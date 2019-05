архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.05.19 22:22 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The Conversation”,

"Will climate change cause humans to go extinct?" Австралия - 29 мая 2019 г. От чего может умереть человечество? Приведет ли изменение климата к вымиранию человечества? Утверждение, что человечеству осталось жить чуть более десяти лет из-за изменения климата, основано на недоразумении. В 2018 году довольно сложный для чтения отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупредил, что человечеству необходимо вдвое сократить выбросы углекислого газа к 2030 году, чтобы избежать глобального потепления на 1,5 ° C. На самом деле это означает примерно следующее: «У нас есть около 12 лет до того момента, как исправить изменения климата действительно станет дорого и трудно». Человечество все еще может жить в мире с изменением климата – просто работы будет больше, и многие жизни и средства к существованию могут оказаться под угрозой. Но все это сложно, потому что в этом столетии мы сталкиваемся с множеством проблем одновременно, и мы больше зависимы друг от друга, чем когда-либо. Под давлением Чтобы получить еду, большинство из нас, людей, зависят от глобальных транспортных, платежных и логистических систем. Для этого, в свою очередь, требуются топливо, электричество, связь и многое другое. Все эти системы связаны друг с другом, поэтому, если одна из них начинает ломаться, хаос может привести к сбою других систем, и, прежде чем мы узнаем об этом, у нас будут огромные потери и конфликты. Трудно рассчитать точный риск, так как этого никогда не было раньше. До недавнего времени мир был разделен на отдельные части, которые были в значительной степени независимы друг от друга. Но мы знаем, что изменение климата ставит под угрозу весь мир - везде, в одно и то же время, - что делает риск разрушения этих систем более серьезным. Например, предприятиям легче заниматься кибербезопасностью и энергоснабжением, когда им также не приходится сталкиваться с опасными природными явлениями. Создание устойчивости Геоинженерия для уменьшения влияние изменения климата - например, с помощью снижения уровня CO₂ - может сработать. Но если случится бедствие и эти операции прекратятся, последствия изменения климата могут быстро вернуться. Разумная вещь - сделать наши системы более устойчивыми, и для этого есть много возможностей. Бедствия и болезни Так что насчет других угроз, с которыми сталкивается человечество? Хотя стихийные бедствия, такие как землетрясения, цунами, извержения вулканов и ураганы, могут быть катастрофическими, они представляют сравнительно небольшую угрозу выживанию человечества. Достаточно большие события, из-за которых могут исчезнуть целые виды, относительно редки. Типичный вид млекопитающих выживает около миллиона лет, поэтому риск составляет примерно один на миллион в год. Удары астероидов и супервулканы – достаточно редкие явления, поэтому нам не нужно о них беспокоиться. Тем не менее, планирование дня, когда нам нужно оттолкнуть астероид, или отказ от сельского хозяйства на десятилетие – разумный шаг. Пандемии хуже. Мы знаем, что грипп 1918 года убил десятки миллионов людей по всему миру. Новые вирусы гриппа появляются все время, и серьезную пандемию можно ждать, по крайней мере, раз в 100 лет. За прошедшее столетие наша медицина стала лучше (что снижает риск заболеваний), но мы также стали больше путешествовать (что увеличивает распространение болезней). Естественные пандемии вряд ли уничтожат человечество, поскольку почти всегда есть кто-то, кто к ним невосприимчив. Но плохая пандемия все еще может разрушить наше общество. Технологические атаки Биологическое оружие, которое использует бактерии, вирусы или грибки для нанесения вреда людям или сельскому хозяйству, является еще одной проблемой. К счастью, они редко использовались на войне, но они могут стать более опасными в ближайшем будущем, потому что достижения в области биотехнологии делают модификацию организмов и автоматизацию лабораторных работ проще и дешевле. Возможно, самый большой риск для человечества сейчас - это ядерное оружие. Этот риск возрастает или уменьшается в зависимости от напряженности в отношениях между странами и компетентности людей, работающих с системами раннего предупреждения. В Институте будущего человечества в Оксфордском университете мы много работаем над искусственным интеллектом (ИИ). Как и в случае с биотехнологией, риск сейчас довольно минимален, но со временем он может возрасти, поскольку ИИ станет лучше и умнее, и мы считаем, что лучше быть в безопасности, чем сожалеть. Разработка инструментов, обеспечивающих безопасность и работу ИИ таким образом, чтобы человечество могло экономить деньги в долгосрочной перспективе – вряд ли это ухудшит ситуацию. Опять же, вероятность катастрофы ИИ довольно неопределенна, поскольку она меняется в зависимости от того, насколько хорошо мы к ней подготовились. Я не могу предположить, что катастрофа, заканчивающаяся миром, не является более или менее догадкой. Но я думаю, что в нашей жизни существует достаточно большой риск такой катастрофы, что мы должны усердно работать, чтобы исправить мир. Все это стоит того, даже если риск составляет один на миллион: мир драгоценен, а будущее, которым мы рискуем, огромно.

