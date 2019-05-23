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опубликовано редакцией на Переводике 23.05.19 01:54
скаут: monovvar;
 
 

Общественность поддержала гражданскую инициативу о смене места строительства храма в Екатеринбурге

ВЦИОМ опубликовал данные опроса населения Екатеринбурга относительно строительства храма в сквере у Театра драмы. ﻿Губернатор Евгений Куйвашев услышал мнение населения и призвал администрацию города найти новое место для стройки. 

При определении будущего места под храм будет учитываться мнение населения. Кроме того, Куйвашев предложил не включать сквер у театра в список возможных площадок.

«Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», - отметил губернатор. 

Согласно данным ВЦИОМ 74% жителей Екатеринбурга высказались именно против строительства храма на этом месте, а не против храма как такового.

При этом власти отметили, что не только результаты опроса не были решающим фактором в принятии данного решения. Мэр Екатеринбурга призвал не «раздергивать народ» разными исследованиями. Город всегда обращает внимание на общественные инициативы.

Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге прошла серия несанкционированных митингов против строительства храма. Как сообщают СМИ, среди участников акций были и провокаторы. Жители города при этом игнорировали их попытки усугубить ситуацию. 

Ранее ОНФ как институт гражданского общества донес до президента суть конфликта, а Владимир Путин высказал свою точку зрения. Глава государства призвал власти города и несогласных решить ситуацию миром.

Эксперты уже выразили своё мнение по поводу решения властей Екатеринбурга найти новую площадку под строительство храма. По словам эксперта фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергея Простакова, сложившая ситуация в областном центре показала готовность властей идти на диалог с горожанами и стремление к компромиссу в таких важных вопросах.

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