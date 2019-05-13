Оружие, Венесуэла, Иран - главная повестка дня Помпео в России
Mandel Ngan/Pool Photo via AP
Госсекретарь намерен обсудить вопросы с Путиным во вторник.
ВАШИНГТОН. На этой неделе государственный секретарь Майк Помпео отправится в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным.
Встреча между бывшими врагами времен холодной войны пройдет наедине и на высшем уровне с момента публикации доклада Роберта Мюллера о вмешательстве России в Президентские выборы 2016 года. На прошлой неделе Путин и Дональд Трамп долго говорили по телефону, а Помпео видел Лаврова в начале этой недели в Финляндии.
Поездка в Россию в качестве госсекретаря будет первой у Помпео. Когда он готовился к своему отъезду, критики администрации, включая демократов в Конгрессе, отметили, что заявление о предполагаемом участии России в попытке государственного переворота в Черногории, было удалено с сайта государственного департамента.
В заявлении, которое было опубликовано в четверг, говорится, что осуждение черногорским судом двух российских разведчиков в заговоре с целью свержения правительства балканской страны и предотвращения ее вступления в НАТО было «явной победой власти закона, которая обнажила наглую попытку России подорвать суверенитет независимой европейской страны».
После возражений команды Помпео против публикации, заявление было удалено с сайта, по словам чиновников, которые подчеркнули, что оно не было официально отозвано и по-прежнему отражает политику правительства США.
Государственный департамент заявил, что Помпео, Путин и Лавров обсудят «весь спектр двусторонних и многосторонних обвинений», стоящих перед двумя странами. Должностное лицо департамента заявило, что помимо Венесуэлы и Ирана в переговоры будут включены вопросы о контроле над вооружениями, зашедшие в тупик ядерные переговоры США с Северной Кореей, поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины и беспокойства Вашингтона о попытках вмешательства России в выборы.
Должностное лицо на условиях анонимности, сказало, что Помпео не обязательно ожидает, что переговоры приведут к каким-либо быстрым прорывам.
По словам должностного лица, одной из основных тем встречи будет желание Трампа модернизировать и расширить существующие соглашения о контроле над вооружениями.
После встречи с Лавровым в Рованиеми, Финляндии, в понедельник Помпео сказал, что, по его мнению, разговор был «хорошим» и заложил основу для потенциально позитивных дискуссий.
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