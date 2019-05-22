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опубликовано редакцией на Переводике 22.05.19 05:28
скаут: monovvar;
 
 

Либеральные СМИ поймали на жёсткой цензуре

Российские либералы, так часто вопящие о свободе слова, оказались главными врагами этой самой свободы. Ряд оппозиционных изданий ввели столь жёсткую цензуру на своих площадках, что могут претендовать уже на звание авторитарных СМИ, если такое вообще возможно. 
Проверку на вшивость под грифом «свобода слова» некоторым информационным помойкам устроилоФедеральное агентство новостей Как и следовало ожидать, ненастоящие либералы эту проверку не прошли. 
20 мая «Новая газета» удалила комментарий ФАН, который шёл вразрез с антироссийской политикой издания. На следующий день псевдолибералы навсегда заблокировали и сам аккаунт новостного агентства. Редакция ФАН официально попросила «Новую газету» объяснить свои действия, однако ответа так и не получила. 
Ранее нечто подобное произошло и с аккаунтом ФАН в блоге «Эха Москвы». Поначалу радиостанция лишь удаляла некоторые «неудобные» для либералов публикации об Украине и США, однако 11 мая решила больше не заморачиваться и просто забанила ФАН на всех своих площадках. Так же поступили и администраторы телеканала «Дождь». 
Ситуацию с блокировкой аккаунтов Федарального агентства прокомментировал депутат Госдумы Евгений Фёдоров, подчеркнув, что такое отношение к своим читателям можно назвать только жёсткой цензурой. Информационную политику иноагентов вроде бы откорректировали уже действующие пять законов о СМИ, однако некоторым изданиям явно не хватает закона о свободе слова. По сути, либеральные издания своим поведением противоречат основным принципам, за которые якобы борются. Либералы оказались непримиримыми цензорами, вытерев ноги о свободу слова и нарушив главные правила свободной журналистики. 
Любопытно, что аккаунты ФАН были заблокированы сугубо из-за неспособности сотрудников «Новой» и «Эха» оспорить весомые и неопровержимые доводы оппонентов. Либеральные журналисты просто не смогли участвовать в конструктивной дискуссии и продавить свою точку зрения, поэтому и поступили как ограниченное хулиганьё – просто забанили неугодных. Когда это они успели сменить свою излюбленную демократию на авторитаризм? Хотя так было изначально в изданиях вроде «Эха Москвы», «Новой газеты» и «Дождя».

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