опубликовано редакцией на Переводике 19.05.19 18:13 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Express.co.uk”,

"Eurovision 2019: Madonna shocks organisers by DEFYING contest rules with political stunt" Великобритания - 19 мая 2019 г. Евровидение-2019: Мадонна шокирует организаторов, НАРУШАЯ правила конкурса политическим маневром GETTY Организаторы Евровидение-2019 были потрясены политическим маневром Мадонны на выступлении. Во время выступления поп-иконы, зрители увидели израильский и палестинский флаги на спинах ее двух танцоров. Сообщается, что маневр был несанкционированным и быстро вызвал волну реакции в социальных сетях. Поп-звезду раскритиковали за выступление на конкурсе, но она использовала его для того, чтобы поспособствовать миру в стране. Европейский вещательный союз (EBU), организующий Евровидение, подтвердил, что трюк «не был частью репетиций». В заявлении, опубликованном The Sun, EBU сказал: «В прямом эфире Гранд-финала конкурса «Евровидение» два танцора Мадонны ненадолго продемонстрировали израильский и палестинский флаги на своих костюмах. «Этот элемент выступления не был частью репетиций, которые были согласованы с EBU и KAN. «Конкурс песни «Евровидение»- это неполитическое мероприятие, и Мадонна знала это». В окружении танцоров Мадонна исполнила свою песню «Like a Prayer» перед зрителями. Когда ее выступление закончилось, два танцора показали два флага, а также соединили руки в знак единства. Поддерживая этот шаг, один пользователь Twitter сказал: «Абсолютная легенда. «Любить ее или ненавидеть, Мадонна - это суперзвезда; она постоянно раздвигает границы и использует сцену, чтобы сделать заявление. «Настоящая икона и важная фигура». Другой пользователь сказал: «Мадонна только что использовала свою самую большую сцену, несмотря на самые большие ограничения, чтобы подчеркнуть жестокость в Палестине и необходимость для израильтян и палестинцев найти способ сосуществования…». Мадонна была раскритикована за ее вокальное исполнение, но для многих политическое послание оправдало поп-звезду. Во время мероприятия Мадонна также сказала, что «никогда не стоит недооценивать силу музыки в объединении людей».

