Вор, который обокрал Иверскую икону, уличен еще в нескольких кражах на Афоне

21.06.19 Автор Павел Онойко

В пятницу полиция сообщила, что гражданин Румынии, арестованный 13 июня за кражу в Иверском монастыре на горе Афон, виновен в кражах и в других монастырях.

Полиция сообщила, что арестованный, украл ожерелья, драгоценные медальоны, кресты, а также другие золотые и серебряные предметы из монастыря Святого Павла в декабре 2014 года.

Кроме того, следствие установило, что он виновен в краже ценные предметов еще в четырех случаях из монастырей на Афоне в период с ноября 2017 года по май 2019 года.

Полиция оценивает украденное на сумму более 150 тысяч евро, но по словам монахов, многие из украденных вещей были бесценными.

***

Напомним, в ночь на 13 июня 2019 г. в древнем афонском монастыре Иверон неизвестный разбил стекло от чудотворной Иверской иконы Божией Матери «Вратарница» и украли находившиеся там драгоценности, которыми украшена икона в знак благодарности за многочисленные чудотворения и исцеления.

В масштабной полицейской операции приняли участие правоохранители со служебными собаками из полицейского управления Килкиса и Главного полицейского управления Салоник, также был задействован вертолет береговой охраны.

Преступник, оказавшись в ловушке, выбросил награбленное в горном районе Афона. Правоохранители сначала обнаружили похищенные со святыни драгоценности, а затем нашли и самого злоумышленника – он прятался в лесной зоне на территории монастыря Зограф.

Как отмечают в полиции, все драгоценности удалось вернуть. Среди них золотые украшения и другие драгоценные пожертвования разных исторических эпох, в том числе от византийских императоров, драгоценные архиерейские панагии, золотые монеты и медали выдающихся спортсменов, которые бесценны с религиозной и исторической точки зрения.

статью прочитали: 32 человек