах США 2020 года
вмешательство.jpgРоссия также стремилась повлиять на среднесрочные выборы в США в 2018 году...

читали: 737 , обсуждали: 2

читать далее
 
  26.04.2019 22:37   Эксклюзив
Stars & Stripes -

«Очередная атака России на суверенитет Украины»
евросоюз.jpgОна описала этот шаг как «очередную атаку России на суверенитет Украины».

читали: 573 , обсуждали: 3

читать далее
 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 