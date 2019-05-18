Представление о "Философии экономики социализма и капитализма"

Поскольку философия занимается исследованиями первопричин общественной жизни, её явлений и сущности, которые определяются в конечном итоге экономическими отношениями в обществе, то для их исследования необходимо знание этих первопричин, их структуры – элементов и связей между ними. За всю историю своего развития экономика выявила только очень простое представление о своей первопричине, которое выражается набором слов: производство, распределение, обмен и потребление. Как видим, здесь нет структуры. Есть некий элемент «производство» и действия над ним. Всё. Вокруг этих слов и крутится вся «теория» экономики, которая стала представлять собой более 50 так называемых теорий, а философии как науки о поиске всеобщих закономерностей развития экономики, ничего не оставалось, как искать эти закономерности в этом многообразии теорий. Появление в начале 20 века социалистической экономики и социалистического государства вообще спутало все «карты» экономистам и философам. Тут ещё перед этим внёс свою лепту и К. Маркс в предисловии к «Критике политической экономии» «Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определённые формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. He сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».

К. Маркс указал на экономическую структуру общества, назвав это базисом, а над ним возвышается некая юридическая и политическая надстройка. Есть некие элементы, между которыми нет связей, они разорваны этой иерархией. Весь 20 век и начало 21века экономисты искали обоснование «вечности» капитализма, за что даже получали Нобелевские премии. Так и не смогли создать теорию социализма и капитализма, а распад СССР считали как неудавшийся эксперимент. Хотя тут же, за границей – через речку, успешно развивался социалистический Китай, существование и развитие которого они не могли и не могут вместе с китайскими экономистами объяснить. В общем, слова И. В. Сталина: «… нам нужна теория, без теории нам смерть» оказались пророческими. Возникло даже выражение «кризис экономической теории». В многообразии торий отсутствовал атрибут любой теории – абстрактное представление объекта исследования – экономики социализма и капитализма и соответствующих ему государств.

Разработки автором: «Основы теории экономических систем»,

Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing

(2014-10-21). 80 с. - ISBN-13: 978-3-659-60735-6

https://www.ljubljuknigi.ru

«Проблемы федерализма и пути их решения»

(идеология, религия, экономика),

Издательство ридеро, 2017 . 238 с. ISBN-978-5-4483-5316-1

«Теория социализма и капитализма»

Издательство ридеро, 2017 . 276 с. ISBN-978-5-4490-1265-4

привели к разрешению проблемы кризиса в теории экономики. Были предложены абстрактные представления экономик социализма и капитализма и соответствующие им государств. Поскольку они относятся к любым государствам на Земле, то теперь наука располагает законами развития экономик и устройства соответствующих государств. С позиции философии, то разрешена проблема множественности экономических законов и теорий (свыше 50 – ти), которые и были тормозом в её развитии. Следовательно, возникла возможность разработки «Философии экономики социализма и капитализма».

Поскольку нашей задачей является, опираясь на законы развития социалистической и капиталистической экономик, показать бытие человека (т. е. природу), его мышление и пределы познания. Раскрыть отношения между людьми в обществе в разных общественно-экономических формациях; между государством, собственником средств производства и работником. Предстоит ответить на основной вопрос философии, в довольно узкой области познания, а именно в экономике капитализма и социализма. Возможно, этот вопрос иногда и не будет звучать прямо, но ответ на него будет присутствовать. Работа будет построена следующим образом.

Человек ежедневно вовлечен в сферу экономической жизни и экономических явлений, ведь он вписан в структуру экономики. Вне экономики человек существовать не может. Экономическая деятельность, работа и есть судьба человечества.

После рассмотрения общих проблем в философии экономики будет представлены такие вопросы как максимальные возможности человека с позиции использования их в современной экономике. Поскольку вся деятельность человека направлена на создания материальных и духовных благ, то будет рассмотрено потребление как фактор развития экономики, где в основу будет положена пирамида потребностей Маслоу. Результаты рассмотрения этих вопросов в основном определят направление рассмотрения мышление человека и отношение его к бытию во всей книге.

О современных представлениях о теории экономики автор подошёл с позиции того, как и что преподают по теории экономики в школах и Вузах, основываясь на анализе Государственных стандартов. Так, по мнению автора, будет проще и менее затратно (хотя возможно и будет упущено что-то индивидуальное). Успехи в области познания зарубежных исследователей в этой же области рассмотрим путём анализа Юбилейного доклада Римского клуба.

Будет рассмотрено представление К. Маркса о структуре современного общества, и на фоне этого об элементах и структуре экономики как объекта исследования. Показано, что структура будет законченной, если представлены её элементы и связи между ними. Отдельно будут рассмотрены абстрактные представления социалистической экономики в виде рисунка и математического выражения. Будет показано, почему абстрактное представление современной капиталистической экономики нельзя представить в виде математического выражения. Поэтому всякие высказывания «по прогнозу…», «прогнозируя…» скорее бессмысленны и ничего, кроме красоты для связки слов за собой не несут.

Все виды объединений в государства, союзы, ассоциации и проч. автор в тексте иногда назвал федерациями. Можно конечно по этому вопросу очень много говорить, но проблема в том, что мы до сих пор не представляем, почему поселения объединены в районы, а районы в регионы, а регионы в федерацию, и какова цель их объединения. Потом удивляемся, откуда возникают призывы: «Мы кормим …». Этот призыв был один из тех, который вёл к развалу СССР, а сейчас Каталония в Испании, а Англии из Евросоюза.

Особо в работе будет рассмотрен вопрос о месте и роли партий в социалистической и капиталистической экономике. Вопрос, который автором поднимается уже более 20 лет, но почему-то многие экономисты его не замечают, а некоторые продолжают утверждать, что партия в социалистической экономике – это очередной эксплуататор. Причина примитивна – они не знают структуру (элементы и связи между ними) экономики и продолжают рассматривать её в виде набора слов. Вставить же в этот набор слов партии как организационные структуры некуда, и они оказались вне рассмотрения. Многие до сих пор считают, что партия в социалистической экономике лишний элемент, а в капиталистической желательно бы иметь хотя бы две партии, чтобы они конкурировали между собой. Правда, авторы не понимают, в интересах решения какой проблемы они будут конкурировать. В общем, в этом вопросе абсолютная муть.

В конечном итоге оказалось, что всё многообразие мировых экономик можно разместить всего лишь на двух экономических платформах: экономической платформе В. И. Ленина и экономической платформе А. Смита. Всё то кажущееся их (теорий) многообразие – это всего лишь опции, которые не меняют сути их целей и устройство (налоги, социальные льготы и проч.). Целей, которые решаются при социализме и капитализме всего две: благо всего народа и его развитие – при социализме или максимальная прибыль собственникам средств производства – при капитализме (они выражены в форме законов в работе И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР»).

Одним важнейших вопросов в философии экономики – это понимание сути экономических процессов при капитализме и социализме. Отсюда прямо вытекает вопрос о возможности прогнозирования развития экономики в этих общественно-экономических формациях. Будет показано, что в интересах прогнозирования развития экономики при капитализме можно и нужно использовать максимальные возможности человека – его парапсихологические возможности. Другого не дано сейчас и в ближайшем будущем.

Развитие теории экономики капитализма позволило посмотреть на экономические кризиса, опираясь на внутреннюю структуру экономики капитализма, чего не могли сделать экономисты, не располагая её структурой. Стало ясно, в каком элементе экономики возникает кризис, по чей вине и чем занимаются Центральный банк и Правительство в период кризиса. Здесь автором будет применена теория нечётких множеств и показано, отчего зависят кризисы и можно ли с ними бороться при капитализме или это просто атрибут рыночной экономики.

Будут рассмотрены схемы управления в социалистической и капиталистической экономиках и показано, как и почему в одной стране кризисы не возможны, а в другой они являются её атрибутом. Особо будет обращено внимание на возможность моделирование экономических процессов в разных экономиках. В капиталистической экономике это станет возможно только с появлением квантовых компьютеров. Однако при этом придётся всех субъектов экономической деятельности «пересчитать».

Особенно интересным является рассмотрение философских проблем таких, казалось бы, классических понятий, как производительность труда, инфляция, малые и средние предприятия. Абсолютно по-новому звучат производительные силы и производственные отношения. При социализме за производственные отношения на предприятиях не важно, какой собственности, отвечает партия. При капитализме они представляют собой отношения эгоистов не только собственников средств производства, но и работников. Поэтому они складываются стихийно и любые так называемые социалистические (точнее социальные – льготы, пособия и проч.) предложения со стороны собственников средств производства в этот процесс ничего нового не вносят. Такие приёмы как Impact Investing все вместе влекут одно – это желание собственников получит в конечном итоге прибыль. Всякая помощь со стороны власти из бюджета оказать помощь нуждающимся: многодетным, инвалидам, субсидии на жкх, бедным и проч. всего лишь подачки, но с прибылью себе. В конечном итоге примерно 20 – 30 % этих средств переходит собственникам средств производства.

Целый раздел в работе будет посвящён философским проблемам таких понятий как свобода при социализме и капитализме, а так же философии демократии как одной из форм общественного сознания.

Поскольку в печати и в различных шоу широко среди различных политологов, экономистов и просто руководителей различных уровней можно слышать рассуждения о том, что они знают, что такое коммунизм и ведут, причём, считают, что успешно, борьбу с ним. Например, Президент США Д. Трамп: «Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде. Автор же утверждает, что разработав «Теорию социализма и капитализма», он не знает, что такое коммунизм и , в конечном итоге, что такое демократия как «власть народа», которая будет при коммунизме как высшей стадии социализма (именно в такой последовательности, а не социализм, как первая стадия коммунизма). Поэтому в конце работы для тех, кто знает, что такое коммунизм предложено ответить на вопрос, что такое личная собственность при коммунизме, а для тех, кто борется с коммунизм, посмотреть, кем они являются как декоммунизаторы.





Андрей Яшник

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