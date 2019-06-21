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В Израиле разработали и испытали "ну о-очень умную" бомбу

18.06.2019 Фото:Youtube

Израильская компания "Рафаэль" объявила о разработке и уже прошедших успешных испытаниях планирующей авиационной бомбы Spice 250, оснащенной искусственным интеллектом. Об этом пишет  международный журнал Defense News.

Как рассказал изданию заместитель генерального директора компании по маркетингу и развитию бизнеса Гидеон Вейсс, новый снаряд может автономно ориентироваться по ландшафту, корректировать свое местоположение, различать подвижные и неподвижные объекты, идентифицировать цель и отличать ее от других похожих объектов.

Складное крыло для планирования позволяет бомбе поражать цели, расположенные на расстоянии до 100 км от точки сброса. Кроме того, она оснащена системой отмены поражения, которая может быть задействована за секунды до подлета к цели.

В перспективе планируется внедрить возможность автоматического выбора второстепенной цели на случай, если боеприпас не смог обнаружить основную. 

Ранее Индия выразила желание закупить предыдущую модификацию "умных" авиабомб - Spice-2000 - на 300 кроров рупий (один крор равен 10 миллионам). Индийцы намерены оборудовать этими бомбами боевые самолеты Су-30 МКИ российского производства.

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теги: Израиль  
   
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