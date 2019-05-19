Новая антисемитская кампания в РФ: «Синагоги строят, а церкви запрещают»

19.05.2019, ZAHAV, Б.СССР, ВСЕ НОВОСТИ, РОССИЯ0 COMMENTS

Пермь, антисемитский баннер в центре города

Фото: Скриншот записи "Вконтакте" - https://vk.com/habadu_net?w=wall-114413208_16053

«Им мешают храмы, военно-патриотические центры. Не мешают только синагоги», — под таким подстрекательским заглавием в прокремлевской газете «Завтра» 17 мая была опубликована статья, главная цель, которой (как и всей деятельности газеты Проханова) — разжигание антисемитизма в России.

Напомним, что 6 мая именно в этой газете была опубликована антисемитская статья советника Путина, академика РАН Сергея Глазьева, которую осудил МИД Израиля.

Напоминаем некоторые откровенно антисемитские и подстрекательские абзацы из статьи государственного антисемита Глазьева:

«Изначально некоторые из взорвавших Российскую империю большевиков были не меньшими русофобами, чем поставленные американцами княжить в Киеве марионетки.

Троцкий превратил русский народ в пушечное мясо и топливо для разжигания мировой революции. Но произошло преображение власти — из Джугашвили вырос Сталин, который в 1945 году благодарил русский народ за одержанную над европейским фашизмом Великую Победу…

Как и предупреждал Достоевский (в антисемитском «Дневнике писателя» и других произведениях — «Курсор»), бесы раздули в России пожар мировой революции, в котором, с учётом трёх войн, голода и разрухи, русский народ «потерял 100 миллионов голов»».

После столь явного и публичного одобрения антисемитских призывов на государственном уровне, «Завтра» продолжает раскручивать погромную пропаганду, которая уже привела к поджогу синагоги в пдмосковье накануне Песаха (19 апреля).

«Конечно, наиболее лакомой темой для лейбералов, неотроцкистов и нациков (под знаменем «защиты парков и скверов», которую весьма удобно использовать для раскачки и на которую выделен очередной транш наших заклятых друзей) является борьба против Русской Православной Церкви. Часто здесь присутствует ненависть на генетическом уровне», — пишет, в частности, постоянный автор газеты Проханова Алексей Иванов, после чего цитирует отрывок из переписки «лейбералки» Марии Голдман с русским патриотом Геннадием Дубровиным.

«Православие вызывает у них зубовный скрежет вкупе со рвотными спазмами. И если к новому убойному сериалу «Жителям негде гулять» можно пристегнуть в качестве мишени, скажем, российские вооружённые силы, советскую военную историю — это же отлично!», — резюмирует Иванов.

Между тем, ветеран борьбы со строительством Хабад-центра на Урале Роман Юшков в беседе с кандидатом политических наук Владимиром Блиновым также обсуждает конфликт в Екатеринбурге вокруг строительства кафедрального собора.

«Юшков удивляется уровню дозволенного храмоборцам в Екатеринбурге и говорит, что его с соратниками за малую долю подобного давно бы посадили», — такими словами предваряет беседу с «хабадоборцем» информационно-аналитическая служба «Русская народная линия» 16 мая.

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