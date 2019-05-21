Россия покупает золото: Путин покупает золото, «ПЛОХОЙ ЗНАК» для ВСЕОБЩЕГО МИРА
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Покупки золота в России достигли самого высокого уровня за последние шесть лет в первом квартале 2019 года. Эксперт предупреждает, что большие закупки этого блестящего металла – «плохой знак» для мира во всем мире.
Россия годами копила золото, но в первом квартале 2019 года достигла шестилетнего максимума, сообщает World Gold Council (WGO). Россия стала блестеть еще больше, поскольку она увеличила свои запасы на 145,5 тонны с начала года до конца марта.
Адриан Эш, директор по исследованиям в BullionVault, заявил Express.co.uk, что крупные закупки золота - плохой знак для мира во всем мире.
Он сказал: «Скупка золота правительствами или центральными банками редко является хорошим знаком для мира и сотрудничества во всем мире».
Россия защищает свои собственные интересы от возможного падения мировой экономики, и золото часто рассматривается как средство защиты от любого падения доллара США.
Однако, хотя Россия сейчас – крупнейший покупатель золота в мире, она – лишь пятый крупнейший владелец золота.
Эш продолжил: «Несмотря на увеличение в четыре раза с 2009 года, запасы золота в Москве по-прежнему составляют менее 20 процентов от общего объема иностранных резервов».
«Это сопоставимо с 75 процентами Соединенных Штатов и 50 процентами Западной Европы, поэтому есть, куда расти».
Но он добавил: «Россия уже встряхнула мировой рынок золота, потому что в 2018 году Москва купила почти всю добычу золота России».
И если все продолжится в том же темпе, она может обойти Францию и Италию и войти в тройку обладателей золота в течение года.
Эш сказал: «Золотое правило заключается в том, что тот, кто владеет золотом, обладает властью».
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