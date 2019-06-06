навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
06.06.19  

Происхождение сволочи: о новых значениях старых слов

(0)
 
05.06.19   Редакция

Российское участие в американских высокотехнологичных бизнесах - обычное явление

(0)
 
05.06.19  

Financial Times: Российский миллиардер Виктор Вексельберг не согласен с санкциями США

(0)
 
03.06.19   Редакция

Поэзия и сила русского портрета

(0)

последние за вчера, 05.06.19  
 
10:40   Редакция

Российское участие в американских высокотехнологичных бизнесах - обычное явление

(0)
 
04:17  

Financial Times: Российский миллиардер Виктор Вексельберг не согласен с санкциями США

(0)
 
02:35  

WSJ: Россия отзывает из Венесуэлы специалистов «Ростеха»

(0)
 
02:23   Редакция

Господи, как скучно я живу!

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 06.06.19 02:30
скаут: Игорь Львович;
   
 

"Дипломатия панд". Что означает подарок Си Цзиньпина Путину


Одна из переданных Китаем панд перед отправкой в Московский зоопарк

Одна из переданных Китаем панд перед отправкой в Московский зоопарк

Президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отдельно поблагодарил его за переданных Московскому зоопарку двух панд.

"Мы знаем, что такой практики практически в Китае нет, это знак особого уважения и доверия к России. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Вот, с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Спасибо большое", - сказал Путин.

Twitter пост, автор: @Kremlinpool_RIA: Путин и Си остались довольны знакомством с пандами. Панды, кажется, тоже они получили лакомство

Позже Путин и Си посетили павильон Московского зоопарка, где поселили панд. "Смешные такие", - заявил российский президент.

На каких условиях был сделан этот подарок и что такое "дипломатия панд"?

Россия получила панд бесплатно?

Скорее всего, нет. Когда-то китайские власти дарили панд своим союзникам, но с 1982 года Китай стал дарить их только в пределах страны - Гонконгу, Макао, Тайваню.

Китайская панда-дипломатия: во что она обойдется России?

В 1984 году начался проект под названием "Аренда панд". Аренда заключается с зоопарком на 10 лет, а зарубежные зоопарки должны выплачивать китайскому правительству арендную плату в размере около 1 млн долларов за каждую особь, говорит руководитель программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Все детеныши панд, родившиеся в период аренды, также являются собственностью КНР.

"Мы пока не знаем условий дарения России, это еще предстоит выяснить. Но, вполне возможно, что это похожие условия, - считает Габуев. - То есть это дружеская дипломатия и часть "мягкой силы", но тем не менее это еще и неплохой бизнес".

Twitter пост, автор: @Kremlinpool_RIA: Две панды, переданные Китаем Московскому зоопарку - самка Диндин и самец Жуи - в ожидании Путина и Си Цзиньпина обживают новые вольеры

В Россию приехали две панды - самец Жуи и самка Диндин. Диндин почти два года, Жуи старше ее на год и один день.

Каковы точно условия аренды, неизвестно.

Китайское телевидение сообщало, что срок аренды панд Россией составит 15 лет. Сумма аренды не раскрывалась.

Twitter пост, автор: @CGTNOfficial: Giant pandas Ru Yi and Ding Ding leave China and head to Moscow for a 15-year collaborative research project

Содержание панд также недешево. Как следует из данных на сайте госзакупок, только на стебли молодого бамбука для панд в 2019 году планируется потратить более 33 млн рублей.

Зачем дарить панд?

Китай использует "дипломатию панд" - именно так это называется - как один из инструментов "мягкой силы" и передает животных своим ключевым партнерам и странам, которые для него важны, говорит Габуев.

"Панды - прикольные смешные медведи, которые всем нравятся. И Китай с какого-то времени пытается позиционировать панду как свой национальный символ. Хотя, конечно, традиционным символом Китая является дракон. Но дракон - это что-то пугающее. Поэтому Китай постоянно "наряжается" в эту панду. И как аниматор на детском празднике в этом костюме танцует и говорит: мы большая развивающаяся страна, такая прикольная, мирная - как панда", - рассказывает эксперт.

Габуев считает, что Пекин следует своим прагматичным интересам, а панды должны улучшить образ Китая в глазах россиян: "Детей будут водить в зоопарк, показывать панд, говорить, что они из Китая, что Китай интересная страна. И у людей с самого раннего возраста Китай будет ассоциироваться с чем-то незлобным, смешным, приятным, с позитивными впечатлениями".

панды

"Панды - прикольные смешные медведи, которые всем нравятся. И Китай с какого-то времени пытается позиционировать панду как свой национальный символ", - говорит эксперт

И что, это поможет?

"Дипломатия панд" - больше символическая история, которая вряд ли будет способствовать укреплению российско-китайских отношений, полагает Габуев.

"Если Россия и Китай не будут работать над реальными проблемами во взаимоотношениях между людьми, регионами, бизнесом и восприятием китайских туристов и инвесторов здесь, то никакие волшебные панды, как бы они не были прекрасны и похожи на Винни-Пуха, нас не спасут", - уверен эксперт.

В качестве примера проблем, которые есть в российско-китайских отношениях, он привел действия российских местных властей, которые, по его словам, пытаются заработать на дружбе с Китаем, а также действия людей с китайской стороны, которые этим пользуются.

"Во многом все эти случаи злоупотребления связаны с тем, что из Москвы идет сигнал: привлекайте больше китайских туристов и инвестиций. Местные власти тоже хотят, естественно, привлечь эти деньги и заработать на этом. И вот есть местные коррумпированные чиновники и есть китайские фирмы, которые стараются использовать все доступные механизмы, которые у них есть, включая коррупцию. И получаются далеко не самые красивые примеры сотрудничества, которые потом подаются СМИ и активистами как хищничества Китая", - рассказывает Габуев.

"У людей возникает ощущение, что пока Путин и Си Цзиньпин обнимаются с пандами, здесь, на месте, китайцы выкачивают весь Байкал, срубают под корень нашу тайгу", - приводит он пример.

Кому еще Китай дарил панд?

Китайская народная республика начала активно дарить панд другим странам в 1950-х годах прошлого века. В период с 1952 по 1982 годы 23 бамбуковых медведя были переданы в качестве государственных подарков СССР, Великобритании, Германии, Испании, КНДР, Мексике, США, Франции и Японии, писал ТАСС.

"В основном это [были] ключевые партнеры в Европе. В Великобритании, в Германии, во Франции - в крупнейших странах точно есть панды. В Японии - потому что там панд очень любят, там несколько зоопарков, - говорит Габуев. - В США есть панды. Это довольно активная практика, есть большой пандовый питомник в провинции Сычуань, где собственно всех панд и выращивают".

Первую панду - самца Пинь-Пинь - Китай подарил СССР в 1957 году - в благодарность за то, что Советский Союз стал первым государством, признавшим КНР.

В 1959 году, когда отношения СССР и Китая начали охлаждаться, Пекин подарил Москве панду Ань-Ань - самку в пару Пинь-Пинь. Однако потом выяснилось, что Ань-Ань - тоже самец, и скрестить панд не удалось.

статью прочитали: 34 человек

   
теги: Дипломатия  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.


Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 