опубликовано редакцией на Переводике 14.05.19 13:45 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “EmergingEurope”,

"Former Belarusian presidential candidate claims country is ‘being sold’ to Russia" Великобритания - 13 мая 2019 г. Бывший кандидат в президенты Белоруссии заявляет, что страна «продается» России Председатель «Европейская Беларусь» Андрей Санников заявил, что нынешний президент страны «может» согласиться вступить в союз с Россией, если это сохранит его у власти. В интервью журналу Foreign Policy (FP), бывший кандидат в президенты, который провел 16 месяцев в тюрьме по обвинениям, считающимся политически мотивированными, отметил, что именно сам белорусский президент создал идею союза, поскольку у него были планы стать его президентом после распада Советского Союза. «Лукашенко начал свое правление с уничтожения белорусской идентичности и продолжает это делать. Отбирая язык, культуру и историю, он уже по кусочкам продает Белоруссию России», - сказал Санников FP, заявив, что белорусский президент не будет бороться за независимость страны, только за свою «личную власть». Санников добавил, что он подумал бы о том, чтобы снова баллотироваться на пост президента, если бы были честные и свободные выборы, призвав Запад помочь Белоруссии в достижении этих целей. В прошлом году Россия заинтересовалась в возрождении Союзного договора 1996 года, соглашения, направленного на формирование наднационального государства между двумя странами с одним лидером. Это позволило бы Владимиру Путину остаться на своем посту после завершения нынешнего президентского срока, последнего, разрешенного в соответствии с Российской Конституцией.

