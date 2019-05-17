США и Россия надеются на улучшение отношений
Alexander Nemenov/Pool Photo via AP
Россия и США выразили надежду, что напряженные отношения могут начать улучшаться.
В условиях обострения напряженности вокруг Ирана, Украины и Венесуэлы президент России Владимир Путин потребовал доказательств в связи с расследованием вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года и сказал, что, по его мнению, пришло время двигаться дальше.
Тем временем госсекретарь США Майк Помпео сообщил о заинтересованности президента Дональда Трампа в улучшении связей.
Путин сказал Помпео, что он надеется, что отношения с США теперь улучшатся.
Тем не менее, его требование доказательств затронуло лишь утверждения о том, что Россия и кампания Трампа тайно сговорились, чтобы навредить Хиллари Клинтон.
«Какой бы экзотической ни была работа специального адвоката Мюллера, я должен сказать, что в целом он провел очень объективное расследование, и он подтвердил, что не было никаких следов сговора между Россией и действующей администрацией, который, как мы говорили, был абсолютно фальшивым...», - сказал Путин, открывая встречу с Помпео на черноморском курорте Сочи.
«Как мы уже говорили, у наших правительственных чиновников не было сговора, и его там быть не могло. Тем не менее, это было одной из причин определенного разрыва в наших межгосударственных связях », - сказал он. «Я надеюсь, что ситуация меняется».
В своем кратком ответе Путину Помпео не особо упомянул вмешательство в выборы, хотя и сказал, что администрация Трампа «будет защищать интересы нашей страны». Однако ранее Помпео дал понять, что любая попытка повторить вмешательство 2016 года будет недопустима.
«Вмешательство в американские выборы недопустимо», - заявил Помпео журналистам на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Если бы Россия занялась этим в 2020 году, это ухудшило бы наши отношения еще больше, чем сейчас. Мы призвали их не делать этого. Мы не потерпим этого. Наши выборы важны и священны, и они должны быть свободными и справедливыми».
После встречи с Путиным Помпео сказал журналистам: «Дело не в том, чтобы двигаться дальше. Речь идет о попытках найти решения, компромиссы, места, где есть совпадающие интересы, благодаря которым моно добиться прогресса, решая некоторые из самых сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся».
Путин сказал Помпео, что его недавний телефонный разговор с Трампом вселил надежду на улучшение отношений.
«Как вы знаете, не так давно, несколько дней назад, я имел удовольствие разговаривать с президентом Соединенных Штатов по телефону», - сказал он.
«У меня создалось впечатление, что президент намерен восстановить российско-американские связи и контакты для решения совместных вопросов, представляющих взаимные интересы».
Помпео говорил о «по-настоящему пересекающихся интересах», которые две страны «могут развивать, и, самое главное, президент Трамп очень хочет это сделать».
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