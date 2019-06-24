Le Monde: конец Совета Европы или неминуемая победа России

RFI Опубликовано 22-06-2019

Парламентская ассамблея Совета Европы





Совет Европы собирается снять санкции с России, опасаясь того, что она покинет организацию. Об этом пишет газета Le Monde в преддверии открытия летней сессии ПАСЕ, куда российский парламент готовится направить делегацию в составе 46 человек.

Возвращение России к работе в организации, которое газета Le Monde называет «маленькой дипломатической революцией», вызывает мало сомнений как у ее сторонников, так и у противников, считает французская газета. Даже голосование за нового председателя ПАСЕ, срок полномочий которого истекает, было решено перенести на 26 июня, чтобы убедиться в возможности для российской делегации принять в нем участие.

Le Monde напоминает о том, что в 2014 году за свою агрессивную политику в отношении Украины Москва была лишена основных полномочий в Парламентской Ассамблее Совете Европы. Санкции против России последовали в несколько этапов после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Сначала российскую делегации лишили права голоса, затем российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ПАСЕ и принимать участие в мониторинговых миссиях, а также в работе ряда комиссий.

Очевидно, что, не имея экономической составляющей, эти санкции наносят РФ несравнимо меньше ущерба, нежели те, что ввели Вашингтон и Брюссель, но их снятие носит символический характер, отмечает газета Le Monde. По мнению противников этого решения, оно может стать опасным прецедентом, тем более, что главная роль ассамблеи, в которую входят представители 47 национальных парламентов, — защита прав человека и правового государства.

Газета напоминает, что предыдущие попытки вернуть Россию к полноценной работе в организации провалились, но сейчас соотношение сил изменилось, в частности из-за усилий Германии и Франции. Но все же свои плоды, в первую очередь, принесли ответные меры со стороны самой Москвы, которая отозвала свою делегацию и перестала платить взносы в Совет Европы. Помимо этого, российские власти регулярно выступают с угрозами покинуть ряды организации, что лишит 144 миллиона граждан России защиты со стороны Европейского суда по правам человека, который зависит от Совета Европы.

Даже если Москва редко выполняет решения суда, для многих россиян ЕСПЧ остается последней инстанцией в борьбе за свои права. За 20 лет суд получил 160 000 жалоб от российских граждан и удовлетворил, в частностиЮ те, что подавал оппозиционер Алексей Навальный или же группа Pussy Riot.

Французская газета отмечает, что под воздействием различных демаршей и угроз со стороны России свое мнение изменили даже те депутаты, которых сложно отнести к прокремлевским. Они опасаются окончательного разрыва с Москвой, а также риска того, что этот пример может стать прецедентом для той же Турции или Азербайджана, которых ПАСЕ часто критикует за нарушения прав человека.

«Речь не идет о том, чтобы голосованием поддержать ту или иную страну. Основная цель Совета Европы — вернуться к полноценной работе и не оказаться в плену геополитических дискуссий. Мы не являемся Советом Безопасности ООН. В полномочия Совета Европы не входит разрешение конфликта в Украине. Не нужно видеть в том, что происходит в Совете Европы, сигнал того, что Германия и Франция совершают какой-либо поворот в сторону России», — говорит Амели де Моншален, государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции.

В России, похоже, настало время праздновать победу, отмечает Le Monde. Пока не обнародован список российской делегации в ПАСЕ, но некоторые чиновники уже заявила, что в ней будут депутаты из аннексированного Крыма.

Противники снятия санкций с России в ПАСЕ напоминают, что в резолюции по их введению в качестве условий отмены выдвигались следующие требования: существенный прогресс в украинском вопросе, освобождение украинских заключенных в России, защита прав крымских татар. Ни одно из выдвинутых требований не было выполнено, более того действия Москвы в Азовском море в ноябре 2018 году стали причиной нового витка напряженности, отмечает газета.

Как противники, так и сторонники говорят о риске «конца Совету Европы» или из-за потери одного из основных членов организации, или же из-за отказа организации от собственных же решений. Те, кто приводят второй аргумент, также отмечают, что в последнее время Совет Европе пережил потрясения из-за скандалов, связанных с влиянием Азербайджана, а также с коррупционными делами в отношении нескольких членов ПАСЕ. (…)

Глава французской делегации Николь Трисс считает, что все политические силы Франции, представленные в ПАСЕ, должны проголосовать за возвращение России. Она также отказывается видеть в этом сигнал дипломатического поворота в сторону Москвы.

«Наша цель не в том, чтобы говорить, что ничего не произошло в Украине или что мы ничего не видели, или же просто чтобы сделать приятное России. Важно, чтобы российские граждане имели доступ к ЕСПЧ, и поэтому лучше, чтобы Россия была в организации», — цитирует газета Николь Трисс.

На этом фоне Украина оказалась в изоляции, пользуясь поддержкой лишь некоторых стран восточной Европы. В знак протеста она отказалась принимать участие в работе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Для главы украинского МИДа Павла Климкина снятие санкции означает смерть Минских соглашений. Киев также грозится покинуть Совет Европы.

Осторожная перезагрузка

В продолжение российской темы Le Monde публикует статью, посвященную предстоящему визиту Дмитрия Медведева во Францию. Глава российского правительства 24 июня посетит Гавр, где проведет встречу с французским коллегой Эдуаром Филиппом.

Париж, председательствующий в «большой семерке» надеется на осторожную перезагрузку отношений с Москвой. После визита Владимира Путина в мае 2017 года ни один высокопосталенный руководитель из России не приезжал во Францию.

Конечно, как в Париже, так и в Москве важные решения принимаются на уровне президентов, подчеркивает Le Monde, поэтому прорывов от этой встречи особо не ждут. Тем не менее этот визит, в ходе которого будет обсуждаться Сирия, Украина и экономическое сотрудничество между двумя странами, имеет символическое значение.

Эмманюэль Макрон хочет «придать новую динамику» отношениям с Россией и начать с ней «стратегический диалог». Тем более, что Франция председательствует в «большой семерке», саммит которой пройдет в конце августа в Биаррице. Газета напоминает, что Россия была исключена из «восьмерки» после аннексии Крыма. Вопрос ее возвращения поднимается регулярно.

Le Monde напоминает, что 11 июня в интервью швейцарскому телеканалу RTS о возможном возвращении России в международный клуб президент Франции заявил, что для этого Россия должна предпринять усилия в "минском процессе“ , а без прогресса в этом направлении воссоздания „ольшой восьмерки“ быть не может».

«Европа, в которую я верю, и многополярный порядок, который я защищаю, нуждается в создании новой грамматики доверия и безопасности с Россией, которая не является исключительной прерогативой НАТО», — цитирует Le Monde заявление Эмманюэля Макрона.

«В очередной раз французский президент, похоже, сожалеет о том, что Россия не является той страной, которой некоторым хотелось бы, чтоб она была», — комментирует на страницах Le Monde заявление французского президента заместитель директора Фонда стратегических исследований Брюно Тертрэ.

Другой эксперт Тома Гомар полагает, что Макрон демонстрирует желание улучшить отношения с Россией, при этом осознавая то, что эти отношения имеют структурные сложности.

Французская газета считает, что были сделаны некоторые жесты для ослабления напряженности, в частности, Париж и Берлин приложили усилия для поиска компромисса с тем, чтобы Россия осталась в Совете Европы.

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