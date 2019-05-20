Мир и война: взгляд из России

Al Jazeera

От отравления бывших шпионов в Лондоне до вмешательства в выборы США. От дружественных отношений с Ираном и Турцией до военного нападения на Украину и последующей аннексии Крыма ... Президент России Владимир Путин оказывается в центре политической карты мира.

На что надеется Россия, и кто разрабатывает стратегию, сделавшую Владимира Путина лидером на мировой арене?

Взгляд кинорежиссера

От Мелани Ансти

Я не раз называла этот фильм «Миссия невыполнима». Какова была миссия? Убедить влиятельных лиц России открыто и честно говорить о своей внешней политике в нынешних условиях кибервойн, отравлений, вмешательств на выборах. Как Путин принимает свои решения? Кто принимает их вместе с ним?

Раскрытие этой тайны должно было начаться с понимания того, кем на самом деле являются эти лица. Часто это члены служб безопасности или богатые бизнесмены и деловые женщины. Они вряд ли хотят говорить с журналистом, особенно иностранным.

Мне нужен был человек на белом коне, чтобы спасти меня от дилеммы. И, кроме того, мне нужен был русский журналист, с которым можно было работать, кто-то, кого могли бы уважать как россияне, так и люди за пределами страны. Михаил Зигар - известный журналист, продюсер и автор бестселлера «Вся кремлёвская рать», проницательного портрета новейшей российской истории и ее ключевых фигур. Михаил помог мне выбрать влиятельных людей, которые могли бы дать нам уникальное понимание нашей темы.

Мой другой рыцарь в сияющих доспехах пришел в образе редактора фильма, Филипп Громов, чье знание истории своей страны, опыт в фильмах, частично основанных на ключевых архивах, и любовь к музыке принесли фильму основательность, креативность и своеобразие.

Когда я начала работать в России, стили и подходы к созданию документальных фильмов отличались от стиля моей страны, Британии. Сегодня операторы и звукорежиссеры в России опираются на свои богатые кинематографические традиции, а также знакомы со всеми международными творческими и техническими стилями, и мне посчастливилось поработать с отличным оператором Дмитрием Рудаковым и звукорежиссером Сориным Апостолом.

Мне посчастливилось найти трех продюсеров: Юлию Фернандес, Нелли Муминову и Анастасию Шкатову. Убедить занятых высокопоставленных людей уделить время документальному фильму – трудно, и трем продюсерам удалось это.

Я выполнила свою миссию? Я думаю, да. Я давно снимаю фильмы в России, но я была очарована и удивлена богатым разнообразием мнений и точек зрения наших впечатляющих участников. Мы получили редкое представление о том, как российская внешняя политика рассматривается с точки зрения влиятельных и совершенно разных россиян. Учитывая недавние события во всем мире, этот фильм, хотя я и говорю это сама, может быть признан важным, если не основным, и я думаю, что он захватывающий и довольно волнующий.

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