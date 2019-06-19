На Украине стойкая - политическая деменция.

Недавно получил возможность увидеть отрывок программы «право на власть», после чего у меня служилось четкое мнение, что в Украине стойкая - политическая деменция.

Для справки, деменция - значительное снижение функции мозга.

На телеэкране появляются люди, которые имеют осложнения, а в некоторых случаях и патологию от запущенной болезни. Я уже не говорю о телеканалах, которые явно являются проводниками и распространителями этой болезни.

Конечно я могу ошибаться, но за последнее время я не видел не одной телевизионной программы, когда, включая телевизор, ты настраивался на созидательный и позитивный лад, на путь к созданию своего дома, проект ВОСТОЧНО - ЕВРОПЕЙСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ или РУСИ.

На телеэкранах всюду враги, кругом все не так. Все информационные программы крутятся возле похорон и травмированных в авариях на дорогах, поются дифирамбы руководителю программы «Сделаем Украина без дорог и промышленности», ну это тот, помните, который кричал с трибуны Верховного совета – «Я покажу как надо управлять государством». Ну и показал. Население снизилось с 48 млн. до 28-34 млн человек.

Наверное, появление в телеэфире таких демократов, в том числе и приводит к тому, что у людей, смотрящих такие телепередачи, снижается функция мозга, ведь на телеэкран попадают разные люди с умственными проблемами, но претензиями на управление демократическими процессами.

Ну, скажите, как можно выпускать на телеэкран людей, которые, по сути, являются киллерами экономики Украины. Ведь эти люди сделали народ Украины, нас с Вами, беднее в 3 раза и, при этом, даже не чувствуют угрызенья совести. Раньше в старину тех, кто нанес убыток жителям города, судили и с позором выгоняли за городские ворота, ставили запрет на вхождение таких людей в городскую черту, чтобы они не могли ещё и ещё раз нанести городу и его жителям!. А у нас подобные люди гордо тянут руки и требуют слова на телеэфире для очередного трепа. Это что, толерантность?

И никто не спросит: - Ну покажи, хоть одну дорогу, на которую ушли 55 млрд. бюджетных гривен. Где дороги???

Как тут не придёт на ум, цитата из библии: - «И нет нужды в этом народе».

Или когда, очередной вундеркинд из Черновцов, дорвавшись к власти в статусе председателя КМ Украины, и нахлебавшись до поросячьего визга из бюджетного корыта, строит себе виллы, а сегодня уже вывез свою семью в США, и сам получил гражданство на каких то островах, - это что, разве не шулерство и мошенничество с бюджетными средствами? А чем ответили Мы, граждане Украины, на такие кульбиты - своим смиреньем? А не является ли есть ли это признаком – политической деменции? Или, как воз можно слушать очередные сказки-идеи: - «Нам необходимо изменить налоговую систему, таможенную политику и з акрыть теневую экономику, на которую сегодня приходится 43% экономики. Чтобы это произошло, мы должны прекратить контрабанду на таможне и изменить Налоговый кодекс, чтобы налоговая база выходила из тени ». Так сколько раз это менять нужно?! И что дальше? Украина после Ваших очередных изменений влезает еще глубже в дыру, которую вы вместе с МВФ капаете и расширяете не только для всех рожденных, но и для не рожденных внуков сегодня родившихся детей. У Вас совесть есть? Или вы не имеете понятия, что такое совесть? Может, как говорил один юморист – вы совесть не носите с собой, чтобы не потерять! А есть ли что терять?

Особенно умиляет, пустой политический треп о форме взаимоотношения с МВФ : - «государственный долг Украины необходимо оптимизировать, заменив краткосрочные заимствования на долгосрочные и заменив «дорогие деньги» на «деньги адекватной стоимости», которые не разрушат украинские финансы.» Хочется задать вопрос – А где Вы видели Украинские финансы? Вы о чём говорите? Есть финансы МВФ в Украине и мы видим, что Вы продолжаете воплощать план, когда вся экономика Украины будет работать на МВФ?! Вторым этапом этой программы будет вовлечение всего населения в кредитные обязательства. Так Вы тянете всех в Европейское болото, а там в ЕС все живут только на кредите и в кредит. Рождаются, учатся, лечатся, умирают – так в этом ваша экспериментальная европейская семья в Украине???

Сегодня, любой союз не находящихся у власти политических сил с народом Украины делает ее действительно авангардом.

Ведь требования таких политических сил, находящихся в союзе с народом, требования к еврохолуям и МВФ о прекращения геноцидных экспериментов на Украине, делают эти силы действительно оппозиционными к ЕС и США, которые, в свою очередь, не терпят такой оппозиции, которую, даст Бог, поддержит изможденный тарифным и медицинским геноцидом украинский народ. Именно потому, как грибы поганки в сырую погоду, появились новые, подставные политические силы, в том числе силы, в которых представители старых обанкротившихся политсил ющенковского периода, раскаявшиеся ОПГ януковичева, готовы менять вывески, но не менять возможность сидеть в креслах поближе к бюджетному корыту.

Избрание таких лиц для народа Украины чревато новыми бедами, и не будет ли такое избрание этих представителей признаками - политической деменции, что пытаются навязать нам из-за океана?

Почему? Да потому, что крики и лозунги подобных новых/старых политических сил, их красноречивые «голоса» звучат: - Я знаю, что необходимо делать, выбирайте, голосуйте за меня! – но это не служат нашим интересам, интересам народа, они нам, народу Украины не нужны!

Таким образом, сегодня стараются завоевывать не наше с вами доверие, которое и так утрачено, будем надеяться – безвозвратно, а пытаются лишить нас с Вами - граждан Украины - реальной альтернативы в лице реальной, а не шутовской оппозиции, которая была бы мобилизована и направлена не на разрушение, а на созидание механизма обратной связи власти с народом, что выборы и действия Президента Украины 2019 года, только подтверждают!

Сегодня в Украине начинает преобладать чувства разочарования, после чего наступит очередной этап, этап пустоты!

И здесь нужна работа не психологов, а новая, к середине 2020 года, политическая сила, способная создать новую социальную доктрину на смену «либерастичесской», создать справедливую систему, в которой можно солидаризировать общество, освободив его от люмпена субьекта (путем внедрения тезиса, если ты не работаешь на созидание - иди на хрен), который только и может своим трындежем провоцировать - этих жлобов с обостренной ДЕМЕНЦИЕЙ с одной только и единой способностью уничтожать свои исторические корни, технические достижения, поскольку они завистливы и к тому что не могут иметь и к тому, что не в состоянии создать, но везде примазывающиеся к победам где бы они не были: в науке, технике, спорте, истории.

Народ ждет настоящую оппозицию англосаксонскому режиму, ту оппозицию, которая будет отстаивать право и заниматься строительством своего ДОМА – Киевской РУСИ, образ которой уже неоднократно излагался в идее Восточно-Европейской Швейцарии, как противовеса англосаксонскому режиму!

Прошу, читатель, помни об оккупации Украины, кем и с какой целью это делалось и, пока, продолжается! Повторю - подумай, что ты можешь сделать для превращения Америки в региональную державу, как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!»! Хочу задать вопрос – а что сделал ты и к чему готов? Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников. Как отстраниться, как избежать навязывания нам их, но нам не нужных, принципов?! Но это необходимо для прекращения войн в Мире, в т.ч. и у нас в Украине - другого пути нет.

Ведь и сегодня, как и после смерти Богдана Хмельницкого, на Украине началась знаменитая "руина", которая несет столько бедствий нашим гражданам! Помните, братья, это урок истории!

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам, кроме педерастов и бл*дей!

Однодумцам і опонентам : solidarnost@transinform.net

Председатель Координационного Совета

Общественной организации

Союз Солидарности и Социальной Справедливости,