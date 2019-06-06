Понимание методов репрессий элиты в России





Гость автора | 5 июня 2019

Николай Петров объясняет, как публичные аресты высокопоставленных чиновников показывают динамику власти в российской политической элите.

Николай Петров

Старший научный сотрудник Программы Россия и Евразия, Chatham House

Джейсон Населли

Старший цифровой редактор

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Как изменились методы политического контроля российской элиты за последние несколько лет?

Начиная с 2014, то, что я бы назвал политическими репрессиями, стало более распространенным и стало очень важным инструментом. В определенных группах элит наблюдается стабильный высокий уровень арестов - или даже в некоторых случаях - спираль репрессий, где количество и интенсивность наказаний постоянно увеличивается.

Если вы посмотрите на цели, то увидите, что эти люди не самые коррумпированные и не нарушали никаких неформальных «правил игры». Они были выбраны просто для того, чтобы посылать сигналы определенным группам внутри элиты, будь то корпоративное руководство или губернаторы и региональные политические элиты - или даже сотрудники служб безопасности.

Первоначально после выборов в 2012, когда Владимир Путин вернулся в президенты на фоне политических протестов, он был гораздо более склонен к элите

На мой взгляд, необходимость в этом инструменте проистекает из выборов 2012, когда Владимир Путин вернулся на пост президента в условиях политических протестов. Но после 2014 и его действий в Украине Путин получил огромный рост популярности и стал менее зависимым от этих политических элит, что позволило ему справиться с ними гораздо более жесткими способами.

Какую форму принимают эти наказания?

Методами обычно являются аресты, которые проводятся очень публично, часто без какого-либо юридического статуса. Например, губернатор области без какого-либо решения суда арестован на камеру, отснятый материал широко показан, и его публично обвиняют в нарушении различных законов. Это очень важный элемент.

Одна из причин, по которой это явно политические репрессии, заключается в том, что часто предполагаемые проступки являются просто обычной, принятой практикой для российской бюрократии. Это посылает очень сильный сигнал, что, что бы вы ни делали, вас легко наказать. И именно поэтому вы должны быть чрезвычайно лояльными и избегать любых больших движений без получения специального разрешения. Это форма политического контроля.

Как меняется использование этого типа репрессий, когда Путин вступает в свой четвертый и якобы последний срок?

Когда я говорю о спирали репрессий, я имею в виду, что все больше и больше новых групп элит - тех, кто до недавнего времени считался невосприимчивым - становятся мишенями. Например, несколько высокопоставленных сотрудников ФСБ недавно были арестованы, тогда как раньше это было бы немыслимо.

Некоторые эксперты начали говорить о «трансформации» режима, когда различные силовые группы сражаются друг с другом без координации сверху. Но, на мой взгляд, это не так. На мой взгляд, это своего рода балансировка системы. ФСБ была крупным бенефициаром предыдущих циклов репрессий, и система стала очень несбалансированной, поскольку они накапливали власть. Путину нужно было как-то уравновесить растущее влияние ФСБ, и поэтому было важно показать, что они сами не защищены от этой тактики.

Конечно, в ФСБ раньше были аресты, особенно в случае с перебежчиками или чем-то в этом роде, но сейчас все по-другому. Это очень публично - поиск показывается, много денег обнаруживается и отображается на камеру - поэтому он нацелен на получение определенной общественной реакции.

За этим стоят две общие идеи. Первое - продемонстрировать, что чиновники могут быть плохими, а президент - хорошими. На русском языке есть поговорка царь это хорошо, бояре плохие'. Это играет на этом.

Вторая идея - сыграть на понятных общественных чувствах против элиты. Это своего рода популистская тактика, но Путин, который был у власти в течение 20 лет, ограничен в своей способности разыграть эту карту. Итак, эти аресты используются Путиным для того, чтобы продемонстрировать, что он на стороне людей против плохих элит.

Где вы видите эту динамику в ближайшие несколько лет?

В этом подавлении есть и другое измерение - экономическое, и я думаю, что маловероятно, что оно прекратится в ближайшее время. Система власти в России должна как-то перераспределить активы. Целое поколение олигархов подходит к концу своего времени, и эта система репрессий не просто контролирует их политически, она пытается заставить их удержать свои активы в системе и не пытаться передать их своим детям ,

Вот почему в последнее время многие из самых богатых людей в России сделали заявления о том, что «если государству это нужно, я оставлю свое богатство российскому государству с нетерпением». Потому что, если они не делают этого с нетерпением, это можно сделать совсем другим, гораздо более болезненным способом.

Таким образом, если российская экономика не улучшится и коренным образом изменится в ближайшее время, условия для политических репрессий останутся на месте.

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