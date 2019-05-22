Как США провели ОГРОМНЫЕ военные учения, чтобы «остановить растущую российскую угрозу»

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Третья мировая война: как США провели ОГРОМНЫЕ военные учения, чтобы «остановить растущую российскую угрозу»

Документальный фильм показал, что США провели огромную военную операцию для членов НАТО. Они стремились избежать возможного усиления России.

Организация Североатлантического договора (НАТО) – межправительственный военный союз между 29 странами Северной Америки и Европы. Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года, в качестве системы коллективной обороны после Второй мировой войны. В феврале 2014 года, после украинской революции, Крымский полуостров был аннексирован Россией по приказу Владимира Путина.

Хотя Россия контролировала полуостров, суверенитет оспаривается, поскольку Украина и большая часть международного сообщества считают аннексию незаконной. Генеральная Ассамблея ООН приняла необязательную резолюцию, призывающую государства не признавать изменения в целостности Украины.

Этот шаг также привел в бешенство НАТО, которая приказала создать новые «передовые» силы из 5000 военнослужащих на базах в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Румынии и Болгарии, так как казалось возможным распространение на бывшие советские опорные пункты.

Год спустя, в 2015 году, Operation Sabre Strike по приказу НАТО запустила свои крупнейшие военные учения в Эстонии.

Шведский историк Йохан Норберг сказал зрителям в 2017 году: «Это – Operation Saber Strike, ежегодные военные учения в странах Балтии, проводимые армией США.

«В этом году учения проходят в Эстонии».

«С 2010 года военные члены и партнеры НАТО выделяют время и ресурсы для демонстрации своей военной мощи, и, надеюсь, для создания убедительной силы сдерживания».

«Эстония является членом НАТО, поэтому она имеет право на защиту по статье 5 Североатлантического договора».

«Это говорит о том, что нападение на любое государство-член гарантирует защитный ответ от других».

«Но если появится перспектива войны, как далеко зайдут страны-члены НАТО, чтобы защитить союзника? Будут ли США рисковать войной с Россией?»

Операция проходила с 8 по 19 июня, в ней участвовали 6000 военнослужащих из 13 стран, включая Канаду, Данию, Эстонию, Финляндию, Германию, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, Португалию, Словению, Великобританию и США.

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