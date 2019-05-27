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опубликовано редакцией на Переводике 27.05.19 10:15
скаут: civilizaciokapcsolat;
 
 

Приказ не снимать кастрюли

Новость, казалось бы, фоновая, “новына” вроде бы второстепенная и не столь важная – подумаешь, комитет американского Сената принял какой-то проект постановления... – но если вдуматься в суть, то "новына" весьма и весьма знаковая.

Представьте себе ситуацию, что внезапно к вам, в последние дни весны, обращаются с таким поздравлением:

"Люби друзи! Поздравляю всех с Новым годом, в прошлом же желаю оставить все тревоги, сомнения и переживания, и впредь чтоб на всех хватило счастья, здоровья, любви, удачи и бабла полные кошёлки!"

Думаю, что вы весьма бы удивились, а если ещё проницательны и подозрительны – начали бы думать, а не хотят ли вас кинуть, и тогда – как и за счёт чего?

Украинский читатель примерно с таким чувством должен был прочитать на днях нижеследующую новыну на “Голосе Америки” на украинском языке:

22 травня (т е на днях) Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив і рекомендував для голосування в Сенаті проект постанови на честь п'ятої річниці Революції гідності. Проект постанови відзначає хоробрість, відданість та самопожертву народу України протягом Революції та після неї і засуджує продовження російської агресії проти України. В проекті постанови наводяться основні факти Революції гідності, вшановується пам'ять героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за свободу та демократію в Україні. Проект закликає уряд України продовжувати реформи, боротьбу проти корупції, розбудову вільних ринків, побудову демократії та верховенства права а також підтверджує підтримку США реформам, поновленню територіальної цілісності України и бла-бла-бла.

Конечно, проектом больше, проектом меньше, но кто-то скажет: очень приятно, что в мире есть те, кто озабочен гидностью на другой точке земного шара и неровно дышит на связанные с ней сакральные даты. Хотя вспоминают чужие сакральные даты обычно ближе к определённой годовщине, и потому несколько удивительно – почти летом двигать тему “а у вас годовщина февральской революции, поздравляем и обязываем вас быть достойными этой даты!” Есть, конечно, разница в часовых поясах, но не в несколько месяцев же!

Подозрительный человек к тому же должен задаться вопросом: а, собственно, какое дело должно быть каким-то сенаторам до чужих ценностей, чтобы напоминать о них и чуть ли не подобно их перечислять, упоминая в том числе и агрессию России как важное последствие революции гидности, хотя казалось бы: обыватели (если они не являлись вышколенными боевиками для уличных боёв) выходили, поддерживали или переживали за майдан в большинстве своём даже не из-за внешнеполитической повестки – злые зарвавшиеся коррупционеры, кровавая беркутня... при чём здесь ассоциация или Россия?

Ну, здесь уже знающие люди должны были подсказать, что "анти-Россия" – главная цель и смысл давнего толподвижа за гиднисть, всё остальное было прикрытием и приманкой.

Тут другое событие: тотальная утрата популярности президентом, который был обязан этой революции своей властью, и следствием стало победа кандидата по принципу “абы кто, только не предыдущий”. Так что о фишке все догадываются – специально переведу смыслы между строк: мы, американцы, сделали у вас революцию, легитимация которой потребовала создать громоздкую конструкцию смыслов. Любая власть для поддержания своей легитимности обязана будет тщательно придерживаться этой искусственной сакральности, в противном случае у нас есть нужные рычаги возвращения в стойло или забоя по необходимости, даже несмотря на ваши издержки из-за деформации понятий о национальных интересах. Напоминаем об этом по поводу замены фигуры президента – в большинстве стран, конечно, сакральность организованных нами толподвижей потеряла актуальность, никаких героев волнений и мятежей давно никто не помнит, но в вашем случае мы продолжаем решать свои геополитические задачи и потому образ революции и его символы должны оставаться сакральными. Кастрюли не снимать.

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