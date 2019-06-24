Libération о российской провокации в Грузии: «Тбилиси в смятении»

RFI Опубликовано 22-06-2019

Протесты возле здания парламента Грузии, 21 июня 2019 год. Vano SHLAMOV / AFP

Второй вечер подряд тысячи демонстрантов собираются у здания парламента Грузии после того, как 20 июня там с трибуны спикера на русском языке выступил российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов.

Российский депутат приехал в Грузию для участия в 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой он председательствует. Его выступление спровоцировало массовые акции протеста. 10 000 человек вышли в центр грузинской столицы. Оппозиция и участники протестов выступили с требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. В пятницу он заявил о своем уходе, однако, как пишет Libération, это не ослабило мобилизацию гражданского общества, которое обвиняет власти в коррупции, неэффективности и заигрывании с Путиным.

«Народное негодование очень велико. Этот случай является подтверждением растущего влияния России, которое представляет угрозу нашему суверенитету», — цитирует французская газета оппозиционного депутата партии «Европейская Грузия» Георгия Канделаки.

Многие грузины считают Россию оккупантом после того, как в 2008 году она осуществила военное вмешательство для оказания поддержки сепаратистским регионам Абхазии и Южной Осетии, которые представляют 20% грузинской территории. После пятидневной войны Россия оставила там свои войска и в скором времени признала их в качестве «независимых государств».

Сергей Гаврилов поддержал эту независимость. «Еще неделю назад мы предупреждали правительство о том, что приезд российской делегации вызовет переполох. У него (Гаврилова) сомнительная репутация, его не следовало бы пускать в Грузию», — цитирует Libération Георгия Канделаки. По данным грузинской оппозиции, Гаврилов воевал на абхазской стороне во время братоубийственной войны в 1992-1993 годах. Сам депутат это отрицает.

Вернувшись в Россию после прерванной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, депутат поспешил описать события как координируемую с запада «попытку государственного переворота и захвата власти экстремистскими группами», связанными с бывшим президентом в изгнании Михаилом Саакашвили.

В четверг вечером митинг перерос в беспорядки, когда полиция открыла стрельбу резиновыми пулями и применила слезоточивый газ. По данным властей, в результате ночных столкновений пострадали 240 человек, в том числе 160 демонстрантов и 80 полицейских.

Протестующие были готовы разойтись, когда полиция решила применить силу, говорит профессор политологии Торнике Шарашенидзе из грузинского Института общественных дел. «До того, как была применена сила, отставка спикера парламента удовлетворила бы протестующих, но теперь они вместе с оппозицией пойдут до конца для того, чтобы добиться выполнения всех своих требований», — говорит эксперт на страницах Libération.

Газета перечисляет среди прочих требований протестующих отставку главы МВД, который не счел нужным преградить дорогу нежелательным гостям, а также досрочные выборы по пропорциональной системе.

Французская газета подчеркивает, что, несмотря на координацию протеста со стороны оппозиции, акции носят в основном гражданский характер. И по мнению Торнике Шарашенидзе, в этом состоит сила движения.

«Недовольство накапливается, и не по экономическим и социальным причинам, так не бывает в Грузии. В нашей стране мы протестуем из-за несправедливости. Люди давно это чувствуют», — отмечает эксперт.

В Грузии растет недовольство коррумпированной и неэффективной партией власти «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили, которая подверглась критике со стороны оппозиции за политику постоянного заигрывания с Россией.

«Ситуация в Грузии лучше, чем в других странах, но происходит разрушение демократических институтов, олигархизация государства, в котором Бидзина Иванишвили имеет денег в три раза больше государственного бюджета», — говорит депутат Георгий Канделаки. В завершении статьи газета напоминает, что президентским указом Владимир Путин запретил с 8 июля всем российским авиакомпаниям летать в Грузию.

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