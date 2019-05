архив



опубликовано редакцией на Переводике 21.05.19 22:47 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Foreign Policy”,

"Russia’s Military Exercises in the Arctic Have More Bark Than Bite" США - 20 мая 2019 г. Военные учения России в Арктике больше лают, чем кусают LEV FEDOSEYEV/TASS/GETTY IMAGES Скорее всего, что этим летом эксперты по безопасности будут говорить о новой Холодной войне в Арктике. Год за годом Россия проводит там военные учения. И каждый год они бьют новые рекорды по размеру и сложности. По данным Кремля, в прошлом году в «Востоке-2018» официально участвовало около 300 000 военнослужащих. В этом году «Центр-2019» не должен разочаровать. Но, вероятно, поводов для беспокойства меньше, чем говорят. По большей части широкомасштабные военные учения России запланированы и предсказуемы. В стране запланировано четыре основных учения: Восток, Запад, Центр и Кавказ, которые соответствуют военным округам России. Последнее учение «Центр» было проведено в 2015 году, и в нем приняли участие около 100 000 военнослужащих. В этом году Центр будет проводиться в северной части на Северном морском пути, морском коридоре, соединяющем Европу и Азию. По словам российского правительства, учения будут направлены на поддержание высокого уровня готовности к бою в условиях Арктики. Кроме того, «Центр-2019», скорее всего, будет преследовать три основные цели. Во-первых, Россия хочет продемонстрировать свои возможности ведения огня на воспрещение в Арктике, а также свою маневренность на Северном морском пути. Во-вторых, «Центр-2019» продемонстрирует намерение России сохранить сильную позицию в Арктике. Но эта повестка дня не удивительна и не нова; Чистая география делает Москву крупнейшим игроком в Арктике, и Кремль никогда не скрывал своего желания удержать лидерство. Наконец, учения направлены на то, чтобы продемонстрировать, что Россия может защитить свои энергетические инвестиции в Арктике. На «Центр-2019» будет представлена новая российская техника, созданная для Арктики, в том числе системы противовоздушной обороны Tор-M2ДТ и основные боевые танки T-80БВМ. Новые радиолокационные системы и переоборудованные военные базы советской эпохи также пройдут испытания. По большей части эти возможности выглядят оборонительными и не вызывают особого беспокойства, особенно с учетом того, что российские войска практически не готовы к использованию их в условиях Арктики. Наконец, имеет смысл, что Россия стремится подкрепить свою недавнюю уверенность в Северном морском пути военной мощью. В этом году Москва представила новый транзитный протокол для этой территории. Хотя «Центр-2019» будет в основном оборонительным, Запад все же должен быть осторожен. Несмотря на постоянную приверженность сотрудничеству в Арктике, Россия сейчас явно демонстрирует менее послушную позицию. Вероятно, она не готова к неоимперскому контролю, но она могла бы выполнить такую программу, если бы захотела. Вызывает беспокойство также огромный масштаб учений. Неудивительно, что Северный флот России будет участвовать в учениях вместе с составом Центрального военного округа, новыми арктическими бригадами России и войсками из Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входят Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Однако ходят слухи, что Тихоокеанский флот России также примет участие. Демонстрация способности объединять военно-морские силы в Северной Атлантике впечатляет. Запад также увидит, примет ли Китай участие в «Центре-2019». Китайские силы присоединились к прошлогодним крупномасштабным учениям «Восток-2018». Что бы ни случилось, ожидайте, что тему «Центра 2019» сильно раздуют. Присутствие России в Арктике является законным, и «Центр-2019» в конечном итоге продемонстрирует оборонительные возможности страны. Милитаризация Арктики была проблемой эпохи Холодной войны, и в современном мире причин для сотрудничества гораздо больше, чем для конфликтов. Арктические державы признают это.

