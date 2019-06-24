Нетаниягу с Болтоном съездили в Иорданскую долину, завтра встреча с Патрушевым

23.06.2019 Фото:правительственное пресс-бюро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не слишком обременяет себя соображениями политкорректности и пиетета перед арабами. Сегодня он совершил вместе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу поездку по Иорданской долине.

Этим Болтон продемонстрировал, что его не волнуют соображения арабов о том, что "западный берег" принадлежит "палестинскому народу" и является "оккупированной территорией", а во-вторых, – что его заботит безопасность Израиля.

"При любом будущем мирном соглашении присутствие Израиля в этом регионе непременно продолжится, - сказал Нетаниягу в ходе поездки. – Ради безопасности Израиля и безопасности всех остальных. Мы непредвзято и с готовностью выслушаем американские предложения. Я не понимаю, как палестинцы могли отвергнуть этот план, даже не узнав толком, что в нем написано. Это не путь прогресса. А тем, кто говорит, что ради мира Израиль должен уйти из Иорданской долины, я отвечаю – это не принесет мир, это принесет войну и террор".

Джон Болтон был более умерен в своей оценке, но в целом высказал поддержку позиции Нетаниягу. "Я просто скажу, что без безопасности нет мира, нет долгосрочного надежного мира. И я думаю, что это слишком плохо, господин премьер-министр, что больше американцев не могут приехать в это место и своими глазами увидеть географические особенности, понять его значение, понять, насколько оно критично для израильской обороны, и усвоить, почему Израиль придерживается именно такой позиции, - сказал американский представитель. – Могу заверить вас, что президент Трамп примет во внимание все опасения, которые вы четко озвучили на протяжении многих лет".

Завтра у Биньямина Нетаниягу состоится встреча с Николаем Патрушевым, секретарем Совета безопасности РФ.

Кроме того, 24-25 июня в Иерусалиме пройдет двухдневный саммит между тремя высшими чиновниками Израиля, США и России, ответственными за национальную безопасность. В нем примут участие Меир Бен-Шабат, председатель израильского Совета по национальной безопасности, Джон Болтон и Николай Патрушев.

Как ранее сообщал Патрушев, в основном будет обсуждаться ситуация в Сирии и другие ближневосточные коллизии.

20.06.2019 15:44 Фото:Проект Викимедиа

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев анонсировал темы, которые будут обсуждаться на трехсторонней встрече с участием России и США в Иерусалиме. По его словам, в первую очередь речь пойдет о ситуации в Сирии, передает РИА "Новости".

"Основная тема, которая обозначена, — это сирийское урегулирование. Ну и, конечно, темы, которые вокруг этого процесса мы будем обсуждать. Предсказать какие-либо результаты я пока не берусь", — сказал Патрушев.

При этом секретарь Совбеза особо подчеркнул, что консультации по вопросам региональной безопасности инициированы Израилем. "Мы планируем провести двусторонние встречи и с израильтянами, и с представителями США. Кроме того, мы проведем трехсторонние встречи", — добавил он.

Переговоры Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата состоятся в израильской столице 24-25 июня.

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