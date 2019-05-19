навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
19.05.19  

А в Сенегале, братцы, в Сенегале…

(0)
 
19.05.19   Редакция

Евровидение-2019: Мадонна шокирует организаторов, НАРУШАЯ правила конкурса политическим маневром

(0)
18.05.19   Редакция

Представление о "Философии экономики социализма и капитализма"

(0)
 
17.05.19   Редакция

Страх Третьей мировой войны: доказывает ли ЭТО, что Советский Союз думал, что ядерная война может произойти?

(0)
 
16.05.19   Редакция

Путешествующая Земля

(0)

последние за вчера, 18.05.19  
19:46   Редакция

Представление о "Философии экономики социализма и капитализма"

(0)
 
13:15   Редакция

Сирия перехватила ракеты, запущенные с израильской территории, сообщают государственные СМИ

(0)
 
11:30   Редакция

Фейсбук разоблачил израильскую кампанию по подрыву выборов в африканских, азиатских и латиноамериканских странах

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 19.05.19 20:01
скаут: Игорь Львович;
   
 

Новая антисемитская кампания в РФ: «Синагоги строят, а церкви запрещают»

19.05.2019,  ZAHAV,  Б.СССР,  ВСЕ НОВОСТИ,  РОССИЯ0 COMMENTS

Пермь, антисемитский баннер в центре города

Фото: Скриншот записи "Вконтакте" - https://vk.com/habadu_net?w=wall-114413208_16053

«Им мешают храмы, военно-патриотические центры. Не мешают только синагоги», — под таким подстрекательским заглавием в прокремлевской газете «Завтра» 17 мая была опубликована статья, главная цель, которой (как и всей деятельности газеты Проханова) — разжигание антисемитизма в России.

Напомним, что 6 мая именно в этой газете была опубликована антисемитская статья советника Путина, академика РАН Сергея Глазьева, которую осудил МИД Израиля.

Напоминаем некоторые откровенно антисемитские и подстрекательские абзацы из статьи государственного антисемита Глазьева:

«Изначально некоторые из взорвавших Российскую империю большевиков были не меньшими русофобами, чем поставленные американцами княжить в Киеве марионетки.

Троцкий превратил русский народ в пушечное мясо и топливо для разжигания мировой революции. Но произошло преображение власти — из Джугашвили вырос Сталин, который в 1945 году благодарил русский народ за одержанную над европейским фашизмом Великую Победу…

Как и предупреждал Достоевский (в антисемитском «Дневнике писателя» и других произведениях — «Курсор»), бесы раздули в России пожар мировой революции, в котором, с учётом трёх войн, голода и разрухи, русский народ «потерял 100 миллионов голов»».

После столь явного и публичного одобрения антисемитских призывов на государственном уровне, «Завтра» продолжает раскручивать погромную пропаганду, которая уже привела к поджогу синагоги в пдмосковье накануне Песаха (19 апреля).

«Конечно, наиболее лакомой темой для лейбералов, неотроцкистов и нациков (под знаменем «защиты парков и скверов», которую весьма удобно использовать для раскачки и на которую выделен очередной транш наших заклятых друзей) является борьба против Русской Православной Церкви. Часто здесь присутствует ненависть на генетическом уровне», — пишет, в частности, постоянный автор газеты Проханова Алексей Иванов, после чего цитирует отрывок из переписки «лейбералки» Марии Голдман с русским патриотом Геннадием Дубровиным.

«Православие вызывает у них зубовный скрежет вкупе со рвотными спазмами. И если к новому убойному сериалу «Жителям негде гулять» можно пристегнуть в качестве мишени, скажем, российские вооружённые силы, советскую военную историю — это же отлично!», — резюмирует Иванов.

Между тем, ветеран борьбы со строительством Хабад-центра на Урале Роман Юшков в беседе с кандидатом политических наук Владимиром Блиновым также обсуждает конфликт в Екатеринбурге вокруг строительства кафедрального собора. 

«Юшков удивляется уровню дозволенного храмоборцам в Екатеринбурге и говорит, что его с соратниками за малую долю подобного давно бы посадили», — такими словами предваряет беседу с «хабадоборцем» информационно-аналитическая служба «Русская народная линия» 16 мая.

статью прочитали: 44 человек

   
теги: антисемитизм  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.


Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 