Россия покупает золото: Путин покупает золото, «ПЛОХОЙ ЗНАК» для ВСЕОБЩЕГО МИРА

GETTY

Покупки золота в России достигли самого высокого уровня за последние шесть лет в первом квартале 2019 года. Эксперт предупреждает, что большие закупки этого блестящего металла – «плохой знак» для мира во всем мире.

Россия годами копила золото, но в первом квартале 2019 года достигла шестилетнего максимума, сообщает World Gold Council (WGO). Россия стала блестеть еще больше, поскольку она увеличила свои запасы на 145,5 тонны с начала года до конца марта.

Адриан Эш, директор по исследованиям в BullionVault, заявил Express.co.uk, что крупные закупки золота - плохой знак для мира во всем мире.

Он сказал: «Скупка золота правительствами или центральными банками редко является хорошим знаком для мира и сотрудничества во всем мире».

Россия защищает свои собственные интересы от возможного падения мировой экономики, и золото часто рассматривается как средство защиты от любого падения доллара США.

Однако, хотя Россия сейчас – крупнейший покупатель золота в мире, она – лишь пятый крупнейший владелец золота.

Эш продолжил: «Несмотря на увеличение в четыре раза с 2009 года, запасы золота в Москве по-прежнему составляют менее 20 процентов от общего объема иностранных резервов».

«Это сопоставимо с 75 процентами Соединенных Штатов и 50 процентами Западной Европы, поэтому есть, куда расти».

Но он добавил: «Россия уже встряхнула мировой рынок золота, потому что в 2018 году Москва купила почти всю добычу золота России».

И если все продолжится в том же темпе, она может обойти Францию и Италию и войти в тройку обладателей золота в течение года.

Эш сказал: «Золотое правило заключается в том, что тот, кто владеет золотом, обладает властью».

статью прочитали: 41 человек

Комментарии Материалы по теме