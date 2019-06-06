«Россия всё время пытается договориться с Эрдоганом, но он её обманывает»

4 июня 2019

Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

Боевые действия в Идлибе возобновились после того, как стало понятно, что иные способы изгнать боевиков из провинции, такие как дипломатия и примирение, уже исчерпаны и только военным путем можно вывести ситуацию из тупика. Об этом заявил в интервью EADaily cирийский военный эксперт генерал Турки Хасан по итогам состоявшегося в мае круглого стола в аналитическом центре при президенте Сирии в Дамаске, посвященного войне в Сирии и на Донбассе. Турки Хасан также рассказал о том, почему, на его взгляд, именно Сирия стала ареной международного противостояния, и о том, какую роль в этом сыграла поддержавшая Сирию Россия.

— Расскажите об актуальной ситуации на фронте.

— Последнее время, после освобождения основной площади Сирии и Восточной Гуты вокруг Дамаска, осталось две зоны, в которых нужно было искать решения. Это Идлиб и северо-восток Сирии — зоны, находящиеся под контролем курдов с американскими войсками. Командование отдало приоритет Идлибу, так как все основные террористические силы сосредоточены именно здесь. Нет точных цифр, но почти 50 000 террористов находится там сейчас. Там как признанные террористическими группировки, так и некоторые вооруженные формирования, которые Запад не считает террористическими. Однако они воюют бок о бок с «Джебхад ан-Нусрой» и «Хайят Тахрир-аш-Шам» (запрещенные в России террористические организации. — EADaily).

Большинство террористических подразделений работает под руководством турецкого мухабарата (спецслужб. — EADaily). Основная группировка — это «Джебхат-ан-Нусра», также Туркестанская исламская партия, есть некоторые группы, которые поддерживает ряд арабских стран — Катар, Саудовская Аравия. В феврале этого года был ранен лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани. Его увезли в Турцию и лечили там же. Его офис находится на границе с Турцией. Террористические подразделения и незаконные вооруженные формирования находятся под руководством Турции и финансируются ею.

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводил переговоры с Реджепом Эрдоганом по поводу Идлиба. 17 сентября 2018-го в Сочи было решено остановить все боевые действия и начать политическое урегулирование, процесс примирения в Идлибе. Процесс примирения должен был проходить в несколько этапов, предполагалось прекратить огонь и создать буферную зону в 15−20 км, боевики должны были отвести тяжелую технику. Договорились о совместном патрулировании Турции и России, об открытии международных дорог Дамаск — Хама — Алеппо и дороги Хама — Идлиб и Латакия. Начать процесс восстановления промышленности, вернуть все государственные органы власти, кроме армии, начать процесс замирения боевиков, которые хотят сложить оружие. Обязанность по обеспечению безопасности должна была перейти к военной полиции России. К сожалению, турецкая сторона много обещает, но редко выполняет свои обещания. Эрдоган обещал Путину, что он будет выполнять достигнутые в Сочи договоренности, но оказалось, что он просто выиграл время, дав боевикам возможность укрепить свои позиции.

Русские друзья, наверное, уже поняли, что он маневрирует. Эрдоган не будет прилагать усилий к выполнению договоренностей, так как он создавал НВФ, он поддерживает их и он не будет своими же руками уничтожать свое детище, помогая России или Сирии в этом. Это для Сирии было ясно давным-давно, но мы хотели, чтобы Россия тоже поняла это. Основные точки противоречия между Сирией и нашими друзьями, Россией, состоят в том, что Россия всегда возвращается к попыткам договориться с Эрдоганом, хотя он не выполняет обещаний.

Наша политика базируется на трех принципах. Первый — боевые действия и военный успех нашей армии, второй — процесс примирения там, где это возможно, который мы начали в 2014 году. Он тоже дает хорошие результаты. Многие населенные пункты были освобождены таким образом. И третье направление — это политические договоренности, международные конференции: Астана, Сочи, Женева. Три направления ведутся параллельно, одновременно и приводят к успеху — на данный момент уже 70% территории страны освобождены от террористов.

Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

Что касается Идлиба, то уже прошло достаточно времени, чтобы мы увидели, что политически в Идлибе ничего решить не получается. После договоренностей в Сочи ничего не сдвинулось с места в вопросе примирения. Очень много прошло времени для того, чтобы надеяться на политическое решение. Путин и Лавров заявляли, что нужно уничтожать терроризм в Идлибе, но Эрдоган не услышал этого.

— Я правильно поняла, что Вы считаете, что дипломатические способы урегулирования ситуации исчерпаны и остаются только военные?

— Мы пришли сейчас в тупик, и, чтобы найти выход, приходится вести боевые действия. Есть два пути: взять Идлиб путем примирения, если террористы будут готовы сложить оружие и отдать контроль над территорией, и путем боевых действий. В данный момент мы начали боевые действия, чтобы очистить путь к примирению. Авиация России активно участвовала в этой операции. Русские бомбили командные пункты НВФ, их склады боеприпасов, тяжелую технику и передовые позиции противника. Цель операции — не уничтожение боевиков, а облегчение наступления, огневая подготовка к наступлению сирийской армии. У операции было несколько целей: район северо-запада Хамы и юго-восток Идлиба. За первые три дня мы смогли освободить 12 населенных пунктов северо-запада Хамы. Основной населенный пункт — Кафр-Набуда, где находился один из командных пунктов НВФ. В этом районе есть господствующая высота, которую попытались контратаковать боевики, но потерпели поражение и потеряли убитыми около 80 человек. После этого армия наступала в нескольких направлениях — в направлении пригорода Идлиба, в направлении горы Завья горной гряды Шахшабу, также смогли взять под контроль Телль-Хуваш, Джабрию и ряд других городов на севере Хамы и юге Идлиба. Основной целью операции было отрезать горы от долины Аль-Габ, чтобы перекрыть дорогу обеспечения между Идлибом и Аль-Габ. Тогда, перекрыв дорогу, армия в северной части Хамы смогла взять часть населенных пунктов без боя (в том числе город, являющийся центром торговли боевиков) и обеспечить контроль над дорогами, связывающими боевиков с Турцией. А после Кафр-Набуда направились к важному населенному пункту Аль-Хобейд. Когда будет взят под контроль Аль-Хобейд, дорога к Хан-Шейхуну окажется свободной. Тогда все населенные пункты, подконтрольные террористам на юге Идлиба, будут окружены. Взяв Аль-Хобейд и продвинувшись в сторону Хан-Шейхуна, мы сможем отрезать силы противника. Там находится «Сирийская свободная армия» и «Джебхат-ан-Нусра». Из этих районов боевики вели обстрелы наших позиций и мирных жителей. Недавно, на Пасху, они выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по населенному пункту Мхарде. За пять лет войны 12 000 ракет было выпущено по этому населенному пункту.

— И там продолжают жить люди?

— Да, мирные жители остались там. Сейчас Вы рассказывали о Донецке, где мирные люди живут от передней линии в 500 метрах от позиций ВСУ, а тут позиции боевиков от домов находятся в 10−12 метрах. Если вы там побываете, то увидите, сколько там разрушений.

У меня в семье 13 погибших на фронтах в разных провинциях Сирии. Тела многих моих родственников даже не нашли.

Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

— Почему именно Сирия стала ареной международного противостояния?

— Это вопрос геополитики. Вместе с распадом СССР, составлявшим противовес США, был разрушен и этот баланс. После Второй мировой войны распад Советского Союза и падение социалистической системы оказались самыми разрушительными событиями в мире. США оказались единственным господствующим центром. Руководство России в лице Ельцина и его окружения было очень слабым. Уверен, что имела место договоренность с Западом о том, что НАТО не должно вмешиваться в политику стран постсоветского пространства, но Запад вмешался, втянув в орбиту своего влияния Украину, Грузию, Прибалтику и прочие государства. Запад даже хотел бы разделить Россию на части, но вам повезло, что в это время в России пришел к власти Путин и начал проводить политику с учетом национальных интересов России, как Петр I или Иван Грозный. Сирия — маленькая страна по населению и площади. Однако роль Сирии больше, чем ее площадь. Несколько империй в старые времена существовало на территории Сирии. Взаимоотношения Сирии с Россией — это исторические взаимоотношения. Можно считать, что их основания были заложены еще во времена Христа. У нас много христиан-ортодоксов, а в России — православных, и еще во время Петра и Екатерины были установлены отношения между нашими церквями.

Возвращаясь к вопросу, почему Запад обратил внимание на Сирию. Из истории известно, что тот, кто имеет влияние в Сирии, тот влияет не только на регион Ближнего Востока, но и на всю Европу. После распада СССР все страны Варшавского договора оказались в орбите влияния Запада, в других регионах Россия также утратила влияние. Сирия осталась едва ли не единственной арабской страной, которая поддерживает отношения с Россией. Если бы Запад контролировал Сирию, то он взял бы под контроль все Средиземноморье и флот России был бы блокирован. За Сирию развернулась борьба между Россией и США. Ваш президент Владимир Путин ввел войска, чтобы бороться с международным терроризмом, но, кроме того, он стремился сохранить еще и присутствие России в регионе.

Известно, что Америка хочет контролировать все нефтегазовые ресурсы. Месторождения газа в Средиземном море у берегов Сирии делают ее третьей страной в мире среди нефтегазодобывающих государств. В последнее время в Сирии нашли и новые нефтяные залежи. Запад интересуют нефтегазовые ресурсы Сирии. Здесь замешана и экономическая борьба, противоречия между Китаем и США. Китай прокладывает новый торговый путь, включающий Сирию, так называемый Новый шелковый путь. Здесь замешаны интересы Израиля, Ирана, вступившего в противоречия с Саудовской Аравией. В настоящее время господство США как одного центра в мире окончилось. Это произошло в 2011 году, когда Россия применила право вето на заседании Совбеза ООН (Китай и Россия наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую санкции против Сирии за подавление антиправительственных выступлений. — EADaily).

— Какова, на Ваш взгляд, роль России в урегулировании конфликта в Сирии?

— Россия появилась в Сирии внезапно, даже для нас это было неожиданно. Путин наблюдал за обстановкой в Сирии до последнего момента, пока не убедился, что Запад готов напрямую вторгнуться в страну. 14 месяцев США и коалиция западных стран бомбили Сирию под тем предлогом, что они воюют против ИГИЛ (запрещенная в России организация. — EADaily). Тогда было две штаб-квартиры, которые руководили террористами здесь. Одна штаб-квартира, MOK, находилась в Иордании, другая, MOM, — в Турции. Эти два штаба управляли боевиками напрямую и обеспечивали радиоэлектронную борьбу, их локаторы создавали помехи для нашей авиации. Когда взлетали самолеты с наших аэродромов, у боевиков сразу же появлялась информация, с какого аэродрома взлетели самолеты и куда направляются. Это невозможно было бы осуществить силами террористов без помощи других государств. Когда боевики атаковали позиции нашей армии, каждый из них был оснащен современными средствами ночного видения, современными снайперскими винтовками с лазерным наведением.

Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

Когда Россия ввела войска в Сирию, поменялись все политические расклады. 30 сентября 2015 года было объявлено о введении войск, а в октябре начались Венские мирные переговоры по Сирии, и все условия изменились. Так что роль России огромна, в том числе и в вопросах дипломатического урегулирования, и в вопросах примирения.





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Кристина Мельникова, Дамаск