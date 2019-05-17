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опубликовано редакцией на Переводике 16.05.19 23:52
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

США и Россия надеются на улучшение отношений

улучшение.jpg

Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Россия и США выразили надежду, что напряженные отношения могут начать улучшаться.

В условиях обострения напряженности вокруг Ирана, Украины и Венесуэлы президент России Владимир Путин потребовал доказательств в связи с расследованием вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года и сказал, что, по его мнению, пришло время двигаться дальше.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео сообщил о заинтересованности президента Дональда Трампа в улучшении связей.

Путин сказал Помпео, что он надеется, что отношения с США теперь улучшатся.

Тем не менее, его требование доказательств затронуло лишь утверждения о том, что Россия и кампания Трампа тайно сговорились, чтобы навредить Хиллари Клинтон.

«Какой бы экзотической ни была работа специального адвоката Мюллера, я должен сказать, что в целом он провел очень объективное расследование, и он подтвердил, что не было никаких следов сговора между Россией и действующей администрацией, который, как мы говорили, был абсолютно фальшивым...», - сказал Путин, открывая встречу с Помпео на черноморском курорте Сочи.

«Как мы уже говорили, у наших правительственных чиновников не было сговора, и его там быть не могло. Тем не менее, это было одной из причин определенного разрыва в наших межгосударственных связях », - сказал он. «Я надеюсь, что ситуация меняется».

В своем кратком ответе Путину Помпео не особо упомянул вмешательство в выборы, хотя и сказал, что администрация Трампа «будет защищать интересы нашей страны». Однако ранее Помпео дал понять, что любая попытка повторить вмешательство 2016 года будет недопустима.

«Вмешательство в американские выборы недопустимо», - заявил Помпео журналистам на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Если бы Россия занялась этим в 2020 году, это ухудшило бы наши отношения еще больше, чем сейчас. Мы призвали их не делать этого. Мы не потерпим этого. Наши выборы важны и священны, и они должны быть свободными и справедливыми».

После встречи с Путиным Помпео сказал журналистам: «Дело не в том, чтобы двигаться дальше. Речь идет о попытках найти решения, компромиссы, места, где есть совпадающие интересы, благодаря которым моно добиться прогресса, решая некоторые из самых сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся».

Путин сказал Помпео, что его недавний телефонный разговор с Трампом вселил надежду на улучшение отношений.

«Как вы знаете, не так давно, несколько дней назад, я имел удовольствие разговаривать с президентом Соединенных Штатов по телефону», - сказал он.

«У меня создалось впечатление, что президент намерен восстановить российско-американские связи и контакты для решения совместных вопросов, представляющих взаимные интересы».

Помпео говорил о «по-настоящему пересекающихся интересах», которые две страны «могут развивать, и, самое главное, президент Трамп очень хочет это сделать».


статью прочитали: 125 человек

   
теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, Внешняя политика  
   
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Opozdavshiy, 17.05.2019 14:09:31
А меня беспокоит, что во случаях "улучшения отношений между США и Россией (СССР)" у нас тут опять всплывет во власти какая-нибудь пакость. И эта пакость затеет какую-нибудь "перестройку".
Посмотрите на ту же украину. Стоило там потеплеть отношениям с СШа, как велез кондовый нацизм.

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