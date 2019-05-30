Facebook позволил России вмешаться в выборы

Отказ удалить видео показывает, что Facebook позволил России вмешаться в выборы: Пелоси

(Reuters) - Нэнси Пелоси заявила в среду, что отказ Facebook Inc удалить сильно отредактированное видео, убедил ее в том, что компания сознательно допустила вмешательство России в выборы.

Она также сказала, что подобные атаки на Facebook затрудняют набор кандидатов на государственные должности.

Facebook не сразу ответил на замечания Пелоси.

NetChoice, в которую входят Facebook, Twitter и Alphabet Inc's Google выступила с заявлением, в котором она оспаривает критику Пелоси.

«Гиперболические атаки на платформы не помогут решить сегодняшние технические проблемы», - заявил Карл Сабо. «Очевидно, что Facebook вкладывает огромные средства, чтобы его платформу не использовали для содействия вмешательству в выборы».

Видео Пелоси было замедлено, чтобы ее речь выглядела невнятной, и отредактировано так, что она неоднократно спотыкается на словах.

На прошлой неделе «Washington Post» сообщил, что YouTube удалил видео, поскольку оно нарушало правила компании в отношении приемлемого содержания. Post заявил, что Twitter не дал комментирии, но Facebook отказался удалять видео, даже после того, как независимые люди, проверяющие факты, посчитали содержание ложным.

«У нас нет политики, которая предусматривает, что информация, опубликованная в Facebook, должна быть правдивой», - Post процитировал Facebook.

Специальный советник США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три российских организации в заговоре с целью мошенничества в Соединенных Штатах, в частности, в рамках его расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, которое включало широкое использование социальных сетей для распространения дезинформации.

Политики раскритиковали Facebook за политику в отношении контента.

Facebook, наряду с Twitter и Google, отрицает, что его платформа политически предвзята.

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