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опубликовано редакцией на Переводике 14.05.19 13:45
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Бывший кандидат в президенты Белоруссии заявляет, что страна «продается» России

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Председатель «Европейская Беларусь» Андрей Санников заявил, что нынешний президент страны «может» согласиться вступить в союз с Россией, если это сохранит его у власти.

В интервью журналу Foreign Policy (FP), бывший кандидат в президенты, который провел 16 месяцев в тюрьме по обвинениям, считающимся политически мотивированными, отметил, что именно сам белорусский президент создал идею союза, поскольку у него были планы стать его президентом после распада Советского Союза.

«Лукашенко начал свое правление с уничтожения белорусской идентичности и продолжает это делать. Отбирая язык, культуру и историю, он уже по кусочкам продает Белоруссию России», - сказал Санников FP, заявив, что белорусский президент не будет бороться за независимость страны, только за свою «личную власть».

Санников добавил, что он подумал бы о том, чтобы снова баллотироваться на пост президента, если бы были честные и свободные выборы, призвав Запад помочь Белоруссии в достижении этих целей.

В прошлом году Россия заинтересовалась в возрождении Союзного договора 1996 года, соглашения, направленного на формирование наднационального государства между двумя странами с одним лидером. Это позволило бы Владимиру Путину остаться на своем посту после завершения нынешнего президентского срока, последнего, разрешенного в соответствии с Российской Конституцией.


статью прочитали: 378 человек

   
теги: Белоруссия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
LDMax, 15.05.2019 08:31:45
Интересно, а для чего нужна эта самая "независимость" в видении господина Санникова? Никак для того, чтобы он мог ухватить лично себе кусочек власти, активно при этом подмахивая "белым господам"?
Цитировать Имя
Opozdavshiy, 15.05.2019 11:48:07
Все просто. Господин Санников планировал сам продавать Белоруссия Западу. И оптом и в розницу.Уже и покупателей нашел и прочая. И естественно, все, что мешает его бизнес-планам, он интерпретирует, как конкуренцию в бизнес-продажах.

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