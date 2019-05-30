навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
30.05.19   Редакция

«Русский след» вышиб спецпрокурора Мюллера из органов юстиции

(0)
 
29.05.19   Редакция

Важнейшие торговые партнеры ЕС

(0)
 
28.05.19   Редакция

Россия встала на сторону Пакистана в испытаниях ракет в Южной Азии по принципу «око за око»

(0)
 
27.05.19   Редакция

Посол Индии в США намекнул на антироссийское военное направление

(0)

последние за вчера, 29.05.19  
 
19:50   Редакция

Важнейшие торговые партнеры ЕС

(0)
 
19:01   Редакция

Частные компании строят экзоскелет вокруг Земли

(0)
 
18:35   Редакция

Российско-пакистанский космический пакт – важный шаг в их стратегическом партнерстве

(0)
 
15:47   Редакция

Охота на глубоко спрятанные океаны Земли

(0)
 
13:20   Редакция

Однажды в Украине

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 30.05.19 05:22
скаут: monovvar;
 
 

«Русский след» вышиб спецпрокурора Мюллера из органов юстиции

Один из главных распространителей мифа о российском вмешательстве в выборы американского президента поплатился за свою антироссийскую деятельность и ложь в государственном масштабе. Специальный прокурор Роберт Мюллер официально объявил о своей отставке. Выступая перед журналистами, теперь уже бывший представитель Минюста США сообщил, что он закрывает свой офис и покидает органы юстиции.

Мюллер уволился, тем самым признав, что всё его расследование изначально не стоило и ломаного гроша. Этот псевдоюрист 22 месяца кормил американцев и весь мир байками о серьёзных открытиях в «российском деле», приводил какие-то выдуманные доказательства и незаконно обвинял Россию во вмешательстве в выборы. Его «особое ведомство» русофобов съело за всё это время больше 30 миллионов долларов бюджетных денег, потраченных в итоге на ложь и антироссийскую пропаганду.

Теперь он уходит якобы с гордо поднятой головой. На самом деле он бежит от правосудия, которое сам же вроде бы должен был представлять всё это время. В отставку он подал после того, как обломал зубы о юристов «Конкорда». Не так давно Роберт Мюллер присовокупил российскую компанию к своему делу и выступил с громкими обвинениями. Юристы «Конкорда» ответили быстрым и эффективным контрударом, подав на Мюллера и генпрокурора Барра в суд с требованием привлечь их к уголовной ответственности. Эти двое нарушили законодательство штата, разгласив данные дела в своих ложных обвинениях, и теперь их вполне могут посадить в тюрьму или как минимум оштрафовать на кругленькую сумму. Именно поэтому уход Мюллера следует называть паническим бегством. Своей поспешной отставкой он пытается спасти если не репутацию (её уже не реанимировать), то хотя бы свободу.

Провал спецпрокурора и его увольнение прокомментировал депутат ГД Виталий Милонов, отметив, что после такого Роберт Мюллер может ставить крест на своей карьере и самой профессии. Ему, по словам чиновника, теперь и кражу трусов не поручат расследовать. Специальный прокурор полностью себя дискредитировал. По указке своих покровителей он столько времени нагло врал соотечественникам и фактически пропагандировал русофобию. Он называл непроверенные факты и просто выдумки неопровержимыми доказательствами вмешательства РФ. Мало того, под всё это крайне сомнительное дело он ещё и «освоил» многомиллионную сумму, выделенную из бюджета.

После таких подвигов, неудивительно, что прокурор побежал. Только первое ускорение ему придали юристы «Конкорда», уличив в нарушении законодательства штата. Загонять же его теперь будут сами американцы. И в числе первых «мочить» Мюллера будет, конечно же, Дональд Трамп.

статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 