Антииранский пыл Трампа охладил не Карлсон, а Путин — китайские эксперты

22 июня 2019

Владимир Путин и Такер Карлсон.

Президент США Дональд Трамп передумал атаковать Иран из-за «эффекта Путина». Как сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на информационный портал Sohu, к такому выводу пришли китайские эксперты, анализирующие обострение ирано-американских отношений.

«Сбитый силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) американский беспилотник должен был стать идеальным поводом для атаки ВВС США по Тегерану. Однако неожиданно Вашингтон отказался бомбить Иран», — отмечает источник.

По словам китайских экспертов, Вашингтон либо передумал, либо столкнулся с трудностями стратегического характера, вызванными «эффектом Путина». В Sohu уверены, что Трамп отказался от военной операции после заявления президента России Владимира Путина на прямой линии 20 июня о том, что эскалация конфликта может привести к катастрофе для всего региона, а для «тех, кто предпринял бы попытки подобного рода, это имело бы печальные последствия».

«Судя по всему, именно Путин сумел охладить пыл Вашингтона», — отмечают китайские обозреватели, а не, как утверждает The New York Times, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, которого американские СМИ окрестили «любимым ведущим Трампа».

Итого, по словам китайских экспертов, США провели «глупую и самонадеянную» операцию, потеряв стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk, который представляет собой «наивысшее технологическое достижение США в производстве дронов», стоимостью примерно в $ 140 млн. Китайские эксперты считают, что США, направив столь дорогостоящую и продвинутую технику в опасную зону, были уверены в собственном технологическом превосходстве. Однако беспилотник оказался беззащитным против довольно старого зенитно-ракетного комплекса С-300.

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