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опубликовано редакцией на Переводике 10.06.19 15:32 скаут: ZIL.ok.130;

Ссылка на оригинал Карты, деньги, гегемон Да, продолжу «гнуть свою линию партии ».

Займусь гаданием на потрохах «либерализма» попыткой экстраполяции текущих тенденций или как сейчас говорят трендов в не такое отдалённое будущее.



"...и раскинет она и разложит благородных своих королей!"

Для этого сделаю некое отступление. В сфере логики, разобранное предположение, очищенное от внутренних противоречий предстаёт как уже свершившийся факт.

Для примера — ещё в начале нулевых некоторые товарищи делали предположения к чему всё идёт. Именно тогда были сделаны предположения о высокой вероятности начала «эпохи протекционизма», тарифных и «валютных войн» и в результате всего этого — деление мiра на некие кластеры, которым было даже предложено название ВТЗ — валютно-технологические зоны.

Видите какая штука?

Мы только сейчас переживаем активную фазу этого процесса, а в сфере логики — это всё было свершившимся фактом уже много лет назад.

Знаете на что это похоже?

На архитектуру.

Архитектор заранее представляет себе — куда будет падать тень от козырька над входом в перестроенном здании в полдень и вечером. Ибо он, анализируя само здание, предназначенное для перестройки — видит самый вероятный вариант размещения этого самого козырька.

Заметили?

Для заказчика козырёк — будущее, а для архитектора — прошлое. Несмотря на то, что самого козырька «в натуре» ещё нет.

Вы в курсе что совсем недавно объём американских инвестиций в экономику РФ — превысил объём китайских инвестиций?

О чём нам говорит этот факт?

О том, что американцы «всех расталкивают локтями» в поисках мест, где инвестиции ещё сохраняют рентабельность?

Да.

Но не только это, это ещё говорит о том, что таких мест — просто тупо становится всё меньше и меньше. Глобальный рынок прибыльных инвестиций, даже спекулянтских — сжимается как та шагрень.

Теперь рассмотрим общий принцип у эмиссионного гегемонизма и рейганомики.

Он есть.

И принцип этот — генерация долгов.

Эта генерация в обоих случаях начинается «снизу» — в первом случае на уровне отдельных стран, а во втором случае — на уровне домохозяйств/конечного потребителя.

Но и там и там — единый процесс «поднятия» «вала» генерации долгов до самых «вершин» — неизбежно.

Сейчас мы находимся возле точки, когда эти два процесса вот-вот сойдутся в "долговой сингулярности".

Попадать в долговую чёрную дыру никому неохота. Но чтобы туда не попасть — нужно ведь что то делать!

Причём делать это нужно достаточно шустро, иначе — может ведь и «накрыть»!

А делать то — что?

Как писала в своё время Тэффи: «Кер то — фе?».

А нужно либо в срочном порядке разрабатывать что либо принципиально новое в сфере экономического устройства общества, либо быстренько адаптировать к сегодняшним реалиям уже имеющиеся экономические системы.

И такие системы есть. Не верьте экономиксистам*, что их нет.

Это та самая сталинская экономика кооперативного социализма, которая так и не была не только доведена до своего логического завершения, но даже не была доведена до стадии максимального применения всех её преимуществ. Но даже то, что удалось применить на практике — дало такой мощный толчок, что плодами этого пользовались потом многие десятилетия.

Ещё раз — здесь есть с чего начинать хоть прямо завтра.

Китай?

А мы что, не видим куда завела китайцев политика НЭПа?

Да, там есть фрагменты и сталинского кооперативного социализма. Но в том то и беда, что — только фрагменты, вставленные в другую экономическую модель. Они там — чужеродные части и полностью свой потенциал раскрыть не могут по дефолту.

Даже уже капиталисты посмотрели, что случилось с присоединением социалистической части экономики к капиталистической при примате капиталистической — эпикфейл. Пример — ФРГ+ГДР.

И ровно наоборот — присоединение капиталистической к социалистической части при примате социалистической — удачен. Пример? Гонконг и Китай.

Думается, что и в Корее будут действовать так же — присоединять капиталистический Юг к социалистическому Северу с изменениями обеих частей, но при сохранении примата социалистического ведения хозяйства.

Что это всё нам сулит?

А сулит это нам ренессанс социал-демократических движений с их модернизацией под веления времени. Сулит это нам возрождение институтов всевозможной кооперации, особенно — потребительской. Сулит расцвет местного самоуправления — спасибо «цифровизации».

Те из политических партий и общественных движений, кто начнёт прямо сейчас «вспахивать» социал-демократическую и социалистическую «делянки» — будут скоро «на коне». Остальные — «не впишутся в рынок», увы.

Невозможно всё это скажете?

Задайте себе вопрос — кому нужно было выводить на вершину политической жизни Александру Окасио-Кортес?

Или вы сомневаетесь, что её именно кто то «ведёт», затрачивая на продвижение очень немалые ресурсы?

Расчёт здесь простой — выведя вот такой радикальный взгляд и «напугав» им общество — повышается вероятность, что общество легче примет более смягчённые позиции в той же самой парадигме.

Ну и «закруглюсь».

Социалистические Штаты Америки?

А почему собственно и нет?

Нерушимый блок социал-демократов и социалистов — уай нот?

Продолжение глобализации в русле социалистического способа хозяйствования? Пуркуа бы и не па?

Такая вот диалектика с единством и борьбой противоположностей просматривается — деление мiра на отдельные ВТЗ одновременно с продолжением глобализации в виде принятия всеми основными акторами социалистического способа ведения хозяйства.

А, да, забыл — #хоккайдонаш!

* Это такая секта "свидетелей Экономикс".

З.И.Л.

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