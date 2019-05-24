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опубликовано редакцией на Переводике 24.05.19 23:57
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Сейчас самый высокий риск ядерной войны со времен Второй мировой войны: ООН

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Ядерный конец света приближается, так как риск атомной войны – самый высокий со времен Второй мировой войны. Так во вторник заявил эксперт по вооружениям Организации Объединенных Наций, назвав это «неотложной» проблемой, к которой мир должен относиться более серьезно.

Директор Института исследований в области разоружения ООН (UNIDIR) Рената Дван предупредила, что все государства, обладающие ядерным оружием, настаивают на программах модернизации оружия, в то время как правила контроля над вооружением меняются или исчезают.

Эта реорганизация ядерных соглашений отчасти обусловлена стратегической конкуренцией между Китаем и США и новой «гонкой вооружений» между Северной Америкой и Россией. Поскольку переговоры по разоружению в течение последних двух десятилетий находятся в тупике, 122 страны подписали договор о запрещении ядерного оружия. Но остались государства с оружием.

В результате, начиная с 2018 года, часы Судного дня показывают две минуты до полуночи, чего не было с 1947 года. «Я думаю, что действительно нужно признать то, что риски ядерной войны сейчас особенно высоки», - добавил эксперт.

Часы были созданы Бюллетенем ученых-атомщиков в 1947 году. Эксперты использовали образы апокалипсиса (полночь) и современные идиомы ядерного взрыва (обратный отсчет до нуля), чтобы сообщить человечеству об угрозе.

Договор о запрещении ядерного оружия до сих пор собрал 23 из 50 ратификаций, которые должны вступить в силу. Но этому категорически противостоят США, Россия и другие государства, обладающие ядерным оружием.

Достаточно тревожная позиция со стороны ядерных сверхдержав, поскольку Новый договор о сокращении стратегических вооружений от 2011 года, единственный договор между США и Россией о контроле над вооружениями, ограничивающий развертывание стратегического ядерного оружия, истекает в феврале 2021 года. Китай заявил, что не будет участвовать в переговорах по любому трехстороннему соглашению о ядерном разоружении с США и Россией.

В связи с тем, что США недавно вышли из Договора о противоракетной обороне и Договора о ядерных силах средней дальности, российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что это может привести к «гонке вооружений», возможно, с худшими последствиями, чем Холодная война.

Решение об изменении положения минутной стрелки Часов Судного дня принимается Советом по науке и безопасности Бюллетеня каждый год вместе с его Советом спонсоров, в состав которого входят 15 нобелевских лауреатов. Тот факт, что она ближе к полуночи, чем когда-либо, должен быть предупреждением для всех.


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теги: Ядерное оружие, Войны прошлого, настоящего и будущего, ООН  
   
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