навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
19.05.19   Редакция

Евровидение-2019: Мадонна шокирует организаторов, НАРУШАЯ правила конкурса политическим маневром

(0)
 
19.05.19  

Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности

(0)
18.05.19   Редакция

Представление о "Философии экономики социализма и капитализма"

(0)
 
17.05.19   Редакция

Страх Третьей мировой войны: доказывает ли ЭТО, что Советский Союз думал, что ядерная война может произойти?

(0)
 
16.05.19   Редакция

Путешествующая Земля

(0)

последние за вчера, 18.05.19  
19:46   Редакция

Представление о "Философии экономики социализма и капитализма"

(0)
 
13:15   Редакция

Сирия перехватила ракеты, запущенные с израильской территории, сообщают государственные СМИ

(0)
 
11:30   Редакция

Фейсбук разоблачил израильскую кампанию по подрыву выборов в африканских, азиатских и латиноамериканских странах

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 19.05.19 18:13
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Евровидение-2019: Мадонна шокирует организаторов, НАРУШАЯ правила конкурса политическим маневром

мадонна.jpg

GETTY

Организаторы Евровидение-2019 были потрясены политическим маневром Мадонны на выступлении.

Во время выступления поп-иконы, зрители увидели израильский и палестинский флаги на спинах ее двух танцоров. Сообщается, что маневр был несанкционированным и быстро вызвал волну реакции в социальных сетях. Поп-звезду раскритиковали за выступление на конкурсе, но она использовала его для того, чтобы поспособствовать миру в стране.

Европейский вещательный союз (EBU), организующий Евровидение, подтвердил, что трюк «не был частью репетиций».

В заявлении, опубликованном The Sun, EBU сказал: «В прямом эфире Гранд-финала конкурса «Евровидение» два танцора Мадонны ненадолго продемонстрировали израильский и палестинский флаги на своих костюмах.

«Этот элемент выступления не был частью репетиций, которые были согласованы с EBU и KAN.

«Конкурс песни «Евровидение»- это неполитическое мероприятие, и Мадонна знала это».

В окружении танцоров Мадонна исполнила свою песню «Like a Prayer» перед зрителями.

Когда ее выступление закончилось, два танцора показали два флага, а также соединили руки в знак единства.

Поддерживая этот шаг, один пользователь Twitter сказал: «Абсолютная легенда.

«Любить ее или ненавидеть, Мадонна - это суперзвезда; она постоянно раздвигает границы и использует сцену, чтобы сделать заявление.

«Настоящая икона и важная фигура».

Другой пользователь сказал: «Мадонна только что использовала свою самую большую сцену, несмотря на самые большие ограничения, чтобы подчеркнуть жестокость в Палестине и необходимость для израильтян и палестинцев найти способ сосуществования…».

Мадонна была раскритикована за ее вокальное исполнение, но для многих политическое послание оправдало поп-звезду.

Во время мероприятия Мадонна также сказала, что «никогда не стоит недооценивать силу музыки в объединении людей».


статью прочитали: 59 человек

   
теги: Мадонна, Израиль, Палестина, Евровидение  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 