«Русский след» вышиб спецпрокурора Мюллера из органов юстиции

Один из главных распространителей мифа о российском вмешательстве в выборы американского президента поплатился за свою антироссийскую деятельность и ложь в государственном масштабе. Специальный прокурор Роберт Мюллер официально объявил о своей отставке. Выступая перед журналистами, теперь уже бывший представитель Минюста США сообщил, что он закрывает свой офис и покидает органы юстиции.

Мюллер уволился, тем самым признав, что всё его расследование изначально не стоило и ломаного гроша. Этот псевдоюрист 22 месяца кормил американцев и весь мир байками о серьёзных открытиях в «российском деле», приводил какие-то выдуманные доказательства и незаконно обвинял Россию во вмешательстве в выборы. Его «особое ведомство» русофобов съело за всё это время больше 30 миллионов долларов бюджетных денег, потраченных в итоге на ложь и антироссийскую пропаганду.

Теперь он уходит якобы с гордо поднятой головой. На самом деле он бежит от правосудия, которое сам же вроде бы должен был представлять всё это время. В отставку он подал после того, как обломал зубы о юристов «Конкорда». Не так давно Роберт Мюллер присовокупил российскую компанию к своему делу и выступил с громкими обвинениями. Юристы «Конкорда» ответили быстрым и эффективным контрударом, подав на Мюллера и генпрокурора Барра в суд с требованием привлечь их к уголовной ответственности. Эти двое нарушили законодательство штата, разгласив данные дела в своих ложных обвинениях, и теперь их вполне могут посадить в тюрьму или как минимум оштрафовать на кругленькую сумму. Именно поэтому уход Мюллера следует называть паническим бегством. Своей поспешной отставкой он пытается спасти если не репутацию (её уже не реанимировать), то хотя бы свободу.

Провал спецпрокурора и его увольнение прокомментировал депутат ГД Виталий Милонов, отметив, что после такого Роберт Мюллер может ставить крест на своей карьере и самой профессии. Ему, по словам чиновника, теперь и кражу трусов не поручат расследовать. Специальный прокурор полностью себя дискредитировал. По указке своих покровителей он столько времени нагло врал соотечественникам и фактически пропагандировал русофобию. Он называл непроверенные факты и просто выдумки неопровержимыми доказательствами вмешательства РФ. Мало того, под всё это крайне сомнительное дело он ещё и «освоил» многомиллионную сумму, выделенную из бюджета.

После таких подвигов, неудивительно, что прокурор побежал. Только первое ускорение ему придали юристы «Конкорда», уличив в нарушении законодательства штата. Загонять же его теперь будут сами американцы. И в числе первых «мочить» Мюллера будет, конечно же, Дональд Трамп.

статью прочитали: 2 человек