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опубликовано редакцией на Переводике 14.05.19 17:16 скаут: ZIL.ok.130;

Ссылка на оригинал С роботом в обнимку -- в светлое будущее! Время от времени в информационном поле возникает тема «Роботы «съедят» человеков!», расписываются разнообразные сценарии — от ужасных, в которых человекам просто не остаётся места до радужных — человеки освобождённые от «тупого» труда становятся поголовно Творцами высокого, доброго, вечного тупого и ужасного и т.п.



Ну, давайте разбираться.

В 15-ом — 16-ом веках, когда в руководство ремесленных цехов проникли первые торговцы, вот тогда и начался капитализм. До этого ремесленные цеха работали на нужды строго определённых рынков сбыта. Абсолютно планово. С приходом в руководство цехов торговцев ситуация изменилась. Торговцы стали толкать ремесленные цеха к перепроизводству товаров в надежде на увеличение рынков сбыта. Так проявилась одна из основных, базовых черт капитализма — перепроизводство.

На сегодня так — вы сможете продать от 35 до 75% произведённого. Остальное же — гарантированно прямо из цехов отправится прямиком на свалку. И вы это легко сможете увидеть сами в Сети — все эти отстойники с гниющими «под небом голубым» новеньким авто, холодильниками, телевизорами и т.п.

На сегодня — всё произведённое безо всяких роботов — некому продавать!

Не хватает соразмерного платежеспособного спроса!

А внедрение масштабное роботизации только увеличит размеры этих помоек для нового товара в разы или вообще на порядки.

Что же делать с этой проблемой?

Здесь нужно либо исхитриться и в рамках старой модели сильно поднять платежеспособный спрос, что делает в перспективе бессмысленной концентрацию финансовых ресурсов в немногих руках(что «убивает» богатых как класс!), либо решать эту проблему кардинально и менять схему хозяйствования. То бишь экономическую модель. А вслед за этим(что неизбежно) и общественный уклад жизни. Т.е. — не продавать, а распределять произведённое. А это, как вы понимаете — совсем не капитализм.

Если идти по второму пути, то становится ясно, что нужны новые «Ялтинская» и «Бреттон-Вудская» конференции, где и будут написаны новые правила.

И вот здесь — интересно. Здесь мы имеем три главных актора процесса — США, РФ и Китай.

И у всех у них сравнимо развиты степень концентрации капитала, производства и выстроена достаточно жёсткая модель властной вертикали. Разумеется у всех есть свои особенности, у кого то — «лучше» одно, у кого то — «лучше» другое, но в целом состояние сопоставимое.

И вот это вот всё — степень контроля государства за крупным бизнесом, фактическая национализация целых критически важных отраслей, позволяет говорить, что все три главных актора процесса в общем и целом готовы для перехода на новую модель хозяйствования.

Это говорю не я, а отцы-основатели.

А капитализм Exit.

Словом всё идёт по заветам отцов-основателей. Да, да — марксизма. Капитализм достиг своей конечной стадии империализма и переход к социализму неизбежен.

Так что же за модель к которой будут переходить?

А модель эта государственного корпоративного капитализма или кооперативного социализма — называйте как вам больше нравится.

Да, да, та самая модель, изложенная в меньшевистской экономической программе и которую для СССР адаптировал Сталин.

Идеолог трамповской команды Стив Беннон об этом говорит практически открыто. А то что говорит Беннон потом с высокой долей вероятности будет воплощать практически Трамп.

И самое «смешное» что для перехода на такой тип хозяйствования — не понадобится каких то сверхусилий ни в одной из стран главных акторов.

Ну а теперь — сюрпрайз!

Глобализация — продолжается!

Радуйтесь господа «либералы»!

Только вот продолжаться она будет в иных формах. Как вам — введение хозяйствования на других принципах всеми ведущими мiровыми акторами? Вслед за которыми это будут внедрять(будут, будут!) и все остальные? Названия и «вывески» при этом могут быть разные, но суть — одна и та же.

Это и есть глобализм — кушайте на здоровье!

Финансисты-глобалисты свою главную роль в этом процессе(как и вы -- их группа поддержки) — отыграли, им спасибо, они могут «отдохнуть в тенёчке». Дальше свои роли будут отыгрывать другие действующие лица. И «дублей» — не предусмотрено.

А так всегда с этим социальным прогрессом — инициаторы никогда даже представить себе не могут, во что в результате всё это выльется. Ну, как коммунисты 20-х — 30-х годов, скажем.

И — да, будет продолжаться и технологическая глобализация. Глобализация стандартов. Что приведёт с высокой вероятностью к исчезновению с планеты праворуких авто, а англосаксам придётся перейти на метрику. Ну а кому сейчас легко?

Ну и вернёмся к роботизации — сейчас идёт масштабная отработка алгоритмов этого процесса, но вот масштабное внедрение будет исполнено дай Бг в среднесрочной перспективе.

Вот такие вот дела.

Ну и как всегда — я в своих текстах по одной проблеме не рассматриваю, поэтому кратенько о недалёком будущем. Навеяно падением индексов на площадках североамериканских финансовых казино(Биржи).

В недалёком будущем многие капиталисты будут озабочены уже не прибылью, а необходимостью сохранения хотя бы части своих активов. И они будут искать области стабильности. А таких будет не так уж много. Перечислим в порядке убывания степени сохранения стабильности в период пертурбаций. Хотя мне больше нравится термин из синоптики — окклюзия.

Итак.

РФ.

КНДР.

Куба.

Иран.

Индия.

Китай.

Ну, про нас писать не буду — не вижу смысла.

По остальным.

КНДР.

Опыт присоединения социалистической части к капиталистической с сохранением капиталистического уклада на примере Германии оказался впечатляюще провальным. И наоборот — присоединение капиталистической части к социалистической с сохранением бОльшей части социалистического ведения хозяйства оказался удачным. Пример Гонконга и Китая. Так что здесь, думается, будут присоединять Юг к Северу с сохранением основы социалистического уклада. По «секрету» сообщу вам, что за долгие годы тесного сотрудничества с китайцами, капиталисты углядели в социализме возможность увеличения нормы эксплуатации в принципе недостижимый при капитализме. Ну, каждый всегда видит своё.

Куба.

Здесь будет впечатляющий всплеск «инвестиций» со стороны американцев, желающих сохранить хоть что то после наступления острой фазы кризиса. И если руководство страны изменит экономическую практику(а они это уже делают), то остров ждёт впечатляющий рост экономики.

Иран.

Здесь всё очень интересно. Те ограничения, которые накладывались на персов Западом — выступят в качестве предохранителя, не позволяющего ему сильно «просесть» в острую фазу кризиса. Это очень похоже на нашу ситуацию. И у нас и у персов сработает фактор «низкой базы». Так что они вполне могут рассчитывать на роль бенефициара будущих процессов(но не нужно думать, что им достанутся все прям, «плюшки» — им просто будет полегче проходить пик кризисных явлений).

Индия.

Высока вероятность, что Западу всё таки удастся развязать индо-пакистанский конфликт. И если руководство Индии не начнёт «вычищать» пролондонских» и «провашингтонских» — особо хорошего там ждать не приходится.

Китай.

Масса проблем в экономике и противоборство «новых буржуев» и «новых гоминьдановцев» ставят на повестку дня вопрос всплеска сепаратизма в период обострения экономических проблем. Не исключён сценарий попытки отделения Синцзяна и Маньчжурии. Сценарий с удавшимся отделением Маньчжурии для нас — наиболее выгоден.

Ну, вот, пожалуй и всё, что я хотел вам сегодня сказать. Ваш З.И.Л.

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